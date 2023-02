Budowanie mieszkań jest obecnie ryzykowną działalnością, dlatego w naszym portfelu ten segment zastąpiliśmy kontraktami wojskowymi. Uważamy, że to właściwy kierunek - tłumaczy Artur Popko, prezes Budimeksu.

Budimex nie chce być postrzegany wyłącznie jako spółka budowlana, dlatego odważnie wchodzi w nowe sektory, w tym OZE.

W 2022 r. Budimex podpisał kontrakty na łączną kwotę 7,9 mld zł. Największy udział w tej puli miała dywizja drogowa, a tuż za nią uplasowało się budownictwo ogólne - 2,9 mld zł z dużym wkładem kontraktów wojskowych.

Najmniejszą wartość (200 mln zł) podpisanych przez Budimex w 2022 r. umów reprezentował sektor mieszkaniowy.

Budimex nie chce być postrzegany wyłącznie jako spółka budowlana, dlatego odważnie wchodzi w nowe sektory, w tym OZE. Spółka kupiła 109 stacji ładowania elektryków, a w planach jest rozwój sieci do ponad 200 w głównych ośrodkach miejskich. Firma przygotowuje się do budowy farmy wiatrowej oraz farmy fotowoltaicznej. Jest również obecna w procesie przygotowywania inwestycji w energetykę jądrową z partnerami strategicznymi, takimi jak Westinghouse ze Stanów Zjednoczonych.

Zielona energia to obszar, który będzie wymagać w najbliższych latach ogromnych inwestycji, a my jako firma posiadamy kapitał, który pozwoli na ich realizację w niezbędnej skali - tłumaczy Artur Popko, prezes Budimeksu.

- Udział grupy Budimex w rynku OZE postrzegamy jako element wzmacniania efektywności energetycznej oraz portfela biznesowego spółki. Zielona energia to obszar, który będzie wymagać w najbliższych latach ogromnych inwestycji, a my jako firma posiadamy kapitał, który pozwoli na ich realizację w niezbędnej skali - tłumaczy Artur Popko, prezes Budimeksu.

Stawiamy na zdrowe kontrakty, które pozwalają nam mocno dywersyfikować naszą działalność. Segment mieszkaniowy w naszym portfelu zastąpiliśmy kontraktami wojskowymi. Uważamy, że to właściwy kierunek - tłumaczy Artur Popko, prezes Budimeksu.

W 2022 r. Budimex podpisał kontrakty na łączną kwotę 7,9 mld zł. Największy udział w tej puli miała dywizja drogowa, a tuż za nią uplasowało się budownictwo ogólne - 2,9 mld zł, w ramach którego dużą część stanowią właśnie kontrakty wojskowe. Najmniejszą wartość - 200 mln zł zajmują umowy w segmencie mieszkaniowym.

- Właściwie wyszliśmy z sektora mieszkaniowego, bardzo mocno ograniczając swoją ekspozycję na ten rynek. Widzimy na nim drastyczny spadek inwestycji. Według nas, w tej chwili to ryzykowna działalność. Nasz portfel jest bardzo bezpieczny, bo uniezależniliśmy go od tego segmentu - wyjaśnia Artur Popko.

Budimex buduje prawie w każdym polskim mieście

W ramach budownictwa ogólnego Budimex realizuje180 kontraktów. Właściwie niemal w każdym polskim mieście firma coś buduje.

- Są one mocno zależne od zmiany cen i podwykonawców, więc 2022 r. nie był dla nas łatwy. Mimo to zanotowaliśmy sprzedaż na poziomie prawie 2 mld zł i zakontraktowaliśmy umowy na ponad 2,3 mld zł. Dzięki temu nasz portfel to ponad 3 mld zł, a więc jest gigantyczny jeśli chodzi o budownictwo ogólne - wylicza Artur Popko.

Najważniejsze kontrakty zawarte w 2022 r. w tym portfelu to projekty sektora militarnego: Wojskowy Szpital w Krakowie (319 mln zł), rozbudowa kompleksu wojskowego w Siedlcach (295 mln zł) oraz budowa infrastruktury do zabezpieczenia funkcjonowania uzbrojenia (220 mln zł).

- Geopolityczne położenie Polski w tym akurat aspekcie sprzyja nam, jeżeli chodzi o uzupełnienie portfela budownictwa ogólnego - przyznaje prezes Budimeksu.

Załamanie mieszkaniówki jest chwilowe

Jak dodaje Artur Popko, firma z optymizmem patrzy w przyszłość, mimo załamania na rynku inwestycji mieszkaniowych i prywatnych.

- Sądzimy, że jest to chwilowy stan wywołany wysoką inflacją. Potrwa zapewne około trzy lata. Potem, mamy nadzieję, pozyskać kontrakty mieszkaniowe w formule finansuj i buduj - zapowiada Artur Popko.

Załamania na rynku inwestycji mieszkaniowych i prywatnych to chwilowy stan wywołany wysoką inflacją. Potrwa zapewne około trzy lata - prognozuje Artur Popko, prezes Budimeksu.

Tymczasem firma stawia na kontrakty wojskowe. - Liczymy na to, że te zamówienia będą rosły, albo przynajmniej utrzymają się na tym samym poziomie. Pojawiają się różne informacje na temat ewentualnych nowych baz NATO i powiększenia tego segmentu, ale na razie to nic pewnego - przyznaje Artur Popko.

Prezes dodaje, że realizacji takich kontraktów podjąć się mogą wyłącznie firmy z odpowiednimi certyfikatami. Ich zdobycie to żmudny i długotrwały proces, ale Budimex poddał się procedurze i je uzyskał.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje