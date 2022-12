Osiedle Jerozolimska, projekt Cordia Polska w Krakowie jest już gotowe do zamieszkania. Klucze do swoich mieszkań odebrali już pierwsi właściciele mieszkań.

Osiedle Jerozolimska znajduje się u zbiegu ulic Wielickiej i Jerozolimskiej na terenie krakowskiego Podgórza.

W ramach inwestycji powstało 159 mieszkań.

Osiedle Jerozolimska to pierwszy projekt dewelopera, ukierunkowany tak mocno na inwestorów.

Osiedle Jerozolimska to kompleks dwóch, 6-piętrowych budynków o nowoczesnym designie. Przygotowano tu 159 mieszkań od 39 do 88 mkw. Większość z nich to lokale dwupokojowe zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą kupić nieruchomość w celach inwestycyjnych.

- Osiedle Jerozolimska to nasz pierwszy projekt ukierunkowany tak mocno na inwestorów. Blisko 80 proc. lokali w ofercie to najpopularniejsze wśród najemców mieszkania dwupokojowe, bardzo łatwe do wynajęcia i późniejszej odsprzedaży. Na korzyść wynajmujących działa też przemyślany układ pomieszczeń, który pozwala zaaranżować mieszkanie tak, by było wygodne do życia i trafiło w oczekiwania potencjalnych lokatorów. Naturalnie, osoby szukające mieszkania na potrzeby własne i rodziny też znajdą tu coś dla siebie, bo w Jerozolimskiej przygotowaliśmy różne metraże i liczne udogodnienia - mówi Tomasz Łapiński, prezes zarządu i dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi Cordia Polska.

Charakteru całemu projektowi dodają strefa wejściowa w kolorach złota i antracytu oraz szerokie, narożne okna. Na szczególną uwagę zasługują te od ulicy Wielickiej, o podwyższonej izolacyjności akustycznej, które z uwagi na duże rozmiary i montaż w licu elewacji, wpuszczają dużo naturalnego światła do wnętrz.

Osiedle powstało z myślą i inwestorach. fot. mat. pras.

Do wszystkich mieszkań przynależą poza tym charakterystyczne, przestronne balkony lub przydomowe ogródki. W budynkach zostały zlokalizowane pomieszczenia pełniące funkcje wózkowni i rowerowni, a na samym terenie osiedla znajduje się ponad 50 stojaków dla rowerów. Kameralny klimat tworzy duża ilość zieleni: drzew, krzewów i dekoracyjnych traw. Do zalet osiedla Jerozolimska należy też dogodna lokalizacja.

Generalnym wykonawcą osiedla jest firma Grimbud. Za projekt odpowiada krakowskie biuro ION Architekci.

Osiedle Jerozolimska to już piąty projekt Cordii w Krakowie. Szósty - Safrano jest w trakcie realizacji, z planowanym zakończeniem prac budowlanych w 2 kwartale 2023 r. W sumie od początku swojej działalności w Polsce Cordia zrealizowała w stolicy Małopolski już 877 mieszkań.

