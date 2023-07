Program Bezpieczny kredyt 2 proc. to pułapka dla kredytobiorców, z których wielu nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej. Ci, których nie będzie stać na zapłatę rat, stracą swoje mieszkania - przestrzega Kuba Karliński, założyciel Magmillon.

Bezpieczny kredyt 2 proc. zachęcił wiele osób do aktywnych poszukiwań pierwszego mieszkania.

W tańszych lokalizacjach i mniejszych miejscowościach kredyt 2 proc. może rozkręcić koniunkturę na niewielkie mieszkania i domy.

Tak długo, jak trwale nie spadną inflacja i stopy procentowe, a w ślad za tym nie zwiększy się dostępność kredytów, rynek będzie funkcjonował w ograniczonym zakresie.

Klienci chcą kupować mieszkania, jednak jedynie ok. 25-30 proc. z nich ma wystarczające środki do zakupu mieszkania bez kredytu bankowego.

Deweloperzy będą dostosowywać swoją ofertę i działania do popytu rynkowego.

Jak ocenia pan założenia kredytu 2 procent – jego słabe i mocne punkty?

Kuba Karliński: Kredyt 2 proc. jest opakowany świetnym hasłem marketingowym. To chwytliwe hasło, które bardzo dobrze wstrzeliwuje się w potrzeby społeczne. W dłuższym terminie – kredyt 2 proc. to pętla z opóźnionym momentem zaciśnięcia na szyi kredytobiorcy.

Niestety ten program to pułapka dla kredytobiorców, z których wielu nie ma podstawowej wiedzy ekonomicznej. Przez 10 lat będą spłacać kredyt i będą musieli liczyć na to, że w tym okresie poprawią swoją sytuację zawodową i ekonomiczną do tego stopnia, że po upływie tego okresu będzie ich stać na pokrycie rynkowych kosztów rat kredytowych. Ci, których nie będzie stać na zapłatę rat, stracą swoje mieszkania - uważa Kuba Karliński, założyciel Magmillon.

Kuba Karliński, założyciel Magmillon. mat.pras

Program wpłynie na wzrost cen nieruchomości, ponieważ zwiększy popyt szczególnie w mniejszych i tańszych miejscowościach. Więcej klientów i więcej pieniędzy na zakupy nieruchomości przełoży się na ich ceny. Droższe będą także materiały i usługi budowlane, co przełoży się także na wzrost cen pozostałych nieruchomości.

W dłuższej perspektywie będzie po prostu drogo?

Ten program będzie bardzo kosztownym wydatkiem, które pokryje budżet, czyli my wszyscy podatnicy. Rząd nie ma swoich pieniędzy, tylko wydaje te pieniądze, które zabierze innym. Ewentualnie może wydawać pieniądze wydrukowane przez bank centralny, ale odbywa się to kosztem inflacji, której koszty ponoszą wszyscy.

Jedna z inwestycji firmy Magmillon. mat.pras

A pozytywy?

Pozytywne aspekty programu Kredyt 2 proc. to więcej mieszkań i domów budowanych w mniejszych i tańszych miejscowościach. Jeśli tylko będą tam wystarczające perspektywy zawodowe dla nabywców, może to pomóc spowolnić saldo migracji z mniejszych miejscowości do większych w poszukiwaniu lepszych warunków bytowych dla rodzin.

Magmillon chce z tego programu skorzystać?

Magmillon działa na terenie aglomeracji warszawskiej i koncentruje się na nieruchomościach, na które jest organiczny popyt rynkowy. Budujemy nowe lub remontujemy stare budynki i nie planujemy korzystać z programu Bezpieczny kredyt 2 proc.

Bezpieczny kredyt 2 proc. przełoży się na większą sprzedaż przede wszystkim w mniejszych miejscowościach - mówi Kuba Karliński.

Nie planujemy w najbliższym czasie rozszerzać zakresu działania i szukać specjalnie nieruchomości, które mogą wpisać się w ramy tego programu. Inicjatywy rządowe potrafią zmienić swój wymiar i kształt z dnia na dzień. Nie wiadomo także jak bardzo będą trwałe i jak długo realizowane.

Mamy dziś silną pozycję najmu. Czy wprowadzenie tego programu zmieni ten stan i np. więcej osób zdecyduje się na zakup mieszkań, co w konsekwencji ograniczy najem?

Możemy mieć do czynienia z częściowym odpływem najemców, którzy postanowią nabyć własne mieszkanie z pomocą kredytu 2 proc. Ze względu na wprowadzone ograniczenia cenowe i wiekowe, nie spodziewam się jednak, żeby ten wpływ był istotny.

Rynek najmu dominuje w dużych i bardzo dużych miastach. Przy aktualnej relacji popytu do podaży rynek najmu raczej nie ucierpi. W miejsce najemców, którzy zrezygnują z wynajmowanych lokali, znajdą się następni.

Czy są inne zmienne, które wpłyną w tym roku na kondycję rynku mieszkaniowego?

Trudno przewidzieć, jakie zmiany w przepisach lub ich interpretacji wymyślą rządzący jeszcze w tym roku. Na razie doświadczyliśmy m.in. Bezpiecznego kredytu 2 proc., zapowiedzi likwidacji użytkowania wieczystego pod budynkami usługowymi, postulatów walki z patologicznymi zjawiskami na rynku nieruchomości, m.in. przez zwiększenie minimalnej powierzchni lokali usługowych do 25 mkw., zwolnienia z PCC zakupu pierwszego mieszkania, zwiększenia PCC przy zakupie więcej niż 5 mieszkań w jednej inwestycji, zwiększenia powierzchni domów budowanych bez zgłoszenia na własne potrzeby. Czeka nas także zmiana WIBORu na WIRON w umowach kredytowych w złotówkach.

Każda z tych propozycji niesie ze sobą poważne konsekwencje dla rynku nieruchomości. Niektóre zmiany są potrzebne i pozytywne, np. likwidacja użytkowania wieczystego, ale proponowane zmiany niestety nie dotykają podstawowych barier funkcjonowania i rozwoju rynku nieruchomości, czyli realnego uproszczenia i skrócenia procedur administracyjnych - mówi Kuba Karliński.

Większość proponowanych i wprowadzanych zmian niesie ze sobą większe ryzyko dla deweloperów, klientów i innych podmiotów funkcjonujących na rynku nieruchomości.

Inicjatorzy zmian w przepisach często nie zdają sobie sprawy ze skutków, jakie ich propozycje będą oznaczać dla kupujących, sprzedających, deweloperów i innych uczestników rynku. Rządzący sprawiają wrażenie, że liczy się dla nich jedynie zyskanie poparcia w zbliżających się wyborach za wszelką cenę i nie liczą się z kosztami ich propozycji w dłuższym okresie, a także tym, kto ma je pokrywać.

