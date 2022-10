Budimex oszacował skonsolidowany zysk netto na ok. 160 mln zł w III kwartale. Oznacza to 53 procentowy wzrost zysków w porównaniu do analogicznego okresu z roku ubiegłego.

Budimex poinformował, że skonsolidowany wynik finansowy netto grupy w trzecim kwartale 2022 r. wyniósł 160 mln zł, co stanowi wzrost o 55 mln zł (53 proc.) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Jak napisano w komunikacie, wzrost zysku netto wynika przede wszystkim z wyższych przychodów finansowych z tytułu odsetek. Raport za trzeci kwartał 2022 r. Budimex opublikuje 26 października br.

