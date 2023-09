W poprzednich dwóch latach budujący domy przeżyli szok cenowy. Czy ci, którzy planują budowę domu, powinni poczekać? - W najbliższych miesiącach utrzyma się raczej spadkowa tendencja cen w budownictwie jednorodzinnym - mówi Marek Wielgo z GetHome.pl.

W sierpniu średnie ceny materiałów budowlanych liczona dla 20 grup asortymentowych była minimalnie niższa niż miesiąc wcześniej.

Najbardziej, bo aż o ponad 4 proc. potaniały płyty OSB i drewno.

W 5 grupach asortymentowych odnotowano podwyżki poniżej 1 proc. Dotyczy to m.in. wyrobów wykończeniowych, farb i lakierów oraz instalacji i ogrzewania.

Decyzja o budowie domu w tym roku może okazać się strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim inwestorom wreszcie przestaną spędzać sen z powiek rosnące koszty budowy - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu GetHome.pl.

W swojej prognozie powołuje się na najnowsze dane Grupy PSB Handel, która monitoruje rynek wyrobów wykorzystywanych przede wszystkim w budownictwie jednorodzinnym. W sierpniu ich średnia cena liczona dla 20 grup asortymentowych była minimalnie niższa niż miesiąc wcześniej.

Przy czym spadek cen miesiąc do miesiąca miał miejsce w 13 grupach, a w dwóch ceny praktycznie nie drgnęły. Najbardziej, bo aż o ponad 4 proc. potaniały płyty OSB i drewno. Blisko 2 proc. spadki objęły m.in. izolacje wodochronne oraz dachy i rynny. W 5 grupach asortymentowych Grupa PSB Handel odnotowała podwyżki, ale były one raczej symboliczne, czyli poniżej 1 proc. Dotyczy to m.in. wyrobów wykończeniowych, farb i lakierów oraz instalacji i ogrzewania.

Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu 2023 roku. / mat. pras.

Średnia cena liczona dla 20 grup asortymentowych jest wciąż o 1,1 proc. wyższa niż przed rokiem, jednak z każdym miesiącem dynamika wzrostu maleje. Na przykład jeszcze w marcu była ona dwucyfrowa. A co podrożało w ciągu 12 miesięcy najbardziej?

Liderem podwyżek jest cement i wapno, które - mimo obniżki w sierpniu - wciąż były aż o 21 proc. droższe niż przed rokiem. Z kolei chemia budowlana oraz farby i lakiery podrożały w tym okresie o ponad 8 proc. Z drugiej strony o ok. 23,8 proc. tańsze niż przed rokiem są płyty OSB i drewno, a o 16,5 proc. - izolacje termiczne.

Zmiana cen materiałów budowlanych w sierpniu tego i poprzedniego roku. / mat. pras.

Całkowity koszt budowy domu prawdopodobnie niewiele się zmieni w tym roku. To bardzo ważne, bo inwestorzy nie musieliby np. zaciągać większego kredytu, niż wynika to z kosztorysu planowanej inwestycji, albo prosić banku o dodatkowe pieniądze w trakcie jej realizacji - komentuje Marek Wielgo.

Być może już w drugiej połowie roku budownictwo mieszkaniowe zacznie wychodzić z zapaści. To ożywienie może być widoczne w statystykach dotyczących rozpoczynanych inwestycji, które już nie spadają, jak miało to miejsce w ubiegłym roku. Ekspert portalu GetHome.pl zwraca uwagę nie tylko na stabilizację cen materiałów. W tym roku wzrosła podaż działek.

Ponadto w ostatnich miesiącach poprawiła się dostępność kredytów. Od lipca w ofercie banków pojawił się dotowany przez państwo „Bezpieczny Kredyt 2%”, którym można sfinansować nie tylko zakup pierwszego mieszkania, ale też budowę domu. To szansa zwłaszcza dla tych młodych ludzi, którzy np. odziedziczyli działkę budowlaną. Może ona bowiem stanowić ich wkład własny.

Budowa domów indywidualnych w okresie styczeń - lipiec. / mat. pras.

Najpewniej to właśnie dlatego nastroje w branży budowlanej zaczęły się poprawiać. Wskazują na to wyniki jesiennych targów budowlanych Grupy PSB, które są swego rodzaju „barometrem budowlanej jesieni”. Będące akcjonariuszami Grupy PSB firmy kupieckie zawarły kontrakty handlowe na kwotę 187 mln zł, czyli o ponad 20 proc. wyższą niż rok temu. Świadczy to o tym, że właściciele hurtowni i składów budowlanych spodziewają się poprawy popytu na wyroby budowlane w ostatnich miesiącach tego roku.

