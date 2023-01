- W Cordii odczuliśmy wyhamowanie, jednak udało nam zamknąć rok z satysfakcjonującą liczbą sprzedanych lokali - powiedział Tomasz Łapiński z Cordia Polska. Dodał, że dalsze plany firmy dopiero się klarują, ale rozpoczęte inwestycje będą kontynuowane.

Cordia Polska w 2022 roku osiągnęła satysfakcjonujące wyniki sprzedaży.

Dobiegły końca prace budowlane na osiedlu Jerozolimska w krakowskim Podgórzu.

Deweloper w budowie aktualnie ma osiedle Safrano w Krakowie, osiedle Modena w Poznaniu, Leśna Sonata w Sopocie, Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku oraz Fantazja na warszawskim Bemowie.

2022 rok nie był łatwy dla deweloperów. Jak Cordia podsumowuje ten rok?

W 2022 roku sytuację na rynku mieszkaniowym kształtowały przede wszystkim stale rosnąca inflacja oraz podwyżki stóp procentowych. To w połączeniu z dodatkowymi kryteriami ograniczającymi zdolność kredytową spowodowało, że kredyty stały się znacznie mniej dostępne. Jednocześnie, mimo spadku popytu, ceny mieszkań wciąż rosły. To m.in. efekt rosnących kosztów operacyjnych, ale też kosztów wykonawstwa. Wojna na Ukrainie przyczyniła się bowiem do gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych, które zaczęły się stabilizować dopiero pod koniec 2022 roku.

Odczuli Państwo wyhamowanie?

W Cordii również odczuliśmy zwolnienie, jednak udało nam zamknąć rok z satysfakcjonującą liczbą sprzedanych lokali. Szczególnie ważnym wydarzeniem w 2022 roku była dla nas premiera inwestycji w Poznaniu na terenie byłych kultowych zakładów odzieżowych Modena. To wyjątkowy, niezwykle symboliczny i ważny dla tożsamości miasta projekt połączony z rewitalizacją tkanki miejskiej.

Mimo spowolnienia na rynku udało nam się uzyskać satysfakcjonujące wyniki, które osiągnęliśmy przy znacznie mniejszej ofercie rok do roku. Wprowadziliśmy oferty specjalne, m.in. harmonogram 20/80 który, pozwolił nam przyciągnąć do biur nowych klientów. Udało nam się przy tym zrealizować wszystkie plany względem nowych inwestycji.

Co udało się osiągnąć w tym czasie?

Właśnie dobiegły końca prace budowlane na naszym osiedlu Jerozolimska w krakowskim Podgórzu. Zbudowaliśmy tam dwa 6-piętrowe budynki o nowoczesnym designie, a w nich 159 mieszkań od 39 do 88 mkw. Większość z nich to lokale dwupokojowe zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych. To pierwszy projekt w naszym portfelu tak mocno ukierunkowany na inwestorów.

Osiedle Jerozolimska to nasz piąty projekt w Krakowie. Szósty - Safrano, jest w trakcie realizacji, z planowanym zakończeniem prac budowlanych w II kwartale 2023 r. Prowadzimy też inwestycję w Poznaniu – wspomniane osiedle Modena, którego realizację rozpoczęliśmy w lipcu2022 roku. W budowie są też projekty: Leśna Sonata w Sopocie, Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku oraz Fantazja na warszawskim Bemowie.

Jakie są Państwa plany na kolejny rok?

Nasze plany na ten rok dopiero się klarują. Na pewno będziemy kontynuować rozpoczęte inwestycje w Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i w Warszawie. W pierwszym miesiącach nowego roku będziemy też oddawać do użytku dwa projekty: pierwszy etap Villi Jaśkowa Dolina w Gdańsku i Fantazję na warszawskim Bemowie. Szykujemy się też na realizację kolejnychprojektów w Trójmieście.

Największy nacisk będziemy kłaść na to, żeby nasza oferta maksymalnie odpowiadała na zmieniające się warunki rynkowe. Musimy pamiętać, że obecnie na rynku królują gotówkowicze, którzy kupują mieszkania głównie w celach inwestycyjnych i na wynajem. Popularne są zwłaszcza mieszkania o elastycznych układach, które można dostosować do potrzeb najemcy, 2-pokojowe, o niewielkim metrażu.

Planując działania na kolejne lata bierzemy też pod uwagę rosnące ceny wykonawstwa i operacyjne. Zakładamy, zgodnie z przeważającą opinią, że za rok-dwa ceny transakcyjne mieszkań znów będą wyższe. Z ostrożnością podchodzimy jednak do prognoz. Zachowawczość jest szczególnie istotna w czasie takim jak teraz, kiedy na rynek wpływa wiele nieprzewidywalnych czynników.

Na co aktualnie zwracają uwagę klienci, co przekonuje ich do zakupu w obliczu trudnej sytuacji?

Klienci najczęściej szukają mieszkań dwupokojowych o niedużym metrażu – często na wynajem, ale też na własne potrzeby. Kupują je zwykle za gotówkę. W dobie wysokiej inflacji i rosnących cen to dla nich sposób na ochronę oszczędności. Eksperci są zgodni, że w długofalowej perspektywie ceny mieszkań dalej będą rosnąć. Wielu klientów jest tego świadomych i dlatego nie chcą zwlekać z zakupem swojego M.

Jeśli chodzi o preferencje to coraz większe znaczenie mają dla kupujących, przy obecnych podwyżkach cen energii, koszty utrzymania mieszkania. Ważnym czynnikiem jest także lokalizacja, infrastruktura czy dostęp do komunikacji miejskiej. Jako deweloper z międzynarodowym doświadczeniem stawiamy na to, aby nasze projekty powstawały w dobrze skomunikowanych i rozwijających się dzielnicach, a równocześnie w pobliżu terenów zielonych, które poprawiają standard życia mieszkańców miast.

