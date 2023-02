Budowa apartamentowca Golden Tower w Łodzi, czyli słynnej "złotej wieży" Piotra Misztala i Andrzeja Jankowskiego została wstrzymana przez miejską inwestycję.

Budowa apartamentowca Golden Tower na rogu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego w Łodzi wystartowała w kwietniu ubr.

Budynek miał być gotowy na przełomie 2023 i 2024 roku.

Budowa "złotek wieży" Misztala została wstrzymana.

Przypomnijmy, Piotr Misztal i jego wspólnik Andrzej Jankowski wystartowali w kwietniu ubiegłego roku z budową spektakularnego apartamentowca w ścisłym centrum Łodzi. Golden Tower, czyli Złota Wieża – z uwagi na kolorystykę elewacji - to projekt łódzkiego studia Design Lab Group.

Harmonogram prac - według wstępnych założeń - zakładał zakończenie budowy na przełomie 2023 i 2024 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że realizacja będzie miała spore opóźnienie. 72-metrowy wieżowiec jeszcze nie wyszedł z ziemi z powodów niezależnych od inwestorów.

Przedsięwzięcie zostało wstrzymane ze względu na remont ulicy Wojska Polskiego. I choć inwestycja miejska nie jest realizowana bezpośrednio przy Golden Tower, to wzdłuż całego, niemal 2-kilometrowego odcinka przebudowywanej ul. Wojska Polskiego trwają prace związane z budową kanalizacji ogólnospławnej i odwodnienia drogowo-torowego oraz z przebudową magistrali wodociągowej.

Jak tłumaczy magistrat Dziennikowi Łódzkiemu, dla zaopatrzenia miasta w wodę kluczowe są trzy magistrale wodociągowe przechodzące pod ul. Wojska Polskiego, al. Piłsudskiego i al. Włókniarzy. Ze względu na trwającą obecnie przebudowę Wojska Polskiego, tamtejsza magistrala jest wyłączona. Gdyby prace Misztala zamknęły także magistralę pod al. Piłsudskiego - czynna byłaby tylko jedna.

Kiedy mogą ruszyć prace przy Golden Tower?

Roboty przy magistrali na ul. Wojska Polskiego zakończą się w marcu - wówczas Piotr Misztal będzie miał zielone światło na prace przy apartamentowcu.

Budynek Golden Tower będzie mieć wysokość 72 metrów. Większość kondygnacji zajmą wysokiej klasy apartamenty (od 85 do 110 mieszkań). Na parterze zaplanowano lokale dla gastronomii, strefę wejściową oraz wjazd na parking, który będzie znajdował się na wyższych piętrach (do 61 miejsc parkingowych). Na VI piętrze lokatorzy będą mieć do dyspozycji basen i strefę relaksu, a na antresoli także siłownię.

