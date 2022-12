W dobie galopującej inflacji coraz więcej Polaków chce zabezpieczyć środki finansowe. Jedną z opłacalnych form ulokowania pieniędzy są nieruchomości, np. w formie gruntów, Czy ta forma lokaty faktycznie wciąż jest atrakcyjna?

W obawie przed wciąż rosnącą inflacją, wielu Polaków zastanawia się nad zainwestowaniem pieniędzy w nieruchomości. Jedni wybierają mieszkania, inni zaś decydują się na ulokowanie funduszy w gruntach. Szczególnie dużym zainteresowaniem od kilku lat cieszą się tereny, które położone są blisko natury, jezior i lasów, np. okolice Warmii i Mazur.

Czy opłaca się inwestować w działkę, np. na Mazurach?

Rynek inwestycji, a szczególnie działek z dostępem do jeziora, charakteryzuje się niską podażą, za to dużym popytem. Jest to obecnie bardzo istotna kwestia, nie tylko w przypadku chęci ulokowania pieniędzy w nieruchomości na Mazurach, ale w całej Polsce. Wyraźnie zauważalna jest duża potrzeba zabezpieczenia swoich wolnych środków, m.in. z powodu galopującej inflacji. Stąd też opłaca się inwestować w działki.

W 2022 roku zmieniły się trochę tendencje zakupowe w postaci zwiększonej liczby osób o większych możliwościach finansowych. Ci, którzy posiadają kwoty do zainwestowania, które wynoszą powyżej 1 mln zł, szybciej decydują się na zakup nieruchomości. W przypadku Warmii i Mazur są to grunty z dostępem do linii brzegowej jeziora.

- Tacy inwestorzy wiedzą więc, że osób o większych możliwościach finansowych jest coraz więcej na rynku i tym samym zwiększa się popyt, przy coraz niższej podaży. Natomiast gruntów z dostępem do jeziora jest coraz mniej, ponieważ nie da się ich doprodukować. Tu trzeba znacznie szybciej podejmować decyzję, bo znalezienie działki nad jeziorem na Mazurach, na której można się wybudować, to niezwykle trudne zadanie - mówi Kamil Berger, autor portalu www.GruntToMazury.pl, pomagający również w znalezieniu działki z dostępem do jeziora na Warmii i Mazurach.

Jak się przygotować do zakupu gruntu?

Najważniejszymi kwestiami są: rodzaj nieruchomości, docelowe przeznaczenie gruntu (czy jest to inwestycja dla sprzedaży, podziału działki czy budowa ośrodka turystycznego), możliwości finansowe oraz częstotliwość korzystania z danej nieruchomości. Określenie takich wymogów pozwoli ułatwić poszukiwania odpowiedniego gruntu.

Należy jednak pamiętać, że to, czego oczekujemy, czasami może się mijać możliwościami, jakie daje nam prawo - szczególnie jeśli chodzi o grunty na Mazurach. Ze względów podażowych, o których mowa była już wcześniej, nie jest łatwo znaleźć działkę, która ma dostęp do linii brzegowej jeziora, a do tego możliwe jest jej zabudowanie. Często przepisy utrudnią realizację inwestycji na takim gruncie, ponieważ wiele terenów Warmii i Mazur objęte jest ochroną. Dlatego chcąc zakupić działkę, zarówno osoby prywatne, jak i inwestorzy, którzy pragną na niej wybudować nieruchomości turystyczne, powinni zwrócić na to uwagę.

Inwestycja w kompleks turystyczny - czy warto?

Aktualnie trwają przygotowania do próby połączenia jezior Niegocin i Śniardwy, co poszerzy możliwości korzystania z akwenów na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich o kilka kolejnych jezior. Rozwój ten spowoduje, że zostaną włączone do możliwości zabudowy grunty, których do tej pory nie było.

- Z tego powodu najbliższe dwa lata są idealnym momentem na ulokowanie pieniędzy pod inwestycję w hotelarstwo na tych terenach. Za kolejne trzy lata znów podaż się zmniejszy przez zwiększoną zabudowę i brakiem dostępności wolnych terenów przy jeziorze. Warto więc mieć to na uwadze, chcąc postawić kompleks turystyczny na Warmii i Mazurach, który w kolejnych latach będzie na siebie zarabiał - mówi Rafał Nowakowski, prezes CubeEco, właściciel obiektu Balance Park.

Hotelarstwo slow life, bliskie naturze i małe, ekologiczne domki są obecnie bardzo pożądane przez Polaków do wypoczynku. Inwestując w nieruchomości turystyczne, warto więc mieć na uwadze ich potrzeby. Należą do nich m.in. chęć wypoczynku w spokoju i odetchnięcia od miejskiego zgiełku, dostęp do terenów zielonych, ale także małe, przytulne domki w odpowiedniej odległości od siebie.

Chcąc zainwestować finanse w grunty, aby je zabezpieczyć przed skutkami inflacji, warto pomyśleć o terenach Warmii i Mazur. To właśnie te tereny oferują niepowtarzalną bliskość z naturą, której coraz więcej rodaków oczekuje. Umożliwiają także postawienie kompleksu turystycznego w stylu slow life, który będzie rozchwytywany, aby spędzić w nim wolne weekendy czy całe wakacje.

