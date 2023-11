Deweloperzy od nowego rządu oczekują konkretnych działań i decyzji, które usprawnią proces realizacji inwestycji. - Przydałoby się więcej spokoju. W zmiennych warunkach nie da się planować działalności deweloperskiej - mówi Bartosz Turek z HREIT.

Polski sektor nieruchomości potrzebuje spójnej, długofalowej polityki mieszkaniowej.

Rząd powinien skupić się na tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli.

Bartosz Turek spodziewa się dalszego rozwoju inicjatyw jak TBS i SIM.

W ocenie eksperta deweloperom zależy na uregulowaniu rynku najmu.

Wybory za nami. Co dalej? Co może się teraz zmienić w mieszkaniówce?

Biorąc pod uwagę jak rozbieżne są pomysły partii, które potencjalnie mogą utworzyć rząd koalicyjny, mam wrażenie, że jest o wiele za wcześnie, aby wieszczyć co się zmieni. Musimy poczekać aż partie, które chcą stworzyć nowy rząd, znajdą jakieś punkty wspólne w swoich pomysłach na rynek nieruchomości.

Gdyby jednak miał Pan bawić się w prognozowanie, jaki wspólny mianownik mogą wykrzesać?

Bartosz Turek, główny analityk Hreit

Spodziewałbym się wygaszania programu „Bezpieczny Kredyt 2%” i postawienia na zmiany na rynku najmu.

Mam jedynie nadzieję, że nie przybiorą one form dodatkowych podatków, ograniczeń, regulacji i dopłat, a będą raczej skierowane na dostarczenie na tym rynku większej podaży. Mówiąc krótko - mam nadzieję, że na rynku najmu będzie więcej wolnego rynku, a mniej regulacji. Inną rzeczą jest wsparcie udzielane budownictwu czynszowemu, a więc chodzi tu o część rynku najmu o preferencyjnych stawkach czynszów. Tu pomysły partii są na tyle zbieżne, że możemy spodziewać się dalszego rozwoju takich inicjatyw jak TBS/SIM. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb mieszkaniowych w Polsce.

Co rząd powinien teraz zrobić, żeby wspomóc deweloperów w prowadzeniu dalszej działalności, którzy od lat proszą o stabilne warunki do kontynuowania działań.

Nie możemy tu mówić o pomysłach rządu, a jedynie rozwiązaniach zapisanych w programach poszczególnych partii, które mogą stworzyć rząd. Najpierw te partie będą musiały przekonać koalicjantów do realizacji konkretnych postulatów. Jeśli jednak miałbym wskazać rozwiązania, które mogłyby pomóc dostarczyć więcej mieszkań na rynek, to bez wątpienia byłyby to - udostępnienie deweloperom działek należących do spółek Skarbu Państwa i Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ciekawą ideą jest też postawienie na większy ład przestrzenny, czyli żeby wiadomo było co i gdzie można w Polsce budować. Większej podaży mieszkań na rynku najmu mogłyby pomóc dostarczyć zwolnienie z podatku dochodowego zysków z wynajmu na długi termin połączone z wprowadzeniem podatku od pustostanów. Obawiam się jednak, że w partiach, które mogą stworzyć nowy rząd trudno będzie zbudować konsensus wokół pomysłu na brak podatku od zysków z wynajmu.

Które proponowane pomysły na mieszkaniówkę wydają się najbardziej trafione?

Oprócz tych wspomnianych wyżej, bardzo prawdopodobne jest też kontynuowanie działań skierowanych do rynku najmu (TBS/SIM, Społeczne Agencje Najmu). Gorzej jest z pomysłami w ramach których deweloperzy mają zostać zmuszeni do budowania bardziej energooszczędnych budynków oraz finansować lub przynajmniej współfinansować budowę szkół, przedszkoli, parków czy bibliotek. To oznacza wyższe koszty, a więc też wyższe ceny i mniejszą dostępność mieszkań. Co najmniej nietrafione wydają mi się też pomysły nakładające na właścicieli mieszkań na wynajem wyższe podatki, ograniczające wysokość pobieranej przez nich kaucji i wprowadzające dodatkowe utrudnienia przy eksmisji najemców. To prosta droga do wyższych stawek czynszów i mniejszej podaży mieszkań na wynajem, a więc też ich mniejszej dostępności. Podwyżki stawek czynszów mogą też wywołać pomysły dopłat do najmu, które część partii sygnalizowała w swoich programach.

