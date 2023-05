ACCIONA ogłosiła start działalności na rynku trójmiejskim. Nowe inwestycje powstaną w Gdańsku - Kamienna Grobla i w Gdyni - Zbożowa. Sprzedaż inwestycji w Gdyni właśnie ruszyła.

ACCIONA rusza ze sprzedażą inwestycji Zbożowa w Gdyni.

Powstanie 173 lokali.

Osiedle z dwóch stron otoczone jest parkiem.

Inwestycja Zbożowa z Gdyni powstaje na działce bezpośrednio przylegającej do lasu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w gdyńskiej dzielnicy Cisowa, przy ulicy Zbożowej. Osiedle składać się będzie z trzech kameralnych, otoczonych zielenią budynków. Łącznie w ramach tej inwestycji powstanie 173 mieszkań 2-, 3- i 4-pokojowych o wielkości od 31,5 do 92 mkw.

Osiedle mieszkaniowe przy ulicy Zbożowej przeznaczone jest dla osób, które poszukują spokojnego miejsca do życia, a zarazem dobrze skomunikowanego z centrum miasta. Chwilę wytchnienia znajdą tu zarówno rodziny z dziećmi, pary oraz single. Osoby, które prowadzą aktywny styl życia będą mogły korzystać z bogatej oferty rekreacyjnej, jaką zapewnia lokalizacja. Dla tych, którzy cenią sobie bliskość natury, spokój i ciszę, mieszkanie w gdyńskiej dzielnicy Chylonia może być szansą na ucieczkę od zgiełku miasta. Osiedle z dwóch stron otoczone jest parkiem.

Do dyspozycji przyszłych mieszkańców będą także: stojaki rowerowe i zewnętrzne miejsca postojowe (w tym część pod wiatami).

- Zbożowa to jedna z dwóch inwestycji ACCIONA, które obecnie realizujemy na terenie Trójmiasta. To, co w Zbożowej niezwykłe, to też niecodzienne ukształtowanie terenu, stąd jeden z budynków położony będzie na słonecznym, zielonym wzgórzu, zaś plac zabaw w zacisznej, otoczonej drzewami niecce. Zależy nam na zachowaniu charakteru tego miejsca, dlatego doceniamy i szanujemy niełatwy do realizacji teren. Właśnie rozpoczęliśmy sprzedaż dwóch pierwszych budynków - dodaje Katarzyna Unold, dyrektorka zarządzająca ACCIONA w Polsce.

Szukasz ciekawych ofert inwestycyjnych? Sprawdź PropertyStock.pl