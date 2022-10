W 36,7 proc. inwestycji prowadzone były akcje promocyjne, realizowanie głównie dla dużych projektów z dalekim terminem odbioru.

Z danych opublikowanych przez REDNET Consulting za III kwartał tego roku wynika, że ponad jedna trzecia z 1500 inwestycji deweloperskich przeanalizowanych przez analityków REDNET, prowadziło akcje promocyjne.

Były one realizowanie głównie dla dużych projektów z dalekim terminem odbioru.

Największe z obniżek dochodziły nawet do zawrotnych 100 tys. złotych.

Łącznie zidentyfikowano około 20 różnych typów promocji. Najczęściej pojawiała się promocja cenowa, która występowała w aż 23,6 proc. projektów. Dość wysoki procent zanotowały też inne promocje takie jak, chociażby: notarialna gwarancja ceny (11,5 proc.), harmonogram płatności (10,7 proc.) czy miejsce postojowe (9,1 proc.). Najmniejsze zainteresowanie dotyczyło takich upustów jak komórka lokatorska (0,9 proc.), akt notarialny gratis (1,2 proc.) oraz promocja na wykończenie (2,6 proc.).

Najpopularniejsze z wszystkich promocji – cenowe, odnotowano, w co czwartej badanej inwestycji. Były one przyznawane poszczególnym mieszkaniom w konkretnych przedsięwzięciach. Rabaty miały szeroki zakres cenowy, od 14 do 100 tys. złotych. Jeżeli chodzi o zniżki liczone za mkw., były one w pułapie od 500 do 1 tys. zł/mkw. Wyróżnić możemy również różne promocje cenowe – na ostatnie mieszkania w inwestycji, wyjątkowe oferty dla klientów gotówkowych oraz mieszkania bez VAT.

Kolejnym, dość mocno zauważalnym typem promocji był harmonogram płatności, który znalazł się, w co dziesiątej inwestycji. Najpopularniejszą formą płatności była 20/80, gdzie 20 proc. oznacza wkład własny niezbędny przy kupnie nieruchomości na kredyt. Były również dostępne inne warianty takie jak chociażby 10/90, 30/70, 40/60 oraz opcja elastyczna. W porównaniu do najczęściej spotykanej opcji, były one jednak znacznie mniej popularniejsze.

Dość mocno wyróżniały się też promocje związane z miejscami postojowymi. Można je podzielić na pięć konkretnych rodzajów, które były wykorzystywane w różnych ilościach. Najpopularniejszą była oferta związana z promocyjną ceną miejsca postojowego – wyniosła ona 38,9 proc. z całości. Na drugim miejscu można wyróżnić dodawanie miejsca postojowego za darmo do wybranych mieszkań (27,8 proc.). Podium zamyka promocja związana ze specjalną ofertą takiego miejsca (17,8 proc.).

Ciekawie prezentują się również promocje obejmujące bony rabatowe i karty podarunkowe dla partnerów, które można użyć w sklepach budowlanych i wykończeniowych lub też vouchery do spa. W blisko 6,0 proc. inwestycji skorzystano natomiast z pomocy w uzyskaniu finansowania. Do przywilejów, które można zaliczyć w tej kwestii należały: niższa marża kredytu, niższe koszty wyceny nieruchomości czy mniejszy koszt ubezpieczenia.

Przed rynkiem mieszkaniowym stoi wiele wyzwań. Popyt na rynku gwałtownie zmniejszył się, ale ceny nie spadły. Spadła natomiast mocno podaż. Wysoka inflacja i kolejne podwyżki stóp procentowych przełożyły się na spadek zdolności kredytowej Polaków, a co za tym samym na ich możliwości zakupowe. Kupujący mieszkań dokładnie analizują i porównują dostępną ofertę, mają więcej czasu na podjęcie decyzji. W związku z tym deweloperzy muszą wkładać więcej wysiłku w celu uczynienia swojej inwestycji atrakcyjnej w oczach przyszłych właścicieli - komentuje Ewa Palus, Szef Działu Consultingu w Rednet Property Group.

