Cordia zakończyła budowę I etapu inwestycji Villa Jaśkowa Dolina w gdańskim Wrzeszczu. W marcu rozpoczęło się przekazywanie kluczy mieszkańcom. Jednocześnie trwa budowa oraz sprzedaż II etapu, którego planowane zakończenie to pierwszy kw. 2024 roku.

Cordia Polska ukończyła budowę I etapu inwestycji Villa Jaśkowa Dolina w Gdańsku.

Trawa budowa II etapu.

W drugim etapie inwestycji powstaną 4 budynki, a w nich 118 mieszkań od 34 do 131 m kw.

Łącznie w otulinie Parku Jaśkowej Doliny powstanie ponad 200 mieszkań w 9 kameralnych budynkach.

Zakończenie II etapu inwestycji przewidywane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

W pierwszym etapie realizacji inwestycji Villa Jaśkowa Dolina powstały mieszkania o zróżnicowanej powierzchni, od 31 do 155 mkw. Przyszli lokatorzy mają do dyspozycji zarówno kawalerki, jak i kilkupokojowe apartamenty, w tym dwupoziomowe na najwyższych kondygnacjach budynku. Wszystkie lokale na piętrach posiadają balkony, natomiast do mieszkań na parterach przylegają prywatne ogródki o powierzchni do 200 mkw. Na terenie I etapu inwestycji zostały zaprojektowane liczne punkty wypoczynku i rekreacji m.in. biblioteka ogrodowa, miejsca do ćwiczeń, plac zabaw oraz altany z hamakami i leżakami. Musimy pamiętać kiedy piszemy o inwestycji jako o I etapie a kiedy o inwestycji jako o założeniu złożonym z 2 etapów. W każdym etapie mamy po jednym placu zabaw.

Jest to pierwsza inwestycja mieszkaniowa Cordia Polska w Trójmieście.

- Jest to nasz pierwszy projekt mieszkaniowy w Trójmieście – pierwszy w ramach strategii rozwoju poza Warszawą i Krakowem. Atrakcyjne usytuowanie inwestycji oraz szeroki wybór metraży sprawiają, że nasza gdańska oferta cieszy się dużym zainteresowaniem – zarówno wśród klientów szukających komfortowego lokum dla siebie lub dzieci, jak i w gronie osób chcących bezpiecznie ulokować swoje oszczędności. Widać to po sukcesie sprzedaży I etapu, w którym zostały już tylko 4 ostatnie wolne mieszkania. Obecnie trwa realizacja II etapu osiedla ​- mówi Tomasz Łapiński, dyrektor zarządzający inwestycjami mieszkaniowymi Cordia Polska.

Inwestycję wyróżniają dopracowane części wspólne, m.in.: elegancko wykończone korytarze i cichobieżne windy. Zaplanowano tu też pomieszczenia na rowery i wózki, miejsca parkingowe dla aut elektrycznych i komórki lokatorskie.

Projekt został także wzbogacony o ekologiczne rozwiązania. W inwestycji Cordii zaprojektowano m.in. ogrody deszczowe wspierające retencję wody, poidełka i budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów.

Teren osiedla wyposażono w niezbędne elementy małej architektury, pozwalające na codzienną rekreację zarówno dzieci, jak i dorosłych. Dodatkowo kompleks otoczony jest dużą ilością zieleni, która gwarantuje przyszłym mieszkańcom więcej prywatności.

W drugim etapie inwestycji powstaną 4 budynki, a w nich 118 mieszkań od 34 do 131 m kw. Łącznie w otulinie Parku Jaśkowej Doliny powstanie ponad 200 mieszkań w 9 kameralnych budynkach. Zakończenie II etapu inwestycji przewidywane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Osiedle Villa Jaśkowa Dolina w 2021 r. otrzymało prestiżową nagrodę CIJ Awards Poland w kategorii „Best Upcoming Residential Development”.

Osiedle zaprojektowała pracownia MS Architektura, a generalnym wykonawcą projektu jest firma Strabag.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl