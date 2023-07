Eksperci multiporównywarki rankomat.pl przygotowali zestawienie cen mieszkań z rynku wtórnego w II kwartale 2023 r. i porównali stawki z obowiązującymi w tym samym okresie rok wcześniej.

Jeśli przyjrzeć się miastom wojewódzkim, to są miejsca, w których ceny minimalnie spadły, jednak w większości z nich 1 mkw. mieszkania w ciągu roku podrożał nawet o 12 proc.

W miejscowościach turystycznych widać duże kontrasty cenowe – od 11 proc. mniej w Sopocie do prawie 19 proc. więcej w Szklarskiej Porębie.

Jeszcze bardziej urosła cena za 1 mkw. mieszkania w miastach wojewódzkich uchodzących za cenowo umiarkowane.

Pokazane wartości to mediany cen mieszkań z rynku wtórnego dostępnych na adresowo.pl, serwisie z ogłoszeniami nieruchomości. Stawki dotyczą cen ofertowych w 18 miastach wojewódzkich i 12 miejscowościach turystycznych. To oznacza, że mogą się różnić od cen końcowych, czyli transakcyjnych.

W Opolu 1 mkw. drożeje najszybciej, są też spadki

Patrząc na średnią stawkę za 1 mkw. mieszkania z rynku wtórnego w całej Polsce, można być optymistą. Podczas gdy rok temu (II kw. 2022 r.) metr mieszkania na sprzedaż kosztował 8197 zł, obecnie (II kw. 2023 r.) to już tylko 7619 zł, a więc o ok. 600 zł mniej.

W miastach wojewódzkich tendencji spadkowej nie widać, choć są wyjątki, jak Białystok (mniej o 1,33 proc.), Szczecin (mniej o 0,16 proc.) i Zielona Góra (-0,11 proc. za 1 mkw.). We wszystkich pozostałych miastach przez rok ceny ofertowe mieszkań wzrosły. Od minimalnych skoków tam, gdzie już i tak było drogo (Warszawa +1,67 proc. i Gdańsk +0,17 proc.) do wyraźnych podwyżek, jak we Wrocławiu i Poznaniu (ponad 7 proc.), które to miasta są tuż za cenowym podium.

Jeszcze bardziej urosła cena za 1 mkw. mieszkania w miastach wojewódzkich uchodzących za cenowo umiarkowane. W Rzeszowie rok do roku ceny skoczyły o 9,88 proc., a w Opolu aż o 11,98 proc. W reszcie miast wojewódzkich mieszkania drożały w tempie 3-5 proc. rocznie.

W górach ciągle drożej niż nad morzem

Ciekawie wygląda rynek mieszkań wystawionych na sprzedaż w miejscowościach turystycznych. W kilku z nich jest nawet drożej niż w Warszawie, a wahania stawek za 1 mkw. w skali roku są znacznie większe. Taką sytuację może tłumaczyć fakt, że ogłoszeń jest o wiele mniej w porównaniu z dużym miastem, co gwałtowniej wpływa na średnią cenę.

Największe kontrasty cenowe zanotowała Szklarska Poręba. Między II kw. 2022 i 2023 roku 1 mkw. mieszkania podskoczył aż o 18,72 proc. Mocno w górę poszybowały ceny jeszcze w Międzyzdrojach (o 14,82 proc.) i Karpaczu (+10,88 proc.). Największe spadki wystąpiły z kolei w Sopocie (o równe 11 proc.) i Mielnie (-9,36 proc.) – wynika z zestawienia cen dostępnych na adresowo.pl.

Program Bezpieczny Kredyt 2 proc. zwiększył popyt na nieruchomości

Wejście w życie programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. wywołało rekordowe zainteresowanie na rynku kredytów hipotecznych. Z analiz ofert banków które dołączyły do programu przeprowadzonej przez rankomat.pl wynika, że warunki kredytów ze wsparciem rządowym są zdecydowanie lepsze niż dotychczasowa oferta komercyjna.

Do rządowego programu Bezpieczny Kredyt 2 proc. przystąpiło 8 banków (stan na 21 lipca). Umowy z BGK podpisały: Alior Bank, Bank BPS i Banki Spółdzielcze Zrzeszenia BPS, PEKAO, Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, PKO BP, SGB-Bank i VeloBank. Nie wszystkie banki udostępniły już ofertę w ramach rządowego programu.

Z porównania rankomat.pl wynika, że w połowie lipca kredyt hipoteczny ze wsparciem rządowego programu z najniższym wskaźnikiem RRSO (rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, czyli całkowity koszt kredytu, wyrażony jako jego wartość procentowa w stosunku rocznym) oferuje Bank BPS. Dla tego banku ten wskaźnik wynosi 3,58 proc. Najwyższa stawka RRSO jest w Alior Banku – 5,22 proc. W PKO Banku Polskim ta wartość wynosi 4,96%, a w Banku Pekao 4,72 proc.

Cena ubezpieczenia mieszkania w II kw. 2023 r.

Wartość mieszkania w dużym stopniu wpływa na cenę ubezpieczenia nieruchomości. A jak to ma się do spadków i wzrostów cen mieszkań?

- Wyraźny spadek czy wzrost ceny ubezpieczenia odczujemy, dopiero gdy wartość mieszkania różni się na poziomie 100 000 zł. Wtedy, w przypadku polisy zawieranej na 12 miesięcy, to różnica na poziomie od 20 do 30 zł. To nadal niewiele, biorąc pod uwagę fakt, że mieszkanie zwykle jest najcenniejszym mieniem, które posiadamy, a jego wartość znacznie przewyższa koszt zakupu nawet nowego samochodu – komentuje Michał Ratajczak, ekspert ubezpieczeń nieruchomości rankomat.pl.

Przykładowo, mieszkanie wyceniane w II kw. 2023 roku na 200 000 zł można ubezpieczyć już za ok. 100 zł rocznie. W przypadku mieszkania za 500 000 zł ceny polisa zaczyna się nawet od 200 zł za 12 miesięcy w zależności od wybranego wariantu.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje