Millenium Inwestycje chce wybudować w Katowicach mieszkalny wieżowiec na 340 mieszkań. Inwestycja ma powstać na działce sąsiadującej z domami. Sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu.

Millenium Inwestycje planuje budowę wieżowca w Katowicach.

Z realizacją inwestycji nie zgadzają się okoliczni mieszkańcy.

Sprawa trafiła do sądu.

Trwa spór o 56-metrowy wieżowiec, który ma powstać na działce usytuowanej w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej w Katowicach. Inwestor Millenium Inwestycje czeka na pozwolenie, ale sprawa najprawdopodobniej trafi do sądu. Jak podaje serwis katowice.wyborcza.pl, to za sprawą apeli katowiczan, którzy nie zgadzają się na realizację inwestycji. Jak czytamy, wojewoda Jarosław Wieczorek zaskarżył teraz do wojewódzkiego sądu administracyjnego, plan zagospodarowania okolicy ul. Hierowskiego w katowickiej Kostuchnie, uchwalony w 2007 roku.

Serwis wyjaśnia, że miasto w tym czasie ustaliło, że na spornej działce może powstać jedyny w okolicy wieżowiec, który wyraźnie wyróżni się na mapie dzielnicy. W planie zagospodarowania zapisano też wtedy, że w peryferyjnej części miasta ma być zabudowa śródmiejska.

Deweloper Millenium Inwestycje złożył wniosek o pozwolenie na budowę inwestycji w 2022 r. Zgodnie ze zgłoszeniem ma powstać budynek wysoki na 56,5 m, gdzie zaplanowano 340 lokali. Aktualnie sprawa jest procedowana. Urzędnicy wyjaśniają, że zaskarżenie planu nie wstrzymuje procedury. Inwestor może zdążyć z budową projektu, zanim zapadnie prawomocny wyrok w tej sprawie.

Jak podaje serwis, mieszkańcy osiedla zaprotestowali. Ich zdaniem bowiem wysoka zabudowa nie pasuje do charakteru okolicy i koliduje z jej ogólnym wyglądem. Stowarzyszenie Mieszkańcy dla Katowic pomogło lokalnej społeczności przygotować apel do wojewody zaskarżający plan zagospodarowania z 2027 roku. List do mieszkańców w sprawie budowy wieżowca napisał też prezydent Marcin Krupa, który stwierdził w nim, że w pełni podziela ich obawy.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje