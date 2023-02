W 2022 Budnex oddał do użytku 715 mieszkań. Na ten rok deweloper przewiduje przekazanie kluczy do przeszło 500 lokali oraz wprowadzenie do oferty 1400 mieszkań w pięciu miastach. Lokale mogą być gotowe do odbioru w przeciągu miesięcy.

Budnex planuje w tym roku rozpocząć sprzedaż sześciu nowych inwestycji w czterech miastach.

Mowa tu o dwóch projektach w Gorzowie, tej samej liczbie w Zielonej Górze, a także po jednym w Szczecinie i Dziwnówku.

Łącznie to blisko 1400 mieszkań.

Większość z tych inwestycji będzie gotowych do odbioru pod koniec przyszłego roku. Budnex przez lata ugruntował swoją pozycję deweloperską w zachodniej Polsce, równolegle realizując projekty mieszkaniowe w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i Zielonej Górze. W swoim portfelu ma też inwestycje nadmorskie. - W minionych dwóch latach rozpoczęliśmy sprzedaż 20 nowych projektów. Aktualne zmniejszenie podaży lokali to normalna reakcja, będąca odpowiedzią na spadek sprzedaży w branży nieruchomości oraz okołorynkową sytuację w gospodarce. Nowe realia są dla nas impulsem do dywersyfikacji oferty i poznawania nowych segmentów rynku, w tym rozwijającego się w Polsce najmu instytucjonalnego - mówi Krzysztof Nuckowski, prezes firmy Budnex. Dodaje, że zmniejszonej podaży nie należy mylić jednak z zatrzymaniem procesu inwestycyjnego. Ten ciągle trwa, również dzięki stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i realizacji projektów z własnych środków. Czytaj więcej Budnex docenił potencjał PRS - Dzisiejsza gotowość i inwestycyjna odwaga zaprocentuje. W ofercie mamy jeszcze sporo wolnych lokali. Większość z terminem odbioru w przyszłym roku ale jeżeli tylko sytuacja rynkowa na to pozwoli jesteśmy gotowi w 2023, niemal od ręki, rozpocząć sprzedaż sześciu nowych inwestycji w czterech miastach – dodaje. Mowa tu o dwóch projektach w Gorzowie, tej samej liczbie w Zielonej Górze, a także po jednym w Szczecinie i Dziwnówku. Łącznie to blisko 1400 mieszkań. Większość z tych inwestycji będzie gotowych do odbioru pod koniec przyszłego roku - podkreślił Krzysztof Nuckowski. Firma ze spokojem wchodzi w 2023 rok. Obecnie Budnex jest największą firmą deweloperską działającą w województwie lubuskim i to właśnie tam dostrzega główny potencjał dla nowych projektów. W rodzimym Gorzowie, w najbliższym czasie deweloper zamierza rozpocząć sprzedaż 95 mieszkań na Osiedlu Sady. Kolejne 130 lokali ma wejść do sprzedaży w Zielonej Górze, a 80 mieszkań w inwestycji Cukrownia Apartamenty w Szczecinie. Dzięki tym projektom deweloper zapewni zróżnicowany wachlarz nieruchomości dla swoich klientów inwestycyjnych jak i osób poszukujących mieszkań na własne potrzeby. W planach są także nowe projekty nad Bałtykiem. Mowa tu o inwestycjach w Dziwnówku i Kołobrzegu. Osiedle Europejskie od Budnex Równolegle prócz projektów skierowanych do klientów indywidualnych, gorzowski deweloper rozwija swoją ofertę dla sektora PRS. Budnex przygotował dla inwestorów portfel nieruchomości w czterech polskich miastach: Poznaniu, Gorzowie, Szczecinie i Zielonej Górze. Łącznie w ofercie dla klientów instytucjonalnych znalazło się ok 42 tys. m kw. PUMu. Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl