Wkrótce nabywcy będą mogli wprowadzić się do swoich mieszkań na osiedlu Fantazja w Warszawie. Cordia Polska uzyskała pozwolenie na użytkowanie projektu zlokalizowanego w dzielnicy Bemowo.

W ofercie zostały jeszcze ostatnie 2, 4 i 5-pokojowe mieszkania.

Fantazja jest czwartą w Warszawie i dziesiątą w Polsce zrealizowaną inwestycją w portfolio dewelopera.

Deweloper dynamicznie rozwija się także w Wielkiej Brytanii, Rumunii, Hiszpanii i na Węgrzech.

Osiedle Fantazja to pięć kameralnych, czteropiętrowych budynków, w których znajduje się łącznie 147 mieszkań o zróżnicowanym metrażu, od 40 do 120 mkw. Wszystkie lokale posiadają tarasy, loggie lub ogródki. Wyjątkową propozycję stanowią nowoczesne lofty, o wysokości do 6 metrów, mieszczące się na najwyższych piętrach. Architektura projektu, inspirowana stylem skandynawskim, idealnie wpisuje się w zieloną okolicę warszawskiego Bemowa. Dominuje tutaj jasna kolorystyka oraz elementy w kolorze naturalnego drewna. W każdym z budynków znajduje się garaż podziemny uwzględniający miejsca postojowe także dla samochodów elektrycznych.

Osiedle Fantazja to pięć kameralnych, czteropiętrowych budynków. Fot. Mat. pras.

– Od wyboru lokalizacji aż po detale projektu – nasze osiedla projektowane są tak, aby odpowiadać na zróżnicowane potrzeby ich mieszkańców. Zarówno w przypadku, jak i– naszej sąsiedzkiej realizacji sprzed trzech lat – udało się z sukcesem pogodzić takie istotne aspekty jak życie w spokojnym, sprzyjającym odpoczynkowi miejscu z dostępnością miejskiej infrastruktury i doskonałą komunikacją. Na kurczącej się mapie warszawskich gruntów pod nową zabudowę, Bemowo cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno deweloperów, jak i klientów, którzy chętnie stawiają na nowoczesne, dynamicznie rozwijające się otoczenie. Atrakcyjność tej lokalizacji, a także samego projektu, potwierdzają niesłabnące wyniki sprzedaży. W aktualnej ofercie zostały jeszcze ostatnie 2, 4 i 5-pokojowe mieszkania na sprzedaż – mówi, Dyrektor Zarządzający Inwestycjami Mieszkaniowymi

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulicy Kopalnianej, niedaleko planowanej stacji II linii metra Karolin. W bliskim otoczeniu osiedla znajdują się placówki opieki zdrowotnej, szkoły, przedszkola, centra handlowe czy obiekty sportu i rekreacji, a także infrastruktura transportowa - w tym przystanki autobusowe obsługujące 4 linie dzienne i 2 nocne. Dzięki temu dojazd mieszkańców do centrum zajmuje zaledwie 15 minut. Istotna w komunikacji osiedla Fantazja jest także niewielka odległość od drogi krajowej S8, która zapewnia połączenie z każdą częścią miasta, oraz łatwy wyjazd z Warszawy. Projekt położony jest w pobliżu zabytkowego Fortu Chrzanów oraz w bliskim sąsiedztwie terenów zielonych, takich jak Park Górczewska czy Las Bemowo. W odległości 30 minut jazdy samochodem znajdują się granice Puszczy Kampinoskiej.

Osiedle Fantazja. Fot. Mat. pras.

Na terenie inwestycjiwprowadzono wiele rozwiązań sprzyjających integracji sąsiedzkiej i aktywnemu wypoczynkowi. Do dyspozycji lokatorów oddany zostanie teren rekreacyjny z różnorodną roślinnością – drzewami, krzewami, żywopłotami, trawami ozdobnymi i pnączami, a także plac zabaw z piaskownicą, huśtawką i innymi atrakcjami dla najmłodszych. Zamontowane zostały stojaki na rowery, ławki oraz wygodne, drewniane leżaki. Deweloper nie zapomniał także o rozwiązaniach wspierających ekologię, takich jak budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów.

Projekt osiedla Fantazja przygotowała pracownia Latergrupa.

