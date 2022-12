Za mieszkanie z rynku wtórnego w dużym mieście nadal płacimy więcej niż w gminach ościennych, ale widoczne jest zmniejszanie się tych dysproporcji. Coraz trudniej znaleźć lokal w znacząco niższej cenie w lokalizacjach podmiejskich.

Różnice w cenach mieszkań między miastami wojewódzkimi a gminami ościennymi wciąż są spore, ale od jakiegoś czasu się zmniejszają.

Kilka miesięcy temu różnice cenowe potrafiły w niektórych regionach sięgać nawet 60-80 proc. Obecnie nie widać aż tak dużego rozdźwięku i różnica maksymalnie wynosi około 50 proc.

Aglomeracją, w której dysproporcje w segmencie mieszkaniówki są największe, jest Warszawa i jej okolice.

W przypadku domów z rynku wtórnego, ceny w gminach ościennych są wyższe niż w dużym mieście.

Jak wyjaśnia Alicja Palińska z działu analiz Nieruchomosci-online .pl., różnice cenowe między miastami wojewódzkimi a gminami ościennymi wciąż są znaczące, ale widoczne jest już zmniejszanie się tych dysproporcji. Oznacza to, że coraz trudniej jest znaleźć dużo tańsze, a tym samym dostępniejsze cenowo mieszkanie poza głównymi ośrodkami miejskimi.

- Jeszcze kilka miesięcy temu różnice cenowe potrafiły w niektórych regionach sięgać nawet 60-80 proc. Obecnie nie widać aż tak dużego rozdźwięku i różnica maksymalnie wynosi około 50 proc. W przypadku Wrocławia czy Krakowa cena ofertowa mieszkań z drugiej ręki jest obecnie średnio o 30-40 proc. wyższa niż w niektórych gminach podmiejskich. Jednak jest to już wyjątek od reguły. Coraz częściej, co obserwujemy w innych aglomeracjach, różnica wynosi średnio 10-30 proc. - podaje Alicja Palińska.

Z analizy Nieruchomosci-online .pl wynika, że w ostatnich miesiącach dynamika wzrostu stawek cen mieszkań rynku wtórnego w głównych miastach znacznie osłabła - wzrosty wyniosły 8-10 proc. rdr i 1-4 proc. kdk.

To konsekwencja spadku popytu wymuszonego niższą zdolnością kredytową Polaków oraz tego, że aktualne ceny i tak są już blisko granicy możliwości finansowych kupujących. Tym samym dystans pomiędzy stolicami województw a ich sypialniami nieco się zmniejsza przez mocniej rosnące ceny w gminach ościennych.

Jak podano, aglomeracją, w której dysproporcje w segmencie mieszkaniówki są największe, jest Warszawa i jej okolice - różnice w średniej cenie pomiędzy stolicą a lokalizacjami podmiejskimi wynoszą aktualnie 30-50 proc.

- Przykłady zmniejszenia się różnicy cenowej między stolicą województwa a jej przedmieściami znajdziemy też w aglomeracji poznańskiej czy szczecińskiej, gdzie różnice sięgają 10–30 proc., a także rzeszowskiej czy łódzkiej, gdzie dysproporcja jest jeszcze mniejsza i wynosi 5–20 proc. - dodano.

Eksperci wskazują, że sytuacja wygląda nieco inaczej w segmencie domów z rynku wtórnego. Ich zdaniem, warto zauważyć, że w niektórych aglomeracjach to w gminach ościennych średnie ceny są wyższe niż w dużym mieście. Według danych z listopada 2022 r. taka sytuacja jest najbardziej widoczna w aglomeracjach białostockiej, lubelskiej i olsztyńskiej.

- O ile w przypadku mieszkań różnice w cenie między miastami a gminami coraz częściej powoli się zmniejszają, o tyle w przypadku domów zauważa się to rzadziej. Niemniej jednak są regiony, w których dysproporcje w cenie domów w ramach aglomeracji również się zmniejszyły. Kiedy porównujemy listopad 2022 do listopada 2021, widoczne jest to w takich aglomeracjach jak krakowska, łódzka czy katowicka - napisano.

Raport "Krajobraz lokalnych rynków nieruchomości" przedstawiający średnie ceny ofertowe nieruchomości z rynku wtórnego w ponad 200 miastach i gminach tworzących 18 największych aglomeracji w Polsce został przygotowany przez zespół portalu Nieruchomosci-online .pl.

