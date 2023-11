W projekcie Moje Bielany powstanie siedmiokondygnacyjny budynek ze 105 mieszkaniami o powierzchni od 26 do 80 mkw. oraz 9 lokalami handlowymi. Inwestycję wyróżni zielone patio zlokalizowane na dachu parteru handlowego, które będzie pełnić funkcję rekreacyjną dla mieszkańców projektu. Znajdzie się tu również podziemny parking oraz miejsce do ładowania pojazdów elektrycznych.

Bielany to dzielnica, która z jednej strony przyciąga bliskością metra i bardzo dobrze rozwiniętą siecią komunikacji miejskiej, a z drugiej – terenami zielonymi. Nasza inwestycja powstaje przy ulicy Wólczyńskiej – dwa przystanki tramwajem do Galerii Młociny i 10 minut do klimatycznych Starych Bielan. Widzimy duże zainteresowanie głównie ze strony rodzin, które mogą skorzystać m.in. z bogatej oferty placówek edukacyjnych - podkreśla Jarosław Lipiński, dyrektor zarządzający CeMat A/S.