Czynsze mieszkaniowe rosną spektakularnie 

Na rynku instytucjonalnego wynajmu mamy dzisiaj w całej Polsce ok. 10 tys. mieszkań.

Polskie mieszkania są małe, przeludnione i w złej kondycji. Według danych Eurostatu z okresu przed wybuchem wojny w Ukrainie, daleko nam do średniej unijnej. Różnica w liczbie mieszkań na 1 tys. mieszkańców wynosi 105 lokali.

Ceny mieszkań rosną od wielu lat

Dlaczego polski rynek mieszkaniowy jest interesujący dla PRS-u?

- Polska przeżywa niespotykany dotąd napływ migrantów. Część z nich na pewno zostanie w naszym kraju - tłumaczy Karolina Furmańska, Associate Residential Expert Consulting & Research Cushman & Wakefield Polska.

Dodaje, że rynek mieszkań na wynajem w Polsce jest bardzo rozdrobniony. Właścicielami są głównie osoby prywatne.

- Szacuje się, bo dokładnych danych brakuje, że jest to ponad jeden milion właścicieli, którzy mają mieszkania na wynajem - wyjaśnia Karolina Furmańska.

Jednocześnie coraz więcej osób wynajmuje mieszkania i to na dłużej, a ceny mieszkań rosną systematycznie od wielu lat.

- W Polsce co roku zamykanych jest coraz więcej transakcji w sektorze PRS i wiele kolejnych jest w drodze. Zagraniczne fundusze inwestycyjne mocno interesują się naszym rynkiem - dodaje Karolina Furmańska.

Ważnym atutem polskiego rynku jest też to, że mamy jedną z największych populacji studenckich w Europie. Z roku na rok przybywa studentów zagranicznych.

PRS odporny na ryzyko

PRS jest oceniany jako aktywo odporne na ryzyko. Pozwala na to wzrost zainteresowania inwestorów.

Jeśli chodzi o tzw. yieldy, czyli zwroty z inwestycji, to w Europie Polska jest pod tym względem na pierwszym miejscu.

Nawet podczas pandemii instytucjonalny PRS miał pełne obłożenie. Trzeba pamiętać, że projekty PRS-owe są inwestycjami na lata.

- Jeśli chodzi o tzw. yieldy, czyli zwroty z inwestycji, to w Europie Polska jest pod tym względem na pierwszym miejscu. Na koniec grudnia 2022 r. było to 5,25 proc. Dziś to może być już 5,5 proc. - wylicza Karolina Furmańska.

Czynsze mieszkaniowe rosną spektakularnie

Rosną nie tylko ceny mieszkań, ale też spektakularne wzrosty - szczególnie w ostatnim roku - odnotowały stawki czynszowe.

- Presja na najem jest bardzo wysoka. Dzisiaj sytuacja jest już nieco lepsza, ale rok temu praktycznie nie było dostępnych mieszkań, oferta bardzo szybko się kurczyła - przypomina Karolina Furmańska.

Najwyższy wzrost czynszów rok do roku odnotował Kraków (+34 proc.). Na drugim miejscu uplasowała się Warszawa (+33 proc.). Następne w kolejności były: Wrocław (+29 proc.), Gdańsk (+21 proc.), Poznań (+19 proc.) i Łódź (+17 proc.).

10 tys. mieszkań na wynajem

Na rynku instytucjonalnego wynajmu mamy dzisiaj w całej Polsce ok. 10 tys. mieszkań. Czy to jest dużo?

- Dla porównania - w 2021 r. Polacy kupili ponad 250 tys. mieszkań na swoje potrzeby. Szacunkowo w samej Warszawie ok. 12 proc. całego zasobu jest przeznaczonych na wynajem, co oznacza ok. 120 tys. mieszkań - wylicza Karolina Furmańska.

Porównując rynek indywidualny wynajmu mieszkań z instytucjonalnym widać bardzo duże podobieństwo.

- Najczęściej w celach inwestycyjnych kupowane są małe, kompaktowe lokale, które łatwo szybko skomercjalizować. Większe metraże nadają się do - popularnego wśród właścicieli - wynajmu nieruchomości na pokoje - zauważa Karolina Furmańska.

Z kolei inwestorzy instytucjonalni, jak dodaje ekspertka, skupiają się na mieszkaniach elastycznych, które w przyszłości można dostosować do popytu.

