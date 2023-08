Od uruchomienia programu „Bezpieczny Kredyt 2%” na początku lipca, do banków wpłynęło ponad 20 tys. wniosków. Według eksperta duży popyt na kredyty wcale jednak nie musi przełożyć się na wysyp nowych inwestycji.

Głównym powodem wyzwań na rynku budowlanym jest uporczywie wysoka inflacja w obszarze produkcji budowlanej, a także względy proceduralne.

Wprowadzenie do sprzedaży proporcjonalnie dużej liczby nowych projektów jest praktycznie niemożliwe między innymi ze względu na utrzymującą się wysoką inflację w sektorze budownictwa.

Według danych Biura Informacji Kredytowej, w lipcu 2023 roku do banków wpłynęło łącznie ponad 40 tys. zapytań o kredyt hipoteczny.

Około połowa dotyczyła kredytów na standardowych warunkach.

- Zainteresowanie programem jest duże, obserwujemy wzmożony ruch w salonach sprzedaży, dostajemy też więcej zapytań dotyczących inwestycji z rynku popularnego: Nowa Dąbrowa w Gdyni oraz LINEA w Gdańsku. To atrakcyjna oferta, która może być objęta Bezpiecznym Kredytem – mówi Piotr Tarkowski z Allcon.

– Widzimy także wzrost popularności standardowych kredytów komercyjnych. Ten trend to efekt wyraźnej poprawy wskaźników makroekonomicznych, takich jak m.in. WIBOR (wykres 1 – przyp.), które zwiększyły zdolność kredytową wielu osób i wpłynęły na zmniejszenie rat kredytów.

WIBOR 3M / Źródło: stooq.pl i Allcon

Jak deweloperzy zareagują na wzmożony popyt?

- Myślę, że reakcja deweloperów na aktualną sytuację może być odmienna od oczekiwanej – mówi Piotr Tarkowski. – Po wielomiesięcznym chłodzeniu rynku, które było odpowiedzią na wybuch wojny w Ukrainie i związane z nim konsekwencje gospodarcze, deweloperzy nie będą w stanie zaspokoić rosnącego w szybkim tempie popytu. Wprowadzenie do sprzedaży proporcjonalnie dużej liczby nowych projektów jest praktycznie niemożliwe między innymi ze względu na utrzymującą się wysoką inflację w sektorze budownictwa.

Zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej w obszarze budowy budynków w latach 2022-2023. Ilustr. mat. pras. Allcon / GUS

Ekspert precyzuje, że z powodu rosnących cen, deweloperzy mają problemy z właściwym kosztorysowaniem projektów. Przedstawiciel zarządu Allcon wskazuje również na czasochłonność prowadzenia budów.

- Zrealizowanie nawet niewielkiej inwestycji to minimum dwa lata, a po uwzględnieniu fazy przygotowawczej, okres ten wydłuża się do co najmniej trzech lat.

W efekcie gwałtownego wzrostu popytu i ograniczonej podaży, ceny nieruchomości w głównych miastach Polski doświadczyły w ostatnim czasie wyraźnych wzrostów. W przypadku Trójmiasta tylko w II kwartale 2023 roku wzrosły one średnio o ok. 5%, a w Warszawie zwyżki sięgnęły 6%. Wszystko wskazuje też na to, że w kolejnych kwartałach wzrostowa tendencja zostanie utrzymana.

Oferta rynku pierwotnego w Trójmieście. Oprac Allcon na podstawie danych Trojmiasto.pl

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Warszawie i Gdańsku w latach 2022-2023 (w zł za mkw), poniżej.

Średnie ceny ofertowe mieszkań w Warszawie i Gdańsku w latach 2022-2023. Opracowanie własne Allcon na podstawie danych Morizon.pl

Podsumowując, wprowadzenie programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.” wyraźnie ożywiło rynek nieruchomości, ale jednocześnie postawiło wielu kupujących przez trudnym dylematem. Jeśli zdecydują się kupić mieszkanie już teraz, mogą nie znaleźć lokum odpowiadającego ich preferencjom.

Z drugiej strony odłożenie decyzji do czasu, aż deweloperzy uzupełnią ofertę prawdopodobnie będzie okupione wyższą ceną. Niezależnie od decyzji, zainteresowani zakupem w pierwszej kolejności powinni sprawdzić swoją zdolność kredytową i w oparciu o nią dokonać odpowiedniej selekcji.

