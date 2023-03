W 2023 roku wprowadzimy na rynek ponad 650 mieszkań - powiedział Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Bouygues Immobilier. Dwie inwestycje w Warszawie są już w sprzedaży. Kolejne projekty, to blisko 400 lokali na Bemowie i Pradze.

Sprzedaż mieszkań rośnie od IV kwartału 2022 roku.

Bouygues Immobilier Polska wprowadzi na warszawski rynek około 600 mieszkań.

Dwie inwestycje w Warszawie - Nova Talarowa na 142 mieszkania i Osiedle Lumea z 127 lokalami już są w sprzedaży.

Kolejne projekty to blisko 400 mieszkań na czterech osiedlach - trzech na Bemowie i jednym na Pradze.

Bouygues Immobilier Polska na ten rok ma ambitne plany. Obserwują Państwo ożywienie sytuacji na rynku mieszkaniowym?

Poprawę nastrojów widać było już w grudniu 2022 roku i od tego czasu sprzedaż rośnie i są to wzrosty nawet 30-procentowe w porównaniu rok do roku. Pozytywnie wpłynęła na to decyzja KNF, która obniżyła bufor oceny zdolności kredytu do 2,5 punktów procentowych. Dodatkowo stabilny poziom stóp procentowym w połączeniu z najnowszą decyzją rządu dotyczącą programu mieszkaniowego stanowią zachętę dla kredytobiorców, którzy coraz częściej przychodzą do naszych biur sprzedaży, pytając się o ofertę mieszkaniową.

Polacy nadal kupują głównie za gotówkę?

Oczywiście w dalszym ciągu większość klientów to nadal ci, którzy realizują zakup za gotówkę, jednak mocno zauważalna jest już aktywność osób wspierających się kredytem. Z naszej strony jesteśmy gotowi, by zaproponować tym klientom najlepsze rozwiązania odpowiadające ich potrzebom, czyli dogodną lokalizację w dobrze skomunikowanych rejonach miast, kameralne osiedla, funkcjonalne i kompaktowe mieszkania, możliwość wprowadzania zmian lokatorskich, a także kompleksową opiekę naszych doradców na każdym etapie zakupu mieszkania. Jesteśmy uznanym deweloperem, który myśli jakością, a to jest ściśle powiązane z wyborem tylko sprawdzonych partnerów potrafiących zagwarantować wysoki standard i terminowość realizacji. Skupiamy się także na zrównoważonym budownictwie i ekologicznych aspektach naszych osiedli. Te atuty są coraz częściej doceniane przez klientów, którzy chcą żyć w pobliżu terenów zielonych i w budynkach, które oszczędzają energię.

Jak radzą sobie Państwo w trudnym czasie?

Nasza strategia opiera się na systematycznym wprowadzaniu do portfolio osiedli mieszkaniowych odpowiadających na potrzeby klientów. Wdrażamy działania oparte na modelu francuskim, który doskonale sprawdził się w czasach trudniejszej koniunktury i dobrze odpowiadał na potrzeby klientów. Stawiamy na funkcjonalność i komfort przestrzeni, projektując kameralne inwestycje z poszukiwanymi na rynku kompaktowymi mieszkaniami takimi jak 2 pokoje na niespełna 40 mkw. czy 3 pokoje na niespełna 60 mkw. Dbamy również o atrakcyjne położenie naszych inwestycji i ich dobre skomunikowanie.

Przy naszych projektach koncentrujemy się na jeszcze bardziej zrównoważonym budownictwie z dużym udziałem przyrody i ekologicznych rozwiązań, czyli tych elementach, które sprzyjają dobrostanowi mieszkańców.

Świadomość klientów w ostatnim czasie bardzo wzrosła. Idąc do dewelopera doskonale wiedzą czego potrzebują i jakie są ich oczekiwania...

Klientom zależy teraz na wysokim standardzie inwestycji, zagospodarowaniu terenu przy budynkach i zieleni. Ich świadomość w tym zakresie rzeczywiście mocno wzrasta - zarówno w sferze miejsca zamieszkania, które dawniej ograniczało się tylko do mieszkania, a teraz dotyczy całego budynku, osiedla a nawet dzielnicy. Naszą strategię konsekwentnie realizowaliśmy w zeszłym roku.

To nie był łatwy rok. Ile osiedli wprowadzili Państwo do sprzedaży?

Na rynek trafiły apartamenty w kameralnej lokalizacji na warszawskich Starych Bielanach - Linde Résidence II, rodzinne osiedle w Poznaniu, niedaleko Jeziora Maltańskiego - Lune de Malta czy też mieszkania M Bemowo. W tej ostatniej inwestycji mamy już sprzedane 80 proc. lokali. W tym roku również kontynuujemy nasze działania, które opierają się na myśleniu jakością oraz skupieniu się na kliencie i jego potrzebach.

Niektórzy deweloperzy znacznie ograniczyli produkcję. Jak jest w Bouygues?

Od stycznia w naszej ofercie pojawiły się dwie nowe inwestycje - Nova Talarowa na Tarchominie i Osiedle Lumea 2, będące kontynuacją popularnych mieszkań na Bemowie. Obecnie możemy już powiedzieć, że I kwartał tego roku zamkniemy liczbą ponad 200 sprzedanych lokali. Na Osiedlu Lumea 2, którego sprzedaż ogłosiliśmy niecały miesiąc temu, zakupiono już ponad 30 proc. mieszkań. To pokazuje, że nasza strategia się sprawdza.

Koncentrujemy się na zakupie kolejnych działek.

Jakie są Państwa plany na najbliższe dwa lata?

Aktualnie koncentrujemy się na zakupie kolejnych działek, na których w przyszłości powstaną nasze nowe osiedla – przyjazne środowisku, ekologiczne i energooszczędne, z dobrze zaprojektowanymi częściami wspólnymi - zarówno wewnątrz budynków jak i na zewnątrz. Skupiamy się na projektowaniu osiedli, z których możemy być dumni i bierzemy udział w głębokiej zmianie w sposobie tworzenia przestrzeni. "Myślimy jakością", by tworzyć miejsca na miarę oczekiwań. Takie, w których chcą mieszkać Polacy. Składają się na to zarówno funkcjonalne wnętrza, jak i otoczenie sprzyjające dobremu samopoczuciu, aktywności fizycznej, relacjom sąsiedzkim oraz pozytywnym emocjom.

Ile mieszkań wprowadzą Państwo na rynek do końca roku?

W tym roku planujemy wprowadzić do sprzedaży ponad 650 mieszkań. Dwie inwestycje w Warszawie - Nova Talarowa, w której przewidzieliśmy 142 mieszkania i Osiedle Lumea z 127 lokalami już są w sprzedaży. Kolejne projekty, które planujemy to blisko 400 mieszkań na czterech osiedlach - trzech na Bemowie i jednym na Pradze. Wiemy, że dla naszych klientów liczy się przede wszystkim dogodna lokalizacja, blisko stacji metra i przystanków komunikacji miejskiej. Na znaczeniu zyskuje również możliwość załatwienia wszystkich najpotrzebniejszych spraw w pobliżu osiedla i dlatego właśnie nasze mieszkania będą powstawały w dynamicznie rozwijających się rejonach miasta.

