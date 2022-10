Czynsze w mieszkaniach sektora PRS będą rosły, ale na pewno poziom wzrostów nie dorówna inflacji. Koszty eksploatacyjne są tak wysokie, że właściwie już dziś stawki kręcą się blisko górnej granicy zasobności portfeli najemców.

Kontrola najemców stała się standardem dla graczy PRS. Wiarygodność sprawdzana jest pod kątem tożsamości, historii kredytowej oraz dochodu w stosunku do czynszu.

W platformach Griffina podpisuje się z najemcami standardowo 12-miesięczne umowy najmu po to, by mieć możliwość rewizji stawki czynszu.

Heimstaden jest zainteresowany jak najdłuższymi umowami najmu. Firma jest w stanie nawet premiować długie kontrakty. W innych krajach, w których działa, średni okres najmu to więcej niż 5 lat.

Szacowany rynek wynajmu mieszkań w Polsce to 2 mln lokali. Jest stosunkowo mały w porównaniu do innych dojrzałych rynków w Europie, ale stale rośnie. Dodatkowo wzmacnia go wzrost stóp procentowych, mniejsza dostępność kredytów i napływ uchodźców.

Kontrola najemców standardem dla graczy PRS

Dane pokazują, że jedna trzecia właścicieli miała problemy z egzekucją czynszów od najemców.

Dane pokazują, że jedna trzecia właścicieli miała problemy z egzekucją czynszów od najemców.

- Zmniejszenie ryzyka finansowego i cyfryzacja procesów są kluczem do pomyślnego przyspieszenia rozwoju tego rynku – tłumaczy w raporcie Crido i Savills "PRS market in Poland" Piotr Pajda, współzałożyciel simpl.rent, założonego w 2019 r. startupu, który jako pierwszy w Polsce stworzył standard weryfikacji najemców i ograniczania ryzyka związanego z wynajmem. Klientami platformy w sektorze PRS są m.in.: Resi4Rent i Vantage Development.

Jeszcze niedawno rynek wynajmu mieszkań był jedną z najbardziej konserwatywnych branż, która działała niemal wyłącznie „na papierze”. Dlatego kontrola najemców stała się standardem dla graczy PRS i jednym z pierwszych kroków w procesie onboardingu.

- Wiarygodność potencjalnego najemcy sprawdzana jest pod kątem tożsamości, historii kredytowej oraz dochodu w stosunku do czynszu – tłumaczy Piotr Pajda.

- Wiarygodność potencjalnego najemcy sprawdzana jest pod kątem tożsamości, historii kredytowej oraz dochodu w stosunku do czynszu – tłumaczy Piotr Pajda.

Dzięki wykorzystaniu technologii, danych pochodzących od zaufanych instytucji finansowych i otwartej bankowości, weryfikacja wymaga minimalnego zaangażowania stron, a najemca ma gwarancję bezpieczeństwa wrażliwych danych. Drugim kluczowym produktem są pakiety ubezpieczeniowe dla najemcy i wynajmującego.

Czynsze kręcą się wokół sufitu

W platformach należących do Griffina najemca pokrywa koszty utrzymania części wspólnych, natomiast zmienny element zużycia energii elektrycznej zostaje po jego stronie, tak jak w przypadku wynajmu od osób prywatnych.

- Oczywiście przewidujemy, że obciążenie wynikające ze wzrostu cen energii uderzy w zasobność portfeli naszych najemców. Dlatego nasze podejście do prognozowania wzrostu czynszów nie jest przesadnie agresywne. Nie zakładamy, że będą one rosły zgodnie z prognozowanym poziomem inflacji. Widzimy na horyzoncie naturalne ograniczenia tego pola do wzrostu – tłumaczy Marek Obuchowicz, partner Griffin Capital Partners.

- Jesteśmy w stanie premiować długie kontrakty. W krajach, w których działamy, średni okres najmu wynosi powyżej pięciu lat. W Polsce na dzisiaj jest to sytuacja nieosiągalna. Tymczasem rotacja najemców jest dla nas dużym kosztem - tłumaczy Przemysław Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden.

Z tezą, że wzrost czynszów na poziomie inflacyjnym jest nie do utrzymania w dłuższej perspektywie zgadza się Przemysław Orchowicz, Head of Operations w Heimstaden.

- Wzrosły wszystkie koszty eksploatacyjne, nie tylko energia elektryczna, więc właściwie w jakimś zakresie już kręcimy się blisko sufitów zasobności portfeli naszych klientów. Tymczasem najważniejszym elementem nie tylko Heimstadena, a w ogóle całej branży PRS, powinno być budowanie trwałych relacji z najemcami, żeby uzyskać pozytywny efekt przewidywalności. Dlatego wierzymy w dalsze wzrosty czynszów, ale nie w takim tempie jak to się dzisiaj dzieje – tłumaczy Przemysław Orchowicz.

Przypomina, że obecnie mieszkania się wynajmują na pniu, także dzięki temu, że mieszka u nas duża grupa uchodźców z Ukrainy.

- Trzeba brać uwagę, że sytuacja może się zmienić i część z nich wróci do swojego kraju. Wtedy popyt znacząco zmaleje. Warto uwzględnić ten element w długoterminowych prognozach, choć dzisiaj nic na to nie wskazuje – dodaje Przemysław Orchowicz.

Na jaki czas podpisywane są umowy najmu w PRS?

Jak wygląda proces podpisywania umów najmu w PRS? W platformach Griffina podpisuje się z najemcami standardowo 12-miesięczne umowy najmu po to, by mieć możliwość rewizji stawki czynszu.

- Do tej pory wdawało nam się, że najlepszym mechanizmem rewizji stawki czynszu jest automatyczny wskaźnik inflacji, ale dzisiaj jest on zbyt wysoki - przyznaje Marek Obuchowicz. partner Griffin Capital Partners.

– Oczywiście do tej pory wdawało nam się, że najlepszym mechanizmem tej regulacji jest automatyczny wskaźnik inflacji, ale dzisiaj jest on zbyt wysoki, więc na razie zostawiamy sobie pole do oceny sytuacji. Każdy nasz najemca dostaje od nas na dwa, trzy miesiące przed końcem umowy propozycję jej przedłużenia, ponieważ zależy nam na kontynuacji współpracy – wyjaśnia tłumaczy Marek Obuchowicz.

Dodaje, że obecnie ponad 50 proc. najemców decyduje się na przedłużenie umowy najmu.

Również Heimstaden podpisuje umowy na minimalnie 12 miesięcy, ale firma jest zainteresowana jak najdłuższymi okresami.

– Nawet jesteśmy w stanie premiować tak długie kontrakty. W innych krajach, w których działamy, średni okres najmu wynosi powyżej pięciu lat. W Polsce na dzisiaj jest to sytuacja nieosiągalna. Tymczasem rotacja najemców jest dla nas dużym kosztem. Dlatego zależy nam na zbudowaniu kapitału w postaci długoterminowych relacji – wyjaśnia Przemysław Orchowicz.

