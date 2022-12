Łączna sprzedaż nowych mieszkań na siedmiu największych rynkach w Polsce wzrosła w listopadzie o 9,2 proc. w stosunku do października. Jednak w porównaniu z listopadem ubiegłego roku jest to spadek o prawie 34 proc. Ceny natomiast stoją w miejscu.

W listopadzie w 7 największych miastach w Polsce deweloperzy sprzedali 3 162 mieszkania.

Największe wzrosty sprzedaży mieszkań w stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano w Poznaniu, a najmniejsze w Katowicach.

Łączna sprzedaż w listopadzie była większa o 266 mieszkań niż w październiku, ale o 1 618 mieszkań mniejsza niż w listopadzie 2021 roku.

W listopadzie na siedmiu największych rynkach w Polsce: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach oraz Trójmieście, sprzedano łącznie ponad 3 162 mieszkań, co stanowi wzrost o 9,2 proc. w stosunku do października, ale spadek o 33,8 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Największe wzrosty w stosunku do poprzedniego miesiąca zanotowano w Poznaniu (18,3 proc.), a najmniejsze w Katowicach (5,3 proc.). Z kolei największy spadek rok do roku zanotowano w Łodzi (-41,8 proc.), a najmniejszy we Wrocławiu (-23,3 proc.). Łączna sprzedaż w listopadzie była większa o 266 mieszkań niż w październiku, ale o 1 618 mieszkań mniejsza niż w listopadzie 2021 roku.

- Listopad to kolejny miesiąc, w którym sprzedaż nieznacznie rośnie, niemniej jednak wolumeny sprzedaży są wciąż o wiele niższe od ubiegłorocznych. W dalszym ciągu najchętniej kupowane są mieszkania gotowe, które stanowiły większość sprzedaży w ubiegłym miesiącu. Tam gdzie projekt ma odległy termin oddania, zainteresowanie klientów jest dużo mniejsze - mówi Robert Chojnacki, założyciel serwisu tabelaofert.pl.

Portal mieszkaniowy tabelaofert.pl opublikował także dane dotyczące cen sprzedanych mieszkań. Wynika z nich, że ustabilizowały się one, a zmiany w stosunku do ubiegłego miesiąca są symboliczne.

- Publikowane ceny mieszkań nie uwzględniają powszechnie udzielanych obecnie rabatów oraz czasowych promocji. Analizując dane o sprzedaży i cenach za ostatnie miesiące można z całą pewnością stwierdzić, że oczekiwany przez niektórych spadek cen nie nastąpił – i już widać, że szybko nie nastąpi. Nie znam żadnego nowego projektu deweloperskiego, który zostałby wprowadzony na rynek po cenach niższych niż w jego najbliżej okolicy - mówi Robert Chojnacki.

- Obserwujemy powolny powrót na rynek inwestorów, którzy widząc, że ceny nie spadają i nie ma nowej oferty, starają się wykorzystać czas obecnych promocji. W listopadzie po raz pierwszy od pół roku mieliśmy klientów, którzy kupowali po kilka mieszkań w jednej inwestycji - zauważa Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.