Zaproponowane przez KO dodatkowe stosowanie dopłat do czynszów może spowodować, że nie tylko stawki za najem nie spadną, ale nawet wzrosną...

Najprawdopodobniej tak. Właściciele mieszkań na wynajem najpewniej chcieliby przecież skorzystać z okazji i widząc budżetowe dopłaty podnieśliby stawki czynszów. To samo tyczy się pomysłów dopłat do najmu dla studentów.

Jak ocenia pan pomysł na Kredyt 0%? Już Bezpieczny Kredyt 2% wpłynął na znaczne podwyżki cen mieszkań, sytuacja więc może stać się jeszcze grosza.

Z informacji, które pojawiały się w mediach mam wrażenie, że zamiana Bezpiecznego Kredytu 2% na Kredyt 0% będzie de facto wygaszeniem programu dopłat przez pozorną jego liberalizację.

Co prawda bowiem w tym pomyśle preferencyjny kredyt ma się stać tańszy, ale nie specjalnie będzie co za niego kupić. Chodzi o to, że z drugiej strony pojawia się koncepcja, aby taki darmowy kredyt był udzielany tylko na nieruchomości z rynku pierwotnego i do tego nisko energochłonne lub pasywne. Są to wymagania, które spełniać będzie ekstremalnie mało mieszkań, a więc co prawda darmowy kredyt będzie, ale nie będzie co za niego kupić. Oczywiście deweloperzy mogą spróbować pod ten program stworzyć podaż, ale czasochłonność procedur administracyjnych i zmienność prawa jest w Polsce tak duża, że nie spodziewam się na tej niwie nadmiernych sukcesów.

Pula środków dostępnych w ramach programu Bezpieczny Kredyt 2% została już trzykrotnie przekroczona...

Biorąc więc pod uwagę fakt, że program Bezpieczny Kredyt 2% jest na prostej drodze do wygaszenia w styczniu 2024 roku - ze względu na wyczerpanie się budżetu na dopłaty do tych kredytów - możemy spodziewać się potężnego boomu na hipoteki z dopłatą w bieżącym roku, a potem spadku popytu w pierwszych miesiącach przyszłego roku. To w najbliższych tygodniach oznaczać może wyraźną presję na wzrost cen mieszkań, a potem spowolnienie wzrostów cen na początku 2024 roku.

Podsumowując ... jak poprawić sytuację mieszkaniową Polaków?

Choć ostatnie lata pokazują, że jest to utopia, to na rynku mieszkaniowym przydałaby się liberalizacja i więcej konkurencji. Wbrew pozorom polski rynek mieszkaniowy nie jest wolny. Jest on bardzo mocno regulowany i do tego szarpany różnymi działaniami interwencyjnymi. Przydałoby się za to więcej spokoju, bo w tak zmiennych warunkach nie da się sensownie planować działalności deweloperskiej - szczególnie jeśli w ciągu roku koszt budowy potrafi wzrosnąć o kilkadziesiąt procent. Do tego w trakcie pozyskiwania działki budowlanej lub uzyskiwania decyzji administracyjnych okazuje się, że plany trzeba jednak zmienić, bo zmieniają się regulacje. Jeśli w wyniku tych zmian okazuje się, że na działce można zbudować np. 10 proc. mniej mieszkań, to jeszcze nie tragedia, ale jeśli chłonność gruntu spada o połowę, to najpewniej wywróci to całą inwestycję. Mało tego, już nawet na etapie budowy zaskarżone może zostać ostateczne pozwolenie na budowę. Podkreślam - ostateczne. Tym bardziej frustrujące jest, że od znalezienia działki po oddanie kluczy do mieszkań potrafi minąć 5-7 lat.

To wszystko powoduje, że działalność deweloperska jest nieco ryzykowna, a ceną za to ryzyko jest marża, której deweloper oczekuje.

Jeśli możliwe byłoby budowanie mieszkań szybciej i łatwiej, to byłoby to mniej ryzykowne, a więc deweloperzy mogliby zejść z marż. Podobny kierunek wymusiłaby też większa konkurencja i niższe ceny działek czy niższe koszty finansowania związane chociażby z mniejszą czasochłonnością procedur administracyjnych. Musielibyśmy jednak zaakceptować fakt, że Polacy kupowaliby wtedy mieszkania bardziej adekwatne do potrzeb lub zasobności portfela, a nie koniecznie takie, jakich wymagają ustawy, rozporządzenia czy urzędnicy. Także jak wspomniałem na wstępie - jest to idea utopijna.

