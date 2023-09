W sierpniu 2023 r. średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Krakowie zbliżyła się do 15 tys. zł. Ten pułap na razie zarezerwowany jest tylko dla Warszawy, która nie odpuszcza w wyścigu o miano cenowego lidera wśród największych metropolii.

W sierpniu ceny mieszkań w największych miastach Polski ponownie rosły.

Dramatyczna, z punktu widzenia kupujących mieszkania, jest sytuacja w Krakowie. Cen mieszkań zbliżają się do poziomu 15 tys. mkw.

W Warszawie, w sierpniu średnia cena metra kwadratowego poszła tu w górę o 4 proc.

- Najpewniej nikt już nie liczy na spadki średniej ceny metra kwadratowego mieszkań dostępnych w ofercie firm deweloperskich. Wygląda na to, że w największych metropoliach podwyżki są nieuchronne, a niewiadomą pozostaje jedynie ich skala - mówi Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

Szczególnie dramatyczna, z punktu widzenia kupujących mieszkania, jest sytuacja w Krakowie.

Tymczasem w Krakowie ceny mieszkań nie rosną a szaleją.

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w sierpniu średnia cena metra kwadratowego mieszkań w ofercie krakowskich firm deweloperskich wzrosła aż o 5 proc.

Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów. Okres lipiec i sierpień. Źródło: rynekpierowtny.pl

- Miesiąc temu informowaliśmy, że ta średnia przebiła w Krakowie pułap 14 tys. zł za mkw. Obecnie jest zaś wyższa niż w lipcu w Warszawie. Stolica nie dała się jednak zepchnąć z pozycji lidera. W sierpniu średnia cena metra kwadratowego poszła tu w górę o 4 proc. – komentuje Marek Wielgo

Średnia cena metra kwadratowego za mieszkanie w Warszawie przekroczyła próg 15 tys. zł .

Na trzecim miejscu cenowego podium utrzymuje się Trójmiasto. Tam lipiec przyniósł bardzo gwałtowny, bo aż 4 proc. wzrost średniej ceny metra kwadratowego. Natomiast w sierpniu podwyżka była już „tylko” 1 proc. Niestety, cenowe przyspieszenie miało miejsce w Poznaniu i Wrocławiu, gdzie z miesiąca na miesiąc średnia podskoczyła o 3 proc.

W tej sytuacji prawdziwymi oazami stabilności wydają się być rynki mieszkaniowe miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz Łodzi, gdzie ceny mieszkań utrzymały poziom z lipca. A co najważniejsze dla kupujących nowe mieszkania, właśnie w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i w Łodzi nowe mieszkania podrożały w tym roku najmniej.

Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów. Okres od grudnia 2022 roku do sierpnia 2023 roku. Źródło: rynekpierowtny.pl

Ekspert portalu RynekPierwotny.pl obawia się rekordowego w historii rynku deweloperskiego wzrostu średniej ceny metra kwadratowego w stolicach Pomorza i Małopolski. Najwyższa podwyżka miała tam miejsce w 2021 r.: w Trójmieście - o 18 proc., a w Krakowie - o 14 proc. Pesymistyczna prognoza wynika z faktu, że w ciągu 12 miesięcy nowe mieszkania w Krakowie podrożały średnio na metrze aż o 25 proc., a w Trójmieście o 18 proc.

Średnie ceny mieszkań w ofercie deweloperów. Okres sierpień 2022 roku do sierpnia 2023 roku. Źródło: rynekpierowtny.pl

Problem w tym, że wysokiemu tempu sprzedaży mieszkań nie towarzyszył odpowiedni dopływ nowych, które uzupełniłyby ofertę deweloperską. W dodatku nie dość, że deweloperzy podnoszą ceny mieszkań, to najtańsze szybko znikają z ich oferty, co winduje średnią cenę metra kwadratowego - wyjaśnia Marek Wielgo.

Z punktu widzenia kupujących zagrożenie znacznie lepiej obrazuje struktura cen mieszkań w ofercie firm deweloperskich. Na przykład w Krakowie, gdzie średnia cena metra kwadratowego wrosła najbardziej, oferta lokali z ceną poniżej 10 tys. zł skurczyła się z 21 do 6 proc. (w lipcu było 12 proc.). Za to odsetek mieszkań z ceną powyżej 15 tys. zł za metr zwiększył się z 18 proc. do 41 proc. (w lipcu - 34 proc.).

Spektakularne zmiany w strukturze cenowej oferty deweloperów odnotowano również m.in. w Warszawie i Trójmieście. Można przypuszczać, że już we wrześniu z oferty warszawskich i krakowskich deweloperów znikną mieszkania z cenami poniżej 9 tys. zł za mkw.

Ceny mieszkań - sierpień 2023. Źródło: rynekpierwotny.pl

