Czy kupno mieszkania na wynajem to nadal kura znosząca złote jajka? "Jeśli na kredyt, to zgroza" - uważa ekspert.

Koniec złotej ery wynajmu mieszkań?

Wynajem mieszkania to biznes opłacalny, ale w perspektywie kilkunastu lat.

Najem mieszkania to nie jest złoty interes - zwłaszcza jeśli zakup częściowo finansujemy kredytem. To ciężki kawałek chleba i tym się trzeba umieć zajmować.

W działalności wynajmu mieszkania istotne jest, gdzie zlokalizowane jest mieszkanie.

Trudno ocenić, czy kupno mieszkania na wynajem nadal się opłaci, w dłuższej perspektywie. Sektor jest nieprzewidywalny.

Czynsze najmu mieszkań wystrzeliły o kilka procent. Nie wiemy, co się będzie działo na rynku w przyszłości.

W trakcie dyskusji na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym, która miała miejsce na tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zadaliśmy ekspertom pytanie: czy kupno mieszkania na wynajem to nadal kura znosząca złote jajka?

Eksperci mówili, że na to pytanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Dane napływające z rynku wyglądają jednak niekorzystnie z punktu widzenia wynajmujących. Te od początku bieżącego roku zaczęły bowiem bardziej sprzyjać najemcom.

Kupno mieszkania na wynajem nadal się opłaci?

Czynsze najmu rosły do grudnia 2022 roku, ale widać skromną korektę. Indeks ofertowych cen najmu dla największych miast sugeruje, że od grudnia 2022 roku stawki za wynajem w największych miastach spadły o około 1,5 proc. To wciąż niewielka korekta na tle zmian z 2022 roku (w grudniu czynsze były średnio o 22,5 proc. r/r wyższe ), ale sugerująca pewien kierunek zmian.

- Trudno ocenić czy kupno mieszkania na wynajem nadal się opłaci, w dłuższej perspektywie. Sektor jest nieprzewidywalny - mówi Michał Sapota, właściciel HREIT.

Jak twierdzi, rok temu czynsze najmu wystrzeliły o kilka procent. Nie wiemy, co się będzie działo na rynku w przyszłości.

Najem to nie jest złoty interes - zwłaszcza jeśli zakup częściowo finansujemy kredytem. To ciężki kawałek chleba i tym się trzeba umieć zajmować - podsumowuje.

Zwraca też uwagę, że REIT-y plasują się na poziomie 30 proc., a taki dług, w relacji do własności mieszkania wynajmowanego, jest bezpieczniejszy.

- Myślę, że największą wartością mieszkania na wynajem jest to, że jego wartość na przestrzeni lat rośnie - mówi Michał Sapota.

Mieszkanie kupione na wynajem - co jest ważne?

Małgorzata Nowodworska, prezeska zarządu oddziału krakowskiego PZFD, dodaje, że faktycznie uwarunkowania się zmieniły, ale taki biznes może być nadal kuszący.

Najem to stabilny dochód pasywny. Nie jest to złoty interes, ale na chwilę obecną całkiem intratny - uważa Małgorzata Nowodworska.

Zdaniem Adama Koniecznego, dyrektora działu sprzedaży w Pekabex warunkiem osiągnięcia sukcesu w tej działalności jest wybór i zakup mieszkania w odpowiedniej lokalizacji.

Istotne jest gdzie zlokalizowane jest mieszkanie, które oferujemy na wynajem. Jeżeli ktoś posiada lokum w dużym mieście i do tego atrakcyjnie położone, to nadal będzie świetnym, dochodowym interesem dla Kowalskiego - mówi Adam Konieczny.

Wynajem mieszkań - zabawa dla dużych graczy?

Wojciech Jarczewski, dyrektor w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, dodaje, że wynajem to zabawa dla dużych graczy.

Zakup mieszkania na wynajem z kredytu, jako forma inwestycji, to zgroza. Wynajem biznesowo to zabawa dla dużych graczy - zaznacza Jarczewski.

Wojciech Caruk, prezes zarządu PFR Nieruchomości, mówi, że osoby, które chciałyby zainwestować bezpośrednio w mieszkanie czy kilka mieszkań pod wynajem, muszą postępować nad wyraz ostrożnie.

Tym razem nie będzie bowiem żywiołowego rozwoju w tym segmencie, jeśli chodzi o wzrost cen czynszów, ale stanie się on bardzo kontrolowany i konkurencyjny.

Przez to, że w ubiegłym roku czynsze za wynajem tak wzrosły, może pojawić się pokusa, że wynajem mieszkania to łatwa inwestycja, która szybko się zwróci - mówi Caruk.

- Ceny najmu - jeżeli się opatrzy się na nie w perspektywie długoterminowej - idą jednak płasko. To produkt acykliczny. U nas od lutego 2022 roku ceny wystrzeliły. Teraz muszą być zweryfikowane. Wynajem to biznes opłacalny, ale w perspektywie kilkunastu lat. Jeżeli zakładamy go w tej perspektywie czasowej, to wydaje mi się, że to jest sensowne, ale pamiętajmy wynajem to jest biznes niskomarżowy - podsumowuje Wojciech Caruk.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje