Podaż mieszkań szybko się nie odbuduje. Deweloperom brakuje amunicji. Winne są m.in. potwornie długie procedury. Nikt nie trzyma dobrych projektów na półce, bo dzisiaj to by było szaleństwo - tłumaczy Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Sytuacja na rynku gruntów mieszkaniowych nieco się poprawiała. Ruch zakupowy się zdynamizował.

Dostępność kredytów hipotecznych sprawiła, że ilość transakcji z ich udziałem wzrosła w grupie Dom Development z ok. 20 proc. do 46 proc. sprzedaży.

Na rynku mieszkaniowym cały czas utrzymuje się popyt gotówkowy.

Ceny mieszkań wciąż rosną. Bardzo niska jest oferta na większości rynków regionalnych.

Największym beneficjentem kredytu 2 proc. w ofercie Dom Development będzie Trójmiasto i Kraków.

Nikt nie trzyma dobrych projektów mieszkaniowych na półce, bo dzisiaj to by było szaleństwo - tłumaczy Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Sytuacja rynkowa w pierwszym półroczu tego roku sprzyjała deweloperom mieszkaniowym.

Rynek kredytowania hipotecznego wyraźnie nam się odradza. Jednocześnie cały czas utrzymuje się popyt gotówkowy - ilość transakcji bez udziału kredytu była satysfakcjonująca w pierwszym półroczu - wyjaśnia Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.

- Ruszyły ponownie kredyty hipoteczne, zastopowano podwyżki stóp procentowych, a inflacja spadała. Dodatkowo pojawiła się zapowiedź wprowadzenia rządowego programu bezpieczny kredyt 2 proc. Wszystkie te uwarunkowania spowodowały, że popyt był wysoki - przyznaje Jarosław Szanajca, prezes zarządu Dom Development.

Dostępność kredytów hipotecznych sprawiła, że ilość transakcji z ich udziałem wzrosła w grupie Dom Development do 46 proc. Tymczasem w okresie najwyższej inflacji i restrykcji kredytowych ten wskaźnik wynosił ok. 20 proc.

- Zatem widać wyraźnie, że rynek kredytowania hipotecznego wyraźnie nam się odradza. Jednocześnie cały czas utrzymuje się popyt gotówkowy. Ilość transakcji bez udziału kredytu też była satysfakcjonująca w pierwszym półroczu - wyjaśnia Jarosław Szanajca.

Ceny mieszkań wciąż rosną

Prezes Dom Development przyznaje, że ceny mieszkań wciąż rosną.

- Bardzo niska jest oferta na większości rynków, na których działa Dom Development. Oscyluje wokół dwóch kwartałów. Tymczasem zdrowy rynek powinien mieć ofertę na poziomie czterech do pięciu kwartałów. Dzisiaj popyt mamy wysoki, a podaż za nim nie nadąża - wyjaśnia Jarosław Szanajca.

W Warszawie kredyt 2 proc. nas mniej dotyczy. W stolicy ceny są najwyższe, a my działamy w segmencie tych najdroższych lokali - wyjaśnia Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Prezes dodaje, że - wbrew powszechnej opinii - deweloperzy wcale nie wstrzymują się z uruchamianiem kolejnych projektów mieszkaniowych.

- Ci, którzy tak robią stanowią margines. Generalnie deweloperom brakuje amunicji. Po prostu dziś na polskim rynku brakuje podaży i szybko ona się nie odbuduje. Potwierdzają to członkowie Polskiego Związku Firm Deweloperskich - zaznacza Jarosław Szanajca.

Dodaje, że Dom Development nie wstrzymał żadnej swojej budowy, nie ma problemów finansowych, a ledwo nadąża z przygotowaniem kolejnych projektów.

- Ta sytuacja wynika przede wszystkim z potwornie długich procedur i ciągle zmieniających się wymogów formalnych. My sobie z tym radzimy, ale gorzej idzie firmom, które nie mają aż tak dobrego finansowania, jak my. Zatem to nie jest tak, że deweloperzy trzymają projekty na półkach. Odkładanie dzisiaj budowy mieszkaniowej, która się spina i gwarantuje dobrą marżę byłoby szaleństwem - wyjaśnia Jarosław Szanajca.

Aura oczekiwań na kredyt 2 proc.

Sytuacja na rynku gruntów mieszkaniowych nieco się poprawiała. - Ruch zakupowy się zdynamizował. Nasz bank ziemi zwiększył się o 9 proc. w ujęciu kwartał do kwartału. Najbardziej jesteśmy zadowoleni z zakupów w Krakowie, bo zabezpieczyliśmy teren, na którym nam bardzo zależało - przyznaje Jarosław Szanajca.

W lipcu pojawiły się pierwsze wnioski o przyznanie kredytu 2 proc. Banki zostały nimi przytłoczone. Dopiero teraz zaczynają się zamykać pierwsze transakcje. Największym beneficjentem tego kredytu w naszej ofercie będzie Trójmiasto i Kraków - wylicza Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Prezes dodaje, że na rynku mieszkaniowym zaczyna królować bezpieczny kredyt 2 proc. - Drugie półrocze może się okazać równie dobre jak pierwsze, a nawet może lepsze - prognozuje Jarosław Szanajca.

Największa oferta mieszkań Domu Development, mieszcząca się w limitach cenowych rządowego programu kredyt 2 proc., znajduje się w Trójmieście.

- W lipcu pojawiły się pierwsze wnioski. Banki zostały nimi przytłoczone. Dopiero teraz zaczynają się zamykać te transakcje. Największym beneficjentem tego programu będzie w naszej ofercie Trójmiasto, gdzie przygotowaliśmy specjalną propozycję mieszkań popularnych oraz Kraków. W Warszawie ten kredyt nas mniej dotyczy. W stolicy ceny są najwyższe, a my działamy w segmencie tych najdroższych lokali - wyjaśnia Jarosław Szanajca.

