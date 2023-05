Brak dobrych gruntów pod zabudowę i wydłużające się procedury administracyjne to główne bariery hamujące budownictwo mieszkaniowe. Starania o pozwolenie na budowę to trudny i "męczący" proces - mówili uczestnicy konferencji zorganizowanej przez PZFD.

Brak dobrych działek pod inwestycje mieszkaniowe i długi czas oczekiwania na pozwolenie na budowę to bariery hamujące Polski rynek mieszkaniowy.

Deweloperzy spodziewają się uwolnienia gruntów zarezerwowanych pod program Mieszkanie Plus.

W Polsce jest duży problem z planowaniem przestrzennym.

Deweloperzy nierzadko muszą finansować budowę potrzebnej infrastruktury, często w dużo większym zakresie niż realnie potrzeba.

W ocenie uczestników konferencji zorganizowanej przez PZFD, barierami hamującymi rynek mieszkań jest brak dobrych gruntów, szczególnie w większych miastach i zbiurokratyzowane, wydłużające się procedury administracyjne. Czas wydawania pozwoleń i wymóg dodatkowych uzgodnień czy raportów środowiskowych, a także przerzucanie na inwestora budowy infrastruktury wokół osiedla - to problemy z którymi borykają się deweloperzy.

Grzegorz Kiełpsz, prezes PZFD zauważył, że brakuje terenów, w których potencjalni klienci chcieliby zamieszkać.

- Nie każdy teren nadaje pod zabudowę mieszkaniową - z powodów planistycznych czy dlatego, że nie są to atrakcyjne miejsca pod względem otoczenia lub infrastruktury. Nie w każdym miejscu także możemy budować - wyjaśnił Grzegorz Kiełpsz.

Zauważył, że duża część, dobrych gruntów została zablokowana pod Mieszkania Plus.

Program Mieszkanie Plus został zamknięty. Spodziewamy się, że następnym krokiem będzie uwolnienie tych gruntów. Wyjdą na przetargi, czy to na wolny rynek czy również dla spółdzielni czy samorządów - wyjaśnił prezes.

Pytany ile mieszkań może powstać na tych gruntach odpowiedział, że potencjał jest duży.

- Mieszkanie plus było planowane na 100 tys. mieszkań, a wybudowano ich około 19 tys. czyli mówimy o około 80 tys. potencjalnych mieszkań. W moim odczuciu, ta liczba może być jednak większa. To byłoby bardzo duże wsparcie dla strony podażowej - wyjaśnił Grzegorz Kiełpsz.

Prof. Anna Szelągowska z Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dodała, że problemem, zwłaszcza w dużych miastach, jest długi czas oczekiwania na pozwolenie na budowę, co przedłuża realizację inwestycji nawet o 3 lata.

- Deweloper idzie do urzędu, składa wniosek o pozwolenie. Czeka na decyzję około rok, po czym uzyskuje decyzję odmowną. Odwołuje się do SKO (Samorządowego Kolegium Odwoławczego), tu dokumenty leżą kolejne pół roku. SKO podtrzymuje decyzję urzędu. Odwołujemy się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który ocenia, że projekt spełnia wszystkie warunki i pozwolenie może być wydane. Dokumenty wracają do gminy, która rozpatruje sprawę od początku - wyjaśniła prof. Anna Szelągowska.

Podkreśliła podkreśliła, że urzędy szczególnie w dużych miastach "są zatkane". Deweloperzy są też obligowani do przedstawienia dodatkowej dokumentacji (wizualizacji projektów) czy podpisania umów drogowych, co łącznie powoduje, że proces inwestycji zamiast trwać 2-3 lata wydłuża się nawet do 5 lat.

Miastem, w którym oczekuje się na budowę najdłużej jest Bydgoszcz - dodała prof. Szelągowska.

Grzegorz Kiełpsz dodał, że w polityka przestrzenna gmin pozostawia wiele do życzenia. Powszechny niedostatek planów miejscowych powoduje, że samorządy lokalne zmuszone są do kształtowania miejscowego porządku urbanistycznego w oparciu o indywidualne decyzje administracyjne wydawane na wniosek inwestora.

- Zanim złożymy wniosek musimy mieć albo plan miejscowy, albo warunki na zabudowę. Często te działki, które są dostępne, albo są atrakcyjne z punktu widzenia sprzedaży, nie są objęte planami miejscowymi. To cała epopeja. Na warunki zabudowy można czekać 2-3 lata. Tam się ścierają interesy wielu grup - aktywistów, inwestora i władz samorządowych - wyjaśnił prezes PZFD.

Inwestorzy i deweloperzy nierzadko muszą finansować budowę potrzebnej infrastruktury, często w dużo większym zakresie niż realnie potrzeba.

- Samorząd nie mając pieniędzy na inwestycję w infrastrukturę miasta podciąga ją pod proces budowy projektu. Naciąga trochę fakty, mówiąc na przykład - tu w obrębie działki jest w miarę dobrze, ale musimy przebudować skrzyżowanie, które jest oddalone o 500 czy 1000 metrów, argumentując to tym, że jeżeli z osiedla wyjadą samochody to za dwa km zrobi się korek - wyjaśnił prezes PZFD.

Rafał Zarzycki, wiceprezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dodał, że sytuacja wygląda podobnie w przypadku procedury przekształcenia gruntów rolnych na cele mieszkaniowe.

- Proces trwa często rok lub dwa. Bardzo długo czeka się też na pozwolenia wodno-prawne i decyzje środowiskowe - wyjaśnił Rafał Zarzycki.

Przypomnijmy, że Konferencja Polskiego Związku Firm Deweloperskich towarzyszyła prezentacji raportu "7 grzechów głównych wstrzymujących rozwój budownictwa mieszkaniowego".

