Dekpol zakończył realizację budynków B2 i B3, finalizując tym samym budowę mieszkań w ramach II etapu Osiedla Kociewskiego w Rokitkach obok Tczewa. Inwestycja otrzymała pozwolenie na użytkowanie i aktualnie trwa proces przekazywania mieszkań.

Etap II Osiedla Kociewskiego składa się z trzech trzypiętrowych budynków, obejmujących łącznie 129 lokali. W ramach ukończonego w IV kwartale 2022 roku budynku B1 powstały 43 mieszkania, natomiast w zrealizowanych właśnie budynkach B2 i B3 oddano do użytku 86 pozostałych lokali.

Do mieszkań położonych na parterze przynależą duże, prywatne ogródki, natomiast na wyższych kondygnacjach znajdują się przestronne balkony. W budynkach powstały dodatkowe udogodnienia, takie jak wózkarnie czy windy, a na terenie osiedla utworzono także naziemne miejsca parkingowe.

Osiedle Kociewskie znajduje się w miejscowości Rokitki, zaledwie 2 km od Tczewa. W pobliżu rozlegają się tereny zielone: lasy, stawy, jeziora i łąki położone m.in. nad Kanałem Młyńskim.

W sąsiedztwie inwestycji znajduje się duży plac zabaw, atrakcyjny kompleks Rokitki Park, a także szkoła podstawowa i przedszkole.

Osiedle jest także dobrze skomunikowane - tuż przy inwestycji mieści się przystanek autobusowy, zapewniający sprawny dojazd do Trójmiasta. Co ważne, droga do Gdańska zajmuje jedynie 30 minut.

