Od dziesiątków lat zmagamy się z problemem braku mieszkań. Wiele istniejących budynków wymaga remontów. Przede wszystkim ten aspekt trzeba poprawić - mówili goście konferencji zorganizowanej przez PZFD.

W Polsce nadal istnieje problem niedoboru mieszkań, zwłaszcza w większych miastach.

Duża część starszych budynków w Polsce wymaga remontów.

Duża część Polaków nie chce mieszkać na obrzeżach miast - nie ma innego wyboru.

Duża część dobrych gruntów pod zabudowę mieszkaniową jest zablokowana pod budowę Mieszkań Plus.

Wsparciem dla strony podażowej jest uwolnienie gruntów przeznaczonych na Mieszkanie Plus.

W Polsce nadal mamy za mało mieszkań, a tempo budowy nowych nie nadąża za popytem - mówili uczestnicy konferencji prasowej zorganizowanej przez PZFD.

Zdaniem ekspertów, wzrost liczby ludności, migracja z obszarów wiejskich do miast oraz rozwój gospodarczy przyczyniają się do zwiększonego popytu na mieszkania. Jednocześnie tempo budowy nowych lokali nie nadąża za tym popytem.

- Większość zasobów mieszkaniowych stanowią lokale przedwojenne w złym stanie technicznym, a gminy nie mają pieniędzy na przeprowadzenie niezbędnych remontów. Wielu Polaków nadal mieszka w warunkach substandardowych. 800 tys. gospodarstw domowych w Polsce nie ma dostępu do toalety, a 445 tys. dostępu do bieżącej wody. Istniejące budynki wymagają modernizacji i remontów - mówiła Prof. Anna Szelągowska z Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dodała, że mnóstwo Polaków czeka na mieszkania komunalne i socjalne. Niektórzy od wielu lat.

- Około 130 tys. rodzin w Polsce oczekuje na przydział mieszkania z gminnego zasobu. Na przestrzeni ostatnich 4 lat, liczba oczekujących na przydział zmniejszyła się co prawda o ponad 30 tys. więc mamy poprawę, ale nadal jest to wskaźnik który pokazuje, że te potrzeby mieszkaniowe są ogromne - dodała ekspertka.

Zaznaczyła, że młode rodziny, a także osoby samotne, coraz częściej dążą do zajmowania oddzielnego mieszkania.

W Polsce powstaje coraz więcej jednoosobowych gospodarstw domowych, co dodatkowo napędza popyt na mieszkania - powiedziała Prof. Anna Szelągowska. .

Deweloperzy czekają na dostęp do państwowego banku ziemi

Grzegorz Kiełpsz, prezes PZFD ocenił, że większość budynków wymagających remontów zlokalizowanych jest w centrach miast, w związku z tym, tam obecnie jest największe zapotrzebowanie na nowe mieszkania. Dodał, że duża część Polaków nie chce mieszkać na obrzeżach - nie ma po prostu innego wyboru.

Polacy często decydują się na mieszkania za miastem, tylko ze względu na ich niższe ceny lub dlatego, że tam w ogóle można lokal kupić. Deweloperzy mają ogromne zapotrzebowanie na grunty nadające się pod zabudowę mieszkaniową - w tym te obecnie znajdujące się w zasobach KZN czy spółek Skarbu Państwa - wyjaśnił Grzegorz Kiełpsz.

Przekonywał, że tereny pod zabudowę w Polsce są, tyle że duża część z nich nie jest tam, gdzie chcą budować inwestorzy. Kolejny problem to brak odpowiedniej infrastruktury.

Aby grunt na obrzeżach był atrakcyjny dla inwestora, musi być odpowiednio skomunikowany z miastem. Dobra komunikacja nie będzie powstawała dalej od centrum miast, bo taka inwestycja jest za droga - wyjaśnił Grzegorz Kiełpsz.

Ocenił, że duża część dobrych gruntów została zablokowana pod budowę Mieszkań Plus.

- Program został przez rząd ogłoszony jako zamknięty. Spodziewamy się więc, że następnym krokiem będzie uwolnienie tych gruntów, tzn. te grunty wyjdą na przetargi czy to na wolny rynek, czy dla spółdzielni, czy samorządów - stwierdził Grzegorz Kiełpsz.

Wskazał, że program był zaplanowany na 100 tys. mieszkań, zważywszy, że zostało zbudowanych ok. 19 tysięcy, to na tych gruntach można wybudować co najmniej 80 tys. lokali. Dodał, że jego zdaniem tych gruntów jest więcej, w związku z czym potencjał budowy mieszkań na gruntach zarezerwowanych pod Mieszkanie Plus może być nawet dwa razy większy.

- To byłoby bardzo duże wsparcie dla strony podażowej - ocenił prezes Kiełpsz.

