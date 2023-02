Wysoka inflacja i stopy procentowe są wyzwaniem zarówno dla całej branży - ocenia Ewa Rathe-Głowacka z Victoria Dom. Czynnikiem dynamizującym rynek mogą okazać dopłaty do kredytu, spadek inflacji oraz złagodzenie oceny zdolności kredytowej.

Branża deweloperska zmaga się z niekorzystną sytuacją gospodarczą w Polsce.

Wysoka inflacja i stopy procentowe ograniczają zdolność kredytową Polaków.

Sytuację mogą zmienić rządowy program bezpieczny kredyt 2 proc., przewidywana na II połowę roku poprawa sytuacji gospodarczej związana ze spadkiem inflacji oraz złagodzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego warunków oceny zdolności kredytowej.

Program bezpieczny kredyt 2 proc. ma ruszyć w lipcu tego roku.

W Polsce, mimo iż - według różnych szacunków - ciągle brakuje nawet 2 mln mieszkań, liczba osób zaciągających kredyty hipoteczne była w 2022 r. najniższa od 20 lat. Przełożyło się to na spadek liczby transakcji zakupowych na rynku pierwotnym.

- Zwykle ok. 30-40 proc. stanowili klienci, którzy kupowali mieszkanie za gotówkę. W ostatnich miesiącach znacząco wzrosła liczba tych, którzy nie mogli wziąć kredytu hipotecznego. Nawet jeśli zgromadzili środki na wkład własny, to coraz wyższe stopy procentowe uniemożliwiały zakup pierwszego mieszkania - ocenia Ewa Rathe-Głowacka, dyrektor marketingu Victorii Dom.

Jasno wskazywało to na potrzebę systemowych rozwiązań w skali makro. I jest szansa, że taką propozycją stanie się rządowy Bezpieczny kredyt 2 proc. Istotny jest przy tym fakt, że w związku z rekomendowanym przez KNF obniżeniem bufora dla kredytów mieszkaniowych z 5. do 2,5 pkt. proc. wzrośnie zdolność kredytowa dla kredytobiorców. Jak wyliczają eksperci, w przypadku kredytów z tymczasowo stałą stopą procentową wzrost ten będzie stosunkowo nieduży, bo 19 proc., ale przy Bezpiecznym kredycie 2 proc. wyniesie on aż ponad 70 proc. Dla kredytów ze zmienną stopą procentową wg KNF bufor powinien być wyższy, jednak o jego wysokości będą decydowały władze banku.

Dla kogo i na jakich warunkach preferencyjny kredyt?

Bezpieczny Kredyt 2 proc. ma pomóc młodym Polakom sfinansować zakup swojego pierwszego mieszkania. Program obejmie osoby do 45 roku życia. Single będą mogli uzyskać kredyt do 500 tys. zł, a pary lub osoby wychowujące dziecko - do 600 tys. zł kredytu na preferencyjnych warunkach. Kredytobiorcy będą musieli jednak mieć zdolność kredytową adekwatną do kwoty kredytu, jaki chcą uzyskać. Nie będzie przy tym limitów ceny metra kwadratowego kupowanej nieruchomości.

Projekt ustawy zakłada, że o kredyt będą mogły się ubiegać osoby, które w dniu udzielenia kredytu nie miały mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu.

Kredytobiorca będzie mógł mieć jedynie nie większy niż 50 proc. udział w odziedziczonej nieruchomości, pod warunkiem, że w niej nie mieszka. Państwo przez 10 lat będzie dopłacało różnicę między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2 proc. powiększoną o marżę banku. Program ma ruszyć w lipcu tego roku.

Złagodzenie przez KNF Rekomendacji S spowodowało, że banki już zaczęły łagodzić procedury obliczania zdolności kredytowej.

- Jednak z odpowiedzią czy nowa rekomendacja KNF przełoży się na wzrost liczby udzielanych kredytów musimy jeszcze poczekać. Powodem spadku liczby udzielanych kredytów jest także obecna sytuacja gospodarcza i wciąż wysokie raty kredytów hipotecznych, które są uzależnione od wysokości głównej stopy procentowej NBP, która wciąż wynosi 6,75 proc. - przypomina dyr. marketingu Victorii Dom.

Korzyści dla klientów i dla rynku mieszkaniowego

- O ile nie będzie istotnych zmian, to Bezpieczny kredyt 2 proc. da nowe możliwości klientom i będzie pozytywnym impulsem dla całej branży - mówi Ewa Rathe-Głowacka.

Dodaje, że optymizmem napawa ustabilizowanie popytu w ostatnim kwartale 2022 r. i wprowadzenie przez Victorię Dom własnego systemu wsparcia klientów. Dla wielu klientów pomocnym rozwiązaniem przy zakupie własnego „M” była propozycja 20/80, czyli wpłata 20 proc. ceny mieszkania przy podpisaniu umowy, a pozostałej kwoty przy odbiorze kluczy do mieszkania.

