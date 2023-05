BPI Real Estate Poland rozpoczyna budowę inwestycji realizowanej w samym centrum Warszawy vis a vis Varso Tower. W ofercie belgijskiego dewelopera znajdują się 243 mieszkania zlokalizowane w 2 budynkach, z czego 25 proc. zostało już sprzedanych.

BPI Real Estate Poland rozpoczyna budowę inwestycji Chmielna Duo.

W ramach projektu powstaną dwa budynki na 243 mieszkania.

25 proc. mieszkań zostało już sprzedanych.

Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów.

Chmielna Duo powstaje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym koncepcją 15-minutowego miasta

W ramach inwestycji powstanie m.in. otwarty pasaż handlowy, który połączy dwie ulice - Chmielną i Złotą.

Jest to już piąty projekt realizowany przez BPI Real Estate Poland w Warszawie.

Chmielna Duo jest piątą i najnowszą inwestycją BPI Real Estate Poland w Warszawie, realizowaną w ścisłym centrum miasta. W portfolio wcześniejszych stołecznych projektów dewelopera są: Wola Tarasy, Wola Libre, wolaRE oraz Rezydencja Barska.

Projekt Chmielna Duo zakłada powstanie dwóch budynków. fot. mat. pras.

Projekt Chmielna Duo zakłada powstanie dwóch budynków o architekturze dopasowanej do śródmiejskiego charakteru ulicy Chmielnej. W inwestycji znajdą się 243 mieszkania o powierzchni od 30 do ok. 105 mkw., garaż podziemny oraz 6 lokali usługowych w otwartym pasażu handlowym, który połączy ulicę Chmielną z ulicą Złotą.

Spośród udogodnień dla mieszkańców można wyróżnić recepcję, stanowiska do ładowania aut elektrycznych, a także stojaki dla rowerów. Na ostatniej kondygnacji jednego z budynków znajdą się tarasy przynależne do zlokalizowanych tam mieszkań oraz wspólny ogród do dyspozycji wszystkich mieszkańców. Na wewnętrznym dziedzińcu znajdą się także przydomowe ogródki przynależne do mieszkań usytuowanych na parterze.

Struktura mieszkań w naszej ofercie została dopasowana do aktualnych potrzeb klientów, obecnie najczęściej zainteresowanych mniejszymi i średnimi lokalami. Wśród nich są również inwestorzy indywidualni rozpatrujący rynek najmu mieszkań w Warszawie jako atrakcyjną formę ulokowania kapitału - mówi Wojciech Smolak, dyrektor sprzedaży i marketingu w BPI Real Estate Poland.

Generalnym wykonawcą inwestycji Chmielnej Duo jest CFE Polska, firma należąca do tej samej belgijskiej grupy przemysłowej co BPI Real Estate Poland.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowane jest na połowę 2025 roku.

Ceny mieszkań w inwestycji Chmielna Duo w ofercie BPI Real Estate Poland wynoszą średnio 30 000 PLN/ mkw.

