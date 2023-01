Inwestorzy instytucjonalni na rynku mieszkaniowym pytają o certyfikację budynków. - To bodziec do tego, żeby ją stosować w mieszkaniach dla klientów indywidualnych - uważa Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający w spółce mieszkaniowej Skanska.

Certyfikowane mieszkania kosztują więcej. Choć klienci doceniają tę dodatkową wartość, to jednak większość nie jest jeszcze gotowa za to płacić.

Sprzedaż certyfikowanych mieszkań odbywa się kosztem marży, ale dla dewelopera, który dąży do realizacji ambitnego celu klimatycznego na razie nie ma innej drogi.

Rola ekologicznych certyfikatów wielokryterialnych na rynku mieszkaniowym będzie rosła. Należy się tego spodziewać chociażby przez analogię do rynku biurowego - tłumaczy Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający w spółce mieszkaniowej Skanska.

Dyskusja o sensie certyfikacji w tym sektorze rozpoczęła się w 2008 r. Wcześniej biurowce nie były certyfikowane. Akurat w tym roku pierwsze firmy odważyły się na certyfikację, upatrując w niej wartości dodanej. Pięć lat później, w 2013 r., gdy opadł kurz po kryzysie finansowym, na rynku nie było już poważnego inwestora, który chciałby kupić biurowiec bez certyfikatu.

- W przypadku budynków mieszkaniowych nie spodziewam się takiej dynamiki, dlatego że większość klientów tego sektora to odbiorcy indywidualni. Jednak pojawiają się już inwestorzy instytucjonalni, którzy przyglądają się sytuacji na rynku i zaczynają wymagać certyfikatów wielokryterialnych kupowanych budynków. Sądzę, że to dobry bodziec do stosowania certyfikacji w mieszkaniach przeznaczonych na sprzedaż detaliczną - tłumaczył Bartosz Kalinowski podczas premiery raportu foresightowego „Fundamenty przyszłości”, który powstał z inicjatywy Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Skanska Residential Development Poland Bartosz Kalinowski.

Czy zielone mieszkanie będzie droższe?



Czy certyfikacja budynków mieszkaniowych oznacza, że mieszkania są droższe od tych bez certyfikatów?

- Oczywiście niezbędne są dodatkowe nakłady na rozwiązania, które nie są jeszcze prawnie wymagane, ale zapewniają większość efektywność energetyczną budynków. To kosztuje, ale klienci doceniają tę dodatkową wartość. Jednak większość nie jest jeszcze gotowa za to płacić. Odbywa się to kosztem marży, jednak dla nas jest to kierunek, w który wierzymy - przyznaje Bartosz Kalinowski.

Certyfikaty wielokryterialne to na razie jedyne obiektywne kryterium określające, czy inwestycja jest ekologiczna, albo chociaż w jakim stopniu. Ważne, aby mierzyć to w sposób porównywalny - tłumaczy Bartosz Kalinowski, dyrektor zarządzający w spółce mieszkaniowej Skanska.

Dyrektor przypomina, że Skanska od kilku lat realizuje swój długoterminowy cel klimatyczny. Oznacza to, że w 2045 r. globalna działalność firmy ma być neutralna klimatycznie, jeśli chodzi o emisję CO2. Półmetek wyznaczono na 2030 r.

- Zostało już tylko siedem lat, dlatego już dzisiaj musimy stosować rozwiązania, które wyprzedzają bardziej liberalne regulacje prawne - wyjaśnia Bartosz Kalinowski.

Dyrektor podkreśla, że w dochodzeniu do neutralności klimatycznej, deweloperom nie pomaga fakt, że w Polsce ciepło systemowe oparte jest niemal całkowicie na węglu.

- Wierzymy, że odpowiednim kierunkiem jest elektryfikacja oparta na odnawialnych źródłach energii - dodaje Bartosz Kalinowski.

