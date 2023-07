Firma BPI Real Estate Poland, należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej CFE z siedzibą w Brukseli, podsumowała swoją działalność na polskim rynku nieruchomości w pierwszej połowie 2023 roku.

Belgijski deweloper pomyślnie rozpoczął proces budowy i komercjalizacji dwóch prestiżowych inwestycji - Chmielnej Duo w Warszawie oraz wieloetapowego projektu Cavallia w Poznaniu.

Równocześnie firma z sukcesem kontynuowała realizację trzech pozostałych projektów w Polsce - ekskluzywnego osiedla Bernadovo w Gdyni, apartamentowca Czysta 4 we Wrocławiu oraz projektu Panoramiqa w Poznaniu.

W minionym półroczu BPI Real Estate Poland złożyło również wniosek o pozwolenie na budowę nowej inwestycji premium zlokalizowanej na Mokotowie w Warszawie.

Aktualnie deweloper realizuje łącznie pięć inwestycji w Polsce, w ramach których powstanie ponad 900 nowoczesnych lokali mieszkalnych. W pierwszym półroczu firma odnotowała dobre tempo sprzedaży, sprzedając łącznie 159 mieszkań.

BPI Real Estate Poland ma również ambitne plany na drugą połowę roku. Firma zamierza skupić swoją działalność na zakupie nowych działek, koncentrując się na najwyższym segmencie rynku mieszkaniowego w Polsce, który ocenia jako najbardziej stabilny.

W związku z tym, firma złożyła już wniosek o pozwolenie na budowę nowej inwestycji zlokalizowanej na Mokotowie w Warszawie. Przewiduje się, że prace budowlane związane z realizacją kolejnego projektu premium w portfolio belgijskiego dewelopera rozpoczną się w I kwartale 2024 roku.

– Obserwowany w ostatnim kwartale 2022 roku trend ponownego ożywienia rynku utrzymuje się. Gospodarka i sytuacja geopolityczna stabilizują się, co pozytywnie wpływa na wzrost zaufania klientów, w tym inwestorów do lokowania kapitału w nieruchomości. Trudno się więc dziwić, że ponad 95% naszych klientów to osoby kupujące mieszkania za gotówkę. Jednocześnie już teraz obserwujemy wpływ wprowadzenia kredytów z dopłatami na sprzedaż mieszkań w naszych inwestycjach. Wygląda to obiecująco w perspektywie wyników sprzedażowych w III kwartale 2023 roku. – podsumował Béranger Dumont, dyrektor generalny BPI Real Estate Poland.

Polska pozostaje bardzo ważnym rynkiem dla BPI Real Estate.

Firma kontynuuje swoją misję tworzenia atrakcyjnych miejsc do życia, poprzez wysokiej jakości, inspirujące projekty deweloperskie, projektowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

BPI Real Estate jest firmą deweloperską należącą do belgijskiej grupy kapitałowej CFE założonej w 1880 roku, która prowadzi działalność w kilku obszarach: nieruchomości, rozwiązań technicznych dla budynków i przemysłu, budownictwa i renowacji, a także rozwiązań infrastrukturalnych dla sektorów mobilności i usług.

Pierwsza inwestycja BPI Real Estate Poland została ukończona w 2017 roku na gdańskim rynku nieruchomości, gdzie na Przymorzu powstał czteroetapowy kompleks mieszkaniowy Cztery Oceany. BPI Real Estate Poland z sukcesem działa również w Warszawie, gdzie powstały kolejno projekty Wola Tarasy, Wola Libre, wolaRE oraz Rezydencja Barska. Inne zakończone realizacje BPI Real Estate w Polsce to kompleks Bulwary Książęce we Wrocławiu oraz osiedle Vilda Park w Poznaniu. Nowymi projektami w portfolio dewelopera są inwestycje Bernadovo w Gdyni, Panoramiqa w Poznaniu, Czysta 4 we Wrocławiu oraz Chmielna Duo w Warszawie. W 2022 roku spółka uruchomiła łącznie 4 nowe inwestycje w Polsce. Dodatkowo we współpracy z firmą Revive, BPI Real Estate Poland realizuje wieloetapową inwestycję Cavallia na poznańskim Łazarzu.

