Zabytkowa kamienica w Alejach Jerozolimskich 57 w Warszawie do 2006 r. mieściła Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej Omega. Teraz ma się stać apartamentowcem.

W opuszczonej kamienicy w Alejach Jerozolimskich 57 w Warszawie trwają prace budowlane.

Ekipa budowlana pruje tynki i zrywa podłogi.

To początek gruntownego remontu i przebudowy dawnego Szpitala Dziecięcego Omega na apartamentowiec.

Jak informuje warszawska wyborcza.pl, zabytkowa, sześciopiętrowa kamienica położona w Alejach Jerozolimskich 57 w Warszawie, należała przed II wojną światową do spółki Drzewiecki i Jeziorański. Budynek szpitala powstał w 1910 roku, według projektu Artura Gurneya. Obiekt nie uległ znacznym uszkodzeniom w czasie wojny i Powstania Warszawskiego.

Budynek jest jednym z najwyższych budynków tworzących południową pierzeję Alej Jerozolimskich. Mieści się naprzeciwko dworca PKP Warszawa Śródmieście.

Do 2006 r. w budynku działał Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Dziecięcej Omega. Szpital działał nieprzerwanie do końca 2006 roku, kiedy to przeniesiono ostatnich pacjentów do innych placówek, a gmach zamknięto. Po wyprowadzce szpitala kamienica stała pusta. Jedynie w 2012 r. na krótko ulokowało się tu centrum artystyczne Nowa Jerozolima. Stan kamienicy się pogarszał. Z czasem obiekt zagrażał przechodniom. Obecnie w budynku trwają mocno posunięte prace budowlane. Teraz kamienica ma się stać apartamentowcem.

Condohotele w całej Polsce. Zobacz najnowsze inwestycje