Catella Poland przygotowuje budowę 100 mieszkań na wynajem w Warszawie. Szuka biurowców i hoteli do modernizacji oraz przygląda się aparthotelom, bo na tym rynku pojawiło się wiele okazji. Na celowniku są też magazyny, w tym self storage.

Christoffer Abramson, prezes Catella Group: Polska jest dla nas strategicznym rynkiem. Mamy ambitne plany.

Gianluca Romano, szef działu pozyskiwania kapitału Catella Group: Dla wielu instytucjonalnych inwestorów biurowce to trudny temat.

Jacek Wachowicz, prezes zarządu Catella Poland: Chcemy kupować starsze budynki, żeby przeprowadzać w nich upgrade do standardów ESG.

Catella jest czołowym specjalistą w dziedzinie inwestycji i zrządzania funduszami nieruchomościowymi. Działa w 12 krajach europejskich. Grupa zarządza aktywami o wartości ponad 13 mld euro i jest notowana na giełdzie Nasdaq Stockholm. W 2022 r. Catella przejęła większościowy udział w polskiej firmie Warsaw Property Partners, która zarządza nieruchomościami o wartości ponad 170 mln euro.

- Polska jest dla nas strategicznym rynkiem. Mamy ambitne plany i dostrzegamy potencjał w tutejszych nieruchomościach oraz znaczne synergie w zakresie zarządzania inwestycjami w całej grupie. Nasi polscy koledzy mają imponujące osiągnięcia i wyjątkową wiedzę o rodzimym sektorze nieruchomości. To stanowi ważny element naszej strategii - tłumaczy Christoffer Abramson, CEO Catella Group.

Catella od prawej: Jacek Wachowicz, prezes zarządu Catella Poland, Christoffer Abramson, prezes i dyrektor generalny Catella Group, Gianluca Romano, szef działu pozyskiwania kapitału Catella Group. Fot. Mat. prasowe.

Blackstone daje inwestorom sygnał: cała naprzód!

Catella ma wobec polski plany długoterminowe, mimo że spadek aktywności inwestorów na naszym rynku jest widoczny. Wolumen transakcji na polskim rynku nieruchomości komercyjnych wynosił średnio ok. 7-8 mld rocznie. Tymczasem w pierwszym kwartale tego roku to było tylko 400 mln. Dlaczego tak się dzieje?

- Mamy sytuację wyjątkową, trwa szukanie poziomów cenowych. Zawsze w sytuacji takiej niepewności rynkowej każdy boi się pierwszy wykonać ruch. My jednak wierzymy, że zadziała podobny mechanizm do popandemicznego skoku konsumpcji indywidualnej, będącego efektem odłożonego popytu - tłumaczy Jacek Wachowicz, prezes zarządu Catella Poland.

Jego zdaniem, pierwsze sygnały tego zjawiska na rynku już się pojawiły. To na przykład amerykański fundusz Blackstone, który w kwietniu zebrał 30 mld dolarów na inwestycje w nieruchomości, co pokazuje, że to już jest dobry czas, żeby zacząć inwestować.

Co robi Catella w Polsce?

Catella Polska ma w tej chwili w trakcie realizacji projekt mieszkań na wynajem w Warszawie. Inwestycja będzie liczyła ponad 100 lokali. Obecnie jest na etapie procedur administracyjnych.

- Kolejnym naszym projektem jest przebudowa i repozycjonowanie dawnego hotelu Sofitel na wrocławskiej starówce. Został przebrandowiony na Wyndham. To ponad 20-letni obiekt, w którym przerabiamy część biurową na dodatkowe pokoje. Prace prowadzimy bez zamykania hotelu, co jest wyzwaniem - opisuje Jacek Wachowicz.

Catella Poland WPP ma już na swoim koncie podobną realizację - w Warszawie przebudowała ponad 20-letni hotel Radisson, modernizując do poziomu pięciogwiazdkowego szyldu Radisson Collection. Po zakończeniu prac obiekt został sprzedany docelowemu inwestorowi.

W polskim portfelu Catelli są też usługi asset i property managementu oraz wsparcie transakcyjne.

- W przypadku nabyć, jesteśmy w stanie współinwestować z partnerami i w tym kierunku nasza działalność będzie się mocno rozwijała, bo tutaj możemy liczyć na kapitałowe wsparcie Catelli, która zarządza wieloma transgranicznymi funduszami - wyjaśnia Jacek Wachowicz.

Upgrade biurowców do standardów ESG

Ważną realizacją w portfelu firmy jest stołeczny biurowiec Spectrum Tower, dawna siedziba Telekomunikacji Polskiej.

- Gruntownie przerobiliśmy budynek zaprojektowany pod potrzeby jednego najemcy. Miał np. specjalną, biegnącą na zewnątrz głównej bryły windę, przeznaczoną wyłącznie dla zarządu firmy oraz lądowisko dla helikopterów na dachu. Przekształcenie go w nowoczesny obiekt było wyzwaniem. Po zakończeniu procesu, został z sukcesem sprzedany - opisuje Jacek Wachowicz.

