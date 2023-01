BPI Real Estate Poland, należący do belgijskiej grupy kapitałowej CFE, uruchomił w minionym roku 4 nowe inwestycje w Polsce, wprowadzając do sprzedaży ponad 800 mieszkań i apartamentów.

W tym roku portfolio belgijskiego dewelopera powiększyło się o inwestycje Chmielna Duo w Warszawie, Czysta 4 we Wrocławiu, Panoramiqa w Poznaniu oraz Bernadovo w Gdyni.

Projekty dostarczą łącznie 43 tys. mkw PUM na polski rynek.

Polska stanowi największy rynek w strukturze inwestycji deweloperskich w portfolio naszej grupy. Konsekwentnie realizujemy tu nasz plan biznesowy, który zakłada połączenie wskaźników finansowych ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju. W poprzednich latach skupiliśmy się na przygotowaniach do nowych inwestycji, dokonując zakupu doskonale zlokalizowanych działek w kluczowych miastach Polski. Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji geopolitycznej na świecie, udało nam się uruchomić 4, bardzo ciekawe projekty – powiedział Béranger Dumont, Dyrektor Generalny BPI Real Estate Poland.

- Polski rynek nieruchomości przechodzi obecnie zmianę od rynku kupowania mieszkań dla potrzeb własnych do zakupu ich w celach inwestycyjnych wobec rosnącego rynku najmu. Nasze projekty okazały się doskonale wpisać w ten trend, dlatego optymistycznie patrzymy w przyszłość i wierzymy w sukces ich realizacji – mówi Wojciech Smolak, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu w BPI Real Estate Poland.

Firma BPI Real Estate Poland jest obecna na polskim rynku od 2009 roku i w tym czasie zrealizowała 7 inwestycji oddając łącznie ponad 2 tys. mieszkań. Są to inwestycje Bulwary Książęce we Wrocławiu, Rezydencja Barska, wolaRE, Wola Libre i Wola Tarasy w Warszawie, osiedle Vilda Park w Poznaniu i kompleks mieszkaniowy Cztery Oceany w Gdańsku.

W tym roku portfolio belgijskiego dewelopera powiększyło się o inwestycje Chmielna Duo w Warszawie, Czysta 4 we Wrocławiu, Panoramiqa w Poznaniu oraz Bernadovo w Gdyni. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także w duchu koncepcji 15-minutowego miasta, która zakłada dostępność wszelkich usług możliwie blisko miejsca zamieszkania. Ogromnym atutem wszystkich 4 inwestycji jest również zapewnienie finansowania. Generalnym wykonawcą wszystkich 4 inwestycji jest CFE Polska, spółka należąca do tej samej silnej, belgijskiej grupy kapitałowej CFE, co BPI Real Estate Poland.

CFE to multidyscyplinarna grupa obecna w Belgii, Luksemburgu i Polsce w 4 sektorach działalności o dużym potencjale wzrostu. Grupa CFE kształtuje miasta jutra poprzez rozwój nieruchomości, instalacje specjalistyczne, budownictwo i renowacja oraz zrównoważone inwestycje. Jej poszczególne jednostki reprezentują cztery podstawowe obszary działalności grupy i we wszystkim, co robią, kierują się strategicznymi zasadami zrównoważonego rozwoju i innowacji: „razem chcemy zmieniać to, co nie jest zrównoważone lub nie jest innowacyjne i tworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń”. Z obrotami w wysokości 1 125 milionów euro, ponad 3100 pracownikami oraz bogatym doświadczeniem i wiedzą zdobytymi od momentu założenia w 1880 roku, grupa CFE ma ambicje wprowadzania pozytywnych zmian poprzez skuteczne stawianie czoła wyzwaniom środowiskowym i społecznym dla dobrobyt przyszłych pokoleń.

2022 rok był dla BPI Real Estate Poland również rokiem zmiany logo, wyznaczeniu nowych misji i wartości, a także działań CSR na rzecz Ukrainy.

Zdajemy sobie sprawę, że stoimy w obliczu niespotykanych dotąd wyzwań ekologicznych i społecznych, a działając w branży, która ma możliwość kształtowania świata, jesteśmy odpowiedzialni za dbanie o przyszłe pokolenia. Ambicją naszej spółki jest projektowanie i realizowanie innowacyjnych inwestycji łączących funkcje mieszkaniowe, biurowe i handlowo-usługowe, w sercu których jest człowiek – mieszkaniec wielokulturowego miasta przyszłości. Projektując zaś miasta przyszłości musimy mieć odwagę i podejmować decyzje, których celem jest realizowanie coraz bardziej zrównoważonych inwestycji deweloperskich – powiedział Béranger Dumont.

Dlatego też zasady zrównoważonego rozwoju leżą u podstaw strategii biznesowej BPI Real Estate Poland, a stosowanie się do czynników ESG jest podstawą realizacji każdej inwestycji deweloperskiej w portfolio firmy. BPI Real Estate ma już pierwsze osiągnięcia w tym temacie. W ciągu ostatnich 12 miesięcy spółka (działając na trzech europejskich rynkach: w Belgii, Luksemburgu i Polsce) wykorzystała w swoich inwestycjach 17 795 ton materiałów z odzysku, rozpoczęła rewitalizację lokali o powierzchni 25 535 mkw. i wystąpiła o pozwolenie na budowę i/lub wybudowała łącznie 81 085 mkw. powierzchni bez użycia paliw kopalnych.

Wszystkie cztery inwestycje mieszkaniowe, które udało nam się uruchomić w 2022 roku w Polsce – Chmielna Duo w Warszawie, Czysta 4 we Wrocławiu, Panoramiqa w Poznaniu oraz Bernadovo w Gdyni są dowodem na to, że nasza firma wdraża swoje ambitne plany równiez w Polsce – dodaje z kolei Wojciech Smolak.

– Podsumowując rok, trudno nie wspomnieć, że wszystkie nasze działania odbywały się w cieniu wojny w Ukrainie. Jako firma społecznie odpowiedzialna od początku wybuchu konfliktu zbrojnego zaangażowaliśmy się w pomoc na rzecz naszych wschodnich sąsiadów. Podjęte przez nasz zespół działania obejmowały m.in. wsparcie finansowe, zbiórki rzeczowe, wolontariat pracowniczy, zakup karetki ratunkowej, zaaranżowanie mieszkania dla rodziny uchodćów w naszym warszawskim biurze sprzedaży, specjalną akcję sportową #ActiveShapers na rzecz dzieci ewakuowanych do Polski z ukraińskich domów dziecka, czy donację dla samotnych matek z dziećmi uratowanych z Piastowa, który był jednym z terenów ciężko ostrzeliwanych przez rosyjskiego najeźdcę. Z licznych organizacji charytatywnych, które wsparliśmy w tym roku można wymienić m.in. Polską Akcję Humanitarną, Centrum na rzecz Praw Kobiet, Fundację Pomocy Dzieciom Happy Kids, a także Stowarzyszenie Serdeuszko dla Dzieci – opowiada Daria Małecka, Marketing Manager w BPI Real Estate Poland.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje