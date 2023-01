W dobie aktualnych tendencji rynkowych, wyjście do inwestorów z nowym ofertami okien i drzwi nie wystarczy. By zawalczyć o popyt, branża stolarki otworowej podejmuje działania obejmujące przede wszystkim pomoc w dofinansowaniu jej wymiany.

Koalicja Termomodernizacji to inicjatywa promująca i uświadamiająca zasady programu dotacyjnego Czyste Powietrze, stającego się ratunkiem dla spadającej koniunktury na krajowym rynku stolarki okiennej i drzwiowej.

Sytuacja na rynku nie należy do najłatwiejszych – coraz częściej pojawiają się informacje o jego ochłodzeniu, spada popyt na okna i drzwi, a także ograniczane są zasoby produkcyjne.

Przedsiębiorstwa branży stolarki budowlanej przygotowują się do okresu mniejszego zapotrzebowania na okna, drzwi i bramy.

- Potwierdzeniem negatywnych nastrojów na rynku budowlanym są dane GUS, mówiące o kilkudziesięcioprocentowym spadku liczby rozpoczynanych budów w okresie od stycznia do listopada 2022 roku. Także informacje z rynku remontowego wskazują, że Polacy wstrzymują się z inwestycjami w tym zakresie. Te dane nie pozwalają optymistycznie oceniać rozwoju tego segmentu rynku w sezonie 2023 – mówi Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji.

Powodem spadku popytu na okna i drzwi jest m.in. niedostępność kredytów hipotecznych oraz brak środków finansowych w gospodarstwach domowych. Chcąc ratować popyt na stolarkę, w ostatnim czasie, z inicjatywy Stowarzyszenia Dom Bezpieczny i wydawnictwa Centrum Informacji Branżowej (wydawcy m.in. Forum Branżowego), powstała Koalicja Termomodernizacji. Jej celem jest pokazanie i nauczenie dilerów nowego modelu sprzedaży okien i drzwi z wykorzystaniem różnych programów dotacyjnych. W ramach „Czystego powietrza 3.0” mogą oni dotrzeć nawet do takich inwestorów, dla których wymiana stolarki była dotąd jedynie w sferze marzeń.

Dotacje na okna

Jak wyjaśnia Paweł Gregorczyk z Koalicji Termomodernizacji, w programach dotacyjnych typu „Czyste Powietrze” czekają na beneficjentów miliardy złotych, które przeznaczone mogą być m.in. na wymianę okien i drzwi. Dotychczas korzystała z nich przede wszystkim branża źródeł ciepła i fotowoltaiki, a w niewielkim stopniu docieplenia i stolarka.

- W trudnych miesiącach, jakie są przed nami, przychodzi czas, aby po te środki sięgnęła również branża stolarki. Aby tak się jednak stało, trzeba nie tylko posiadać wiedzę na temat wypełniania w imieniu klientów wniosków w programie „Czyste Powietrze”, ale prowadzić też aktywne działania sprzedażowe. Bez nich wielu potencjalnych inwestorów nie dowie się, że nowe okna, drzwi i bramy są w zasięgu ich portfela. Działania stymulujące popyt w tym sezonie będą w dużej mierze zależeć od armii ludzi, która będzie wiedziała jak wypełniać wnioski o dotacje, jak zachęcić do tego właścicieli domów i jak pomóc im przeprowadzić cały proces termomodernizacji ich budynków. Stąd edukujemy dilerów stolarki, by stali się lokalnymi doradcami ds. dotacji - mówi Paweł Gregorczyk.

Każdego tygodnia do programu „Czyste Powietrze” wpływa kilka tysięcy projektów termomodernizacyjnych, które mają być dotowane. Tylko niewielka część z nich zawiera projekty wymiany okien i drzwi.

Koalicja stawia sobie za cel, aby w każdym z tych projektów wnioskowano o wymianę stolarki, tak, aby te wymiany były także dofinansowywane ze środków programu „Czyste Powietrze”.

- Od nowego roku zasady programu dotacji zostały zmodyfikowane, a jedną ze zmian będzie możliwość uzyskania 100-procentowej dotacji do termomodernizacji budynku. W praktyce oznacza to, że część właścicieli budynków będzie mogła przeprowadzić ten proces w zasadzie bez angażowania środków własnych. Jeśli więc powodem spadku popytu na wymianę stolarki miał być brak pieniędzy w gospodarstwach domowych, to dzięki środkom z „Czystego Powietrza” tę okoliczność uda się przełamać. Pojawi się popyt wywołany aktywnością dostawców stolarki w programach dotacji - dodaje ekspert.

Lokalni specjaliści ds. dotacji

Koalicja Termomodernizacji zapewnia każdemu zainteresowanemu takim sposobem aktywnego działania dostęp do wiedzy. Poza kursami specjalistycznymi, aktywność obejmuje także kursy on-line, spotkania wideo omawiające najczęściej pojawiające się problemy praktyczne, podręczniki i publikacje rozwiązujące ich dylematy. W siedzibie Koalicji funkcjonować będzie punkt konsultacyjny, w którym będą mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Każdy diler, który ma chęć i potencjał by zostać lokalnym doradcą ds. dotacji dostanie szansę, by stać się w lokalnym środowisku ekspertem, który ma wiedzę o termomodernizacji budynków i potrafi każdego inwestora poprowadzić przez ten proces wraz z uzyskaniem na ten cel dotacji.

- Aktywność dostawcy stolarki, jej producenta lub dilera polegać ma na dotarciu do każdego właściciela budynku w okolicy i złożeniu mu propozycji nieodpłatnego dla niego wykonania termomodernizacji jego budynku. Jeżeli nie spełni on wymagań programu, by zakwalifikować się do 100-procentowej dotacji do tego procesu, to być może uda się dla niego pozyskać dotację 70 lub 40 proc. Może zdarzyć się tak, że nie każdy będzie zainteresowany tymi mniejszymi dotacjami, ale z pewnością będzie chciał poznać warunki, jakie musi spełnić, aby mieć okna za darmo. W ten sposób aktywny dostawca stolarki pozyska nie tylko zlecenia na wymianę okien i drzwi ze 100-procentową dopłatą, ale zyska też bazę klientów, którzy w przyszłości staną przed koniecznością termomodernizacji swoich budynków, w tym również wymiany stolarki. I co nie mniej ważne - będzie im już znany - wyjaśnia Paweł Gregorczyk.

Wdrożone działania

Dotacjenaokna.pl to pierwsza akcja Koalicji Termomodernizacji. Wystartowała ona w styczniu 2023 roku. Pierwsi Koalicjanci – producenci okien i drzwi - zgłaszają już swoich handlowców na pierwsze szkolenia. Zainteresowani przejdą kurs specjalistyczny i egzamin, który potwierdzi ich wiedzę i umiejętności. Wówczas ich punkty sprzedaży będą rekomendowane klientom zainteresowanym skorzystaniem z dotacji do termomodernizacji swoich domów. W kontakcie z inwestorem ustalą zakres prac, złożą wniosek o dotację, wymienią mu stolarkę i skoordynują cały proces termomodernizacji, by na końcu środki te zostały wypłacone. W ten sposób staną się lokalnymi doradcami ds. dotacji.

