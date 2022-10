Real Management otworzyło biuro sprzedaży domów jednorodzinnych dla pierwszego etapu realizacji osiedla willowego Neo Natolin.

Biuro sprzedaży osiedla Neo Natolin, o powierzchni 140 mkw. otworzono przy ul. Korbońskiego.

Neo Natolin to osiedle domów jednorodzinnych.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji Real Management planuje na osiedlu budowę budynków wielorodzinnych, szkół, parków i placówek kulturalnych.

Na miejscu klienci zainteresowani zakupem domu na osiedlu Neo Natolin będą mogli zapoznać się z dostępnymi układami przestrzeni, cenami oferowanymi przez Real Management oraz obejrzeć makietę osiedla. Przed biurem przygotowano parking dla klientów.

Neo Natolin to osiedle domów jednorodzinnych w Warszawie, które mieszkańcom zapewni wysoki komfort życia przy jednoczesnym dogodnym dostępie do centrum miasta. Każdy dom będzie posiadał własną działkę o wielkości od 750 mkw. nawet do 1000 mkw. i 70 proc. powierzchni biologicznie czynnej. W pierwszym etapie budowy osiedla zaprojektowano domy o powierzchni użytkowej 180 oraz 220 mkw. Rozpoczęcie prac budowlanych związanych z posadowieniem konstrukcji domów planowane jest w pierwszym kwartale 2023 roku.

Osiedle, które zaprojektowała pracowania architektoniczna APA Wojciechowski, będzie wyróżniać się elegancką, nowoczesną architekturą, rozwiązaniami zapewniającymi prywatność sąsiadującym ze sobą rodzinom i licznymi udogodnieniami. Plan zagospodarowania terenu obejmuje przestrzenie do wspólnego spędzania czasu, alejki, staw czy zakątki z małą architekturą. W kolejnych etapach realizacji inwestycji Real Management planuje także budowę budynków wielorodzinnych, szkół, parków i placówek kulturalnych.

Inwestycja na Natolinie to trzeci projekt z kategorii zabudowy jednorodzinnej w portfolio firmy. Real Management ma już na swoim koncie projekt Rezydencje Chojnów, obejmujący 30 domów oraz Rezydencje Pałacowa, w ramach której powstało 48 luksusowych budynków.