Podobne zadanie Catella Poland WPP wykonała w Krakowie, modernizując dawną siedzibę banku BPH i przekształcając ją w obiekt multitenantowy.

Wkrótce zapewne dojdzie wręcz do sytuacji, w której budynki bez standardów ESG nie będą w ogóle brane pod uwagę przez inwestorów. Powstanie okazja arbitrażu cenowego pomiędzy rynkiem akceptowalnym przez kupujących i tym wymagającym upgrade’u do standardów ESG - uważa Jacek Wachowicz, prezes zarządu Catella Poland.

Z kolei w Alejach Jerozolimskich w Warszawie firma zarządza biurowcem Mistral w imieniu austriackiego towarzystwa ubezpieczeniowego, właściciela Hestii w Polsce. Dokonuje w tym budynku różnych inwestycji z zakresu ESG. Zaczęła od wymiany oświetlenia i instalacji fotowoltaiki na dachu. Aktualnie rozmawia z inwestorem o wdrażaniu kolejnych inicjatyw.

- W tej dziedzinie widzimy bardzo duży potencjał rozwoju naszego biznesu, bo wkrótce zapewne dojdzie wręcz do sytuacji, w której budynki bez standardów ESG nie będą w ogóle brane pod uwagę przez inwestorów. Powstanie okazja arbitrażu cenowego pomiędzy rynkiem akceptowalnym przez kupujących i tym wymagającym upgrade’u do standardów ESG - uważa Jacek Wachowicz.

Staramy się też wejść w segment rynku, który jest obecnie niedokapitalizowany, dlatego że wypadł z łask inwestorów i nabywców. To m.in. aparthotele, czyli mieszkania na wynajem w miejscowościach turystycznych. Ten rynek się bardzo mocno załamał i pojawiło się wiele ciekawych okazji. Mamy już na oku kilka projektów, które analizujemy - zapowiada Jacek Wachowicz.

Jakie plany na przyszłość ma Catella w Polsce?

Obecnie Catella jest w trakcie negocjacji zakupu wraz z różnymi podmiotami terenu pod budowę mieszkaniową - chodzi zarówno o mieszkania na wynajem, jak i na sprzedaż.

- Wciąż szukamy m.in. hoteli do modernizacji, ale staramy się też wejść w segment rynku, który jest obecnie niedokapitalizowany, dlatego że wypadł z łask inwestorów i nabywców. To m.in. aparthotele, czyli mieszkania na wynajem w miejscowościach turystycznych. Ten rynek się bardzo mocno załamał i pojawiło się wiele ciekawych okazji. Mamy już na oku kilka projektów, które analizujemy - zapowiada Jacek Wachowicz.

Na celowniku firmy jest też rynek magazynowy, w tym także self storage, choć ten sektor czasem jest też zaliczany do mieszkaniowego. Wcześniej nie udało się w logistyce znacząco zaistnieć, ale po wejściu w struktury grupy Catella jest łatwiej, bo zarządza ona funduszami paneuropejskimi, które inwestują w te aktywa.

- To kolejny rynek, na który w niedługim czasie prawdopodobnie wejdziemy - zapowiada Jacek Wachowicz.

Dla wielu instytucjonalnych inwestorów biurowce to trudny temat. Jednak to największy rynek i on oczywiście nie zniknie, ale nikt nie wie, jaką ma przyszłość. Na pewno zmartwieniem są istniejące budynki. Te, które nie spełniają wymogów ekologicznych, zostaną „osierocone” i poddane poważnym przecenom. I tu Catella może pomóc ich właścicielom - wyjaśnia Gianluca Romano, szef działu pozyskiwania kapitału Catella Group.

Biurowce to trudny temat

Jeśli chodzi o rynek biurowy, to sytuacja jest skomplikowana.

- Raczej skupimy się na arbitrażu, czyli kupowaniu budynków, które nie spełniają dzisiaj oczekiwań inwestorów i najemców oraz przeprowadzaniu w nich uprgade’u do standardów ESG - wyjaśnia Jacek Wachowicz.

Prezes dodaje, że wśród inwestorów tego sektora wyczuwalna jest spora rezerwa. Potwierdza to Gianluca Romano, szef działu pozyskiwania kapitału Catella Group.

- Dla wielu instytucjonalnych inwestorów biurowce to trudny temat. Jednak to największy rynek i on oczywiście nie zniknie, ale nikt nie wie, jaką ma przyszłość. Na pewno zmartwieniem są istniejące budynki. Te, które nie spełniają wymogów ekologicznych, zostaną „osierocone” i poddane poważnym przecenom. I tu Catella może pomóc ich właścicielom - wyjaśnia Gianluca Romano, szef działu pozyskiwania kapitału Catella Group.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl