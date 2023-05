To byłyby świetne wieści dla kredytobiorców. Jeśli wierzyć prognozom, to stopy procentowe mogą być obniżone - i to już po wakacjach 2023. Tak przynajmniej sugerują notowania kontraktów terminowych na WIBOR.

Stopy procentowe: kredytobiorcy czekają na środową decyzję RPP. W środę kończy się dwudniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej.

Czy jest szansa, że stopy procentowe spadną już w tym roku?

Jeśli taki scenariusz będzie realizowany, to rata kredytu może spaść o około 5 proc. do końca tego roku.

Majowe posiedzenie RPP nie powinno przynieść niespodzianek.

Już po raz ósmy z rzędu stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie.

WIBOR 3M powinien być na poziomie około 6,6 proc.

Czy tak faktycznie się stanie? To się dopiero okaże, ale jeśli taki scenariusz będzie realizowany, to rata kredytu może spaść o około 5 proc. do końca tego roku.

Majowe posiedzenie RPP nie powinno przynieść niespodzianek. Już po raz 8 z rzędu stopy procentowe powinny zostać utrzymane na niezmienionym poziomie. I choć oficjalnie Rada mówi, że nie zakończyła cyklu zacieśniania polityki pieniężnej, to rynek już jakiś czas temu uznał, że więcej podwyżek nie będzie. Mało tego, kontrakty terminowe na stopę procentową (FRA) sugerują nawet obniżenie kosztu pieniądza w tym roku.

mat. HRE

Oczywiście rynek może się mylić, ale jeśli spojrzymy na wspomniane notowania to, ich najświeższe odczyty sugerują, że we wrześniu bieżącego roku, WIBOR 3M powinien być na poziomie około 6,6 proc. To wynik o 0,30 pkt. proc. niższy niż aktualne notowania tego wskaźnika. To sugeruje, że w międzyczasie dojdzie do obniżki stóp procentowych w Polsce. Te same przewidywania pokazują, że do końca 2023 roku możliwe są dwa lub nawet trzy ruchy w dół ze strony RPP.

Nie jest to zupełnie nieuzasadnione. Jak bowiem donosi ISBnews według profesora Dąbrowskiego luzowanie polityki pieniężnej jest w Polsce coraz bardziej prawdopodobne. Opinia ta jest o tyle ważna, że ekonomista ten jest członkiem RPP. Wskazuje on, że rozmowy o redukcji stóp mogą być przeprowadzane już po wakacjach.

Spadek inflacji niezbędny do obniżek stóp

Trzeba przy tym jednak podkreślić, że prognozy i rynkowe komentarze potrafią być bardzo zmienne. Przecież w ostatnich miesiącach przeszliśmy z przewidywań mówiących o podnoszeniu podstawowej stopy procentowej do poziomu 8-10 proc. do sytuacji, w której odliczamy czas do rozpoczęcia cyklu obniżek stóp.

Taka optymistyczna zmiana spowodowana jest spadkiem inflacji. Co prawda wciąż jest ona dwucyfrowa, ale wstępne dane za kwiecień sugerowały szybszy spadek inflacji niż ten oczekiwany przez ekonomistów. Daje to nadzieje, że obecny poziom stóp procentowych jest wystarczający do tego, by skutecznie zahamować wzrost cen dóbr i usług w Polsce.

