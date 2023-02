W Polsce krąży mit o funduszach inwestycyjnych, które niczym smok, zaleją ogniem i zniszczą mieszkaniówkę. Tymczasem ich udział w zasobie mieszkań wynosi 0,4 proc. Jeśli wybudują to, co planują w 5-6 lat, może on wzrosnąć zaledwie do 1-1,5 proc.

Dostępność mieszkań na wynajem jest najniższa w historii. Deficyt mieszkaniowy w sześciu ​ największych miastach w Polsce wynosi 700 tys.

W Warszawie, która ma 2,2 mln mieszkańców, jest dziś zaledwie 400 mieszkań do wynajęcia - relatywnie nowych, poniżej 60 mkw.

Czynsze w sektorze mieszkań na wynajem szybko rosą. To najwyższy skok stawek od kilku lat. Przeciętnie w Warszawie w tej chwili trzeba płacić ponad 108 zł za mkw. Oznacza to wzrost roczny o 32 proc.

Polska w ostatnich latach była najsilniejszym rynkiem mieszkaniowym w Europie. - W poprzednim roku oddano u nas sześć mieszkań na tysiąc mieszkańców, co dawało nam pierwszą pozycję w Europie. W liczbach nominalnych ustępowaliśmy wyłącznie Niemcom i Francji - wylicza Paweł Sztejter, Executive Director, Head of Living Advisory JLL.

Mówienie o tym, że polski rynek zostanie zmonopolizowany na wzór niemieckiego, gdzie 50 proc. zasobów stanowią mieszkania na wynajem, jest absurdalne - tłumaczy Paweł Sztejter, Executive Director Head of Living Advisory JLL. Fot. JLL.

Jak zasypać gigantyczną dziurę mieszkaniową?

To oczywiście nie wystarczy, by zasypać gigantyczną dziurę mieszkaniową na naszym rynku. Deficyt sięga 1,5 mln mieszkań. On bierze się stąd, że właściwie przez 30 lat ich nie budowaliśmy. Dzisiaj też mamy olbrzymi popyt na mieszkania na wynajem.

- Wynika to m.in. ze zmian społecznych, ale przede wszystkim z niezdolności ludzi do kupowania własnego „M”. Mamy także gigantyczną populację studentów - 1,2 mln. W samej Warszawie to 230 tys. osób, z których ok. 150 tys. nie ma w stolicy rodziny, więc wszyscy są zależni od rynku mieszkaniowego lub akademików. Do tego należy dodać olbrzymią migrację - wylicza Paweł Sztejter.

Dramatyczna sytuacja na rynku najmu

W związku z tym na rynku najmu mamy sytuację mocno dramatyczną.

Dostępność mieszkań na wynajem jest najniższa w historii, czyli w ostatnich trzech dekadach. Deficyt mieszkaniowy w sześciu ​ największych miastach w Polsce wynosi 700 tys. To olbrzymia liczba, biorąc pod uwagę, że w tych sześciu ośrodkach łącznie jest 2,7 mln mieszkań. Zatem mówimy o jednej czwartej - podkreśla Paweł Sztejter.

Jednocześnie z tych 700 tys. brakujących obecnie lokali, ok. 500 tys. było szacowanych jako deficyt na koniec 2021 r., czyli jeszcze przed wojną w Ukrainie. - Zatem, według bardzo konserwatywnych założeń, długoterminowy popyt ukraiński można określić na ok. 200 tys. uchodźców - wylicza ekspert.

Mieszkania dostępne do wynajmu. źródło: JLL

Jednocześnie liczba mieszkań dostępnych w wynajmie mocno spada - aż o 75 proc. w ciągu ostatniego roku. ​W sześciu głównych miastach można dzisiaj wynająć nieco powyżej 8 tys. mieszkań, w tym poniżej 2 tys. mieszkań mniejszych niż 60 mkw. i wybudowanych po 2015 r.

Wiadomo, że im mniejszy wybór, tym gorsza jakość. Spora grupa tych lokali jest kompletnie niedostosowana do użytku. Są w niej m.in. super luksusowe apartamenty za 250 zł za mkw. miesięcznie, albo takie, które mają złą relację metrażu do liczby pokoi - np. 60-metrowe studio. Nie brakuje też pewnie mieszkań z sofą po babci z lat 70. w tak złym stanie technicznym, że nikt w nich nie chce mieszkać - opisuje Paweł Sztejter.

Struktura mieszkań w zależności od wieku i powierzchni. źródło: JLL

W Warszawie, która ma 2,2 mln mieszkańców, jest dziś zaledwie 400 mieszkań do wynajęcia - relatywnie nowych, poniżej 60 mkw. Sytuacja wygląda podobnie w miastach regionalnych.

Czynsze w mieszkaniówce szybują

Konsekwencją tej sytuacji jest szybki wzrostów czynszów. To najwyższy skok stawek od kilku lat. Przeciętnie w Warszawie w tej chwili trzeba płacić ponad 108 zł za mkw. Oznacza to wzrost roczny o 32 proc.

Średnie oferowane stawki czynszu. źródło: JLL.

- W tej sytuacji powinno się robić wszystko, by zwiększyć dostępność mieszkań. Jednym ze sposobów jest pozwolenie inwestorom na inwestowanie, zwłaszcza w czasie, w którym deweloperzy nie mają różowo i muszą walczyć o sprzedaż mieszkań - podkreśla Paweł Sztejter.

Tymczasem w Polsce nie brakuje mitów, według których fundusze inwestycyjne są smokiem, który przyjdzie, zaleje nas ogniem i zniszczy rynek mieszkaniowy.

Sztejer podkreśla, że absolutnie nie może być mowy o żadnej monopolizacji sektora, bo dzisiaj udział mieszkań należących do funduszy inwestycyjnych w całości zasobów mieszkaniowych największych polskich miast wynosi 0,4 proc. - Nawet jeśli wybudują wszystko, co zapowiadają w ciągu 5-6 lat, to ten wskaźnik może wzrosnąć do poziomu 1 - 1,5 proc. Dla porównania, prywatni właściciele mieszkań na wynajem mają tych zasobów ok. 15 proc. - opisuje Paweł Sztejter.

Mówienie o tym, że polski rynek zostanie zmonopolizowany na wzór niemieckiego, gdzie 50 proc. zasobów stanowią mieszkania na wynajem, jest absurdalne - dodaje ekspert.

