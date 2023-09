Pierwsza ma pozwolenie na budowę i wejdzie do sprzedaży w październiku. Kolejne pojawią się w ofercie dewelopera w najbliższych miesiącach. Łącznie Bouygues Immobilier Polska do końca roku szykuje co najmniej 200 mieszkań w Warszawie.

Bouygues Immobilier Polska wprowadzi na warszawski rynek 200 lokali mieszkalnych.

Nowe inwestycje wkrótce wejdą do sprzedaży.

Inwestycje powstaną na Bemowie i w dzielnicy Włochy. Są kameralne, doskonale skomunikowane, posiadają eleganckie wnętrza i ekologiczne rozwiązania. Ich zaletą są również kompaktowe metraże z ogródkami, balkonami i tarasami. Francuski deweloper Bouygues Immobilier Polska, który do tej pory zrealizował w Warszawie ponad 50 inwestycji, zapowiada, że jeszcze do końca roku wprowadzi do sprzedaży co najmniej 200 mieszkań na terenie stolicy - na Bemowie i w dzielnicy Włochy. Popyt na mieszkania w Warszawie w tej chwili przewyższa podaż. Widząc zainteresowanie klientów naszymi dotychczasowymi inwestycjami, a także biorąc pod uwagę aktywizację osób zainteresowanych kupnem pierwszej nieruchomości w ramach Bezpiecznego Kredytu 2 proc., rozwijamy swoją ofertę i już wkrótce wystartujemy w stolicy z nowymi projektami - mówi Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu Bouygues Immobilier Polska. Nowe mieszkania nieopodal stacji metra Pierwszą inwestycją wprowadzoną do sprzedaży będzie kameralne osiedle położone zaledwie 6 minut spacerem od budowanej stacji metra Chrzanów. Deweloper pod koniec sierpnia uzyskał pozwolenie na budowę mieszkań, a 11 września zakupił grunt pod tę nieruchomość. Chrzanów ma ogromny potencjał. Obecnie powstaje tam stacja metra i budowana jest nowa szkoła. To daje mieszkańcom naszych osiedli gwarancję szybkiego i komfortowego dojazdu do centrum, a także odpowiedniego zaplecza edukacyjnego w pobliżu - podkreśla Mariusz Zabielski, dyrektor Regionu Centralnego Bouygues Immobilier Polska. Jak dodaje, nowa inwestycja jako pierwsza w standardzie będzie posiadała system automatyki mieszkaniowej Appartme pozwalający sterować wodą, ogrzewaniem, energią elektryczną oraz oświetleniem. W praktyce oznacza to większe oszczędności, wygodę dla mieszkańców i lepszy poziom bezpieczeństwa każdego mieszkania. Bouygues Immobilier wybiera Chrzanów Nowa inwestycja na Chrzanowie będzie już kolejną realizowaną przez dewelopera w tym rejonie. Obecnie przy ul. Szeligowskiej trwa budowa M Bemowa - termin zakończenia to II kwartał 2025 roku oraz Osiedla Lumea 2, na którym zostały ostatnie wolne mieszkania. Tu deweloper planuje oddać inwestycję w I kwartale 2025 roku. Wszystkie projekty, te realizowane i planowane, są zlokalizowane w odległości kilku minut spacerem od powstającej stacji metra Chrzanów. - Budujemy takie mieszkania, jakich oczekują nasi klienci. Proponujemy im ustawne kawalerki, kompaktowe mieszkania 2- i 3-pokojowe oraz wygodne i przestronne lokale 4- i 5-pokojowe. Dbamy o tereny zielone przy budynkach. Nieustannie podwyższamy standard inwestycji. Zwracamy także uwagę na detale w częściach wspólnych i zapewniamy ekologiczne rozwiązania pozwalające oszczędzać energię - wylicza Mariusz Zabielski. Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News