Cordia ukończył prace nad konstrukcją budynku Jade Tower. Sprzedaż luksusowego, energooszczędnego hiszpańskiego projektu firmy prowadzona jest również w Polsce. Jednocześnie Cordia już zapowiedziała kolejną inwestycję na Costa del Sol.

Cordia dwa miesiące przed terminem kończy prace nad konstrukcją Jade Tower - luksusowego apartamentowca na hiszpańskim Costa del Sol.

Jade Tower to 116 apartamentów, położonych 100 metrów od morza.

Jade Tower to bardzo efektywny energetycznie budynek, który spełnia wymogi certyfikatu BREEAM.

Dwa miesiące przed terminem Cordia - członek grupy Futureal, jednej z największych deweloperskich i inwestycyjnych grup Europy Środkowej - świętuje ukończenie prac nad konstrukcją nośną budynku Jade Tower.

Luksusowy projekt Cordii powstaje w Hiszpanii – na słonecznym Costa del Sol, w turystycznej miejscowości Fuengirola. Prace budowlane realizowane są przez hiszpańską firmę Sacyr. To właśnie dzięki ścisłej współpracy firm Cordia i Sacyr, konstrukcja Jade Tower została ukończona przed czasem. Zespołom udało się skutecznie złagodzić wpływ zarówno niestabilnych cen materiałów budowlanych, jak i zakłóceń w łańcuchu dostaw w pierwszej połowie ubiegłego roku.

Jade Tower to 116 luksusowych apartamentów z jedną, dwiema lub trzema sypialniami położonych zaledwie 100 metrów od morza. Apartamenty posiadają przynależne komórki lokatorskie i miejsca garażowe. Powstaje tu też prywatna sala kinowa, strefa coworkingowa i ekskluzywne centrum odnowy biologicznej, w skład którego wejdzie spa, siłownia, a także wewnętrzne i zewnętrzne baseny. Dostęp do tych przestrzeni zapewni specjalna aplikacja dla rezydentów.

Jade Tower to efektywny energetycznie budynek, który spełnia wymogi certyfikatu BREEAM. Certyfikat gwarantuje m.in. zmniejszenie zużycia energii do 70 proc. i wody do 40 proc., przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań minimalizujących wpływ na środowisko.

Sprzedaż Jade Tower jest prowadzona także w Polsce, w centralnym biurze sprzedaży Cordii w Hali Koszyki w Warszawie.

- Lokalna oferta coraz częściej nie zaspokaja już potrzeb polskich inwestorów, którzy często wybierają się na nieruchomościowe zakupy właśnie na południe Europy. Z tą myślą wprowadziliśmy Jade Tower do sprzedaży w polskim biurze Cordii. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach realizacji zakupu, a umowę rezerwacyjną można podpisać zdalnie, za pomocą podpisu elektronicznego - mówi Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi Cordia Polska.

Nad rozwojem projektu Jade Tower pracowało – i będzie pracować – około 1 200 osób. Do tej pory 430 osób zaangażowało się w prace nad planowanym ukończeniem budowy do końca lipca 2024 r. Cordia zapowiedziała już kolejną inwestycję na Costa del Sol.

- Chodzi o osiedle mieszkaniowe, które powstanie we wspaniałej lokalizacji w Marbelli i będzie oferować doskonały widok na okolicę. Przede wszystkim jesteśmy zdeterminowani, żeby dalej wzmacniać naszą obecność na Costa del Sol - mówi Tibor Földi, Prezes Zarządu Cordia International

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl