W I kw. Heimstaden wprowadził do oferty ponad czterysta mieszkań w Warszawie i Krakowie. Sukcesem zakończyła się też m.in. komercjalizacja warszawskiego projektu Grzybowska.

Pierwszy kwartał 2023 roku Heimstaden zamknął liczbą 683 mieszkań przeznaczonych na stabilny, długoterminowy najem. W Warszawie udostępnione zostały 284 mieszkania zrealizowane w ramach drugiego etapu inwestycji Bokserska, będącego częścią kompleksu Moko Botanika. Także w pierwszym kwartale Heimstaden zadebiutował na krakowskim rynku najmu. Przy ul. Orlińskiego, w centralnie położonej dzielnicy Czyżyny, najemcom udostępnionych zostało 117 mieszkań.

Atutami obu osiedli są m.in. zielone przestrzenie publiczne i tereny spacerowe, dogodny dostęp do komunikacji zbiorowej, a także bliskość licznych obiektów biurowych, handlowych i edukacyjnych. Wszystkie lokale zostały wyposażone w wygodne meble i wysokiej klasy sprzęt AGD. Mieszkańcy otrzymali też dostęp do szybkiego Internetu, sprawną obsługę wynajmowanych mieszkań oraz błyskawiczną pomoc w razie jakiejkolwiek sytuacji awaryjnej.

Za nami bardzo intensywny kwartał - zarówno pod kątem nowych projektów, które wprowadziliśmy do oferty, jak i wcześniej udostępnionych inwestycji. Sukcesem zakończyliśmy komercjalizację pierwszego etapu osiedla Bokserska i Grzybowska, które zadebiutowały na rynku w drugiej połowie ubiegłego roku - podkreśla Izabela Stańczak, Head of Letting w Heimstaden Poland.

W kolejnych kwartałach br. do portfolio Heimstaden dołączą dwie nowe inwestycje. W warszawskiej dzielnicy Okęcie, u zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Komitetu Obrony Robotników, udostępnione zostaną najemcom 94 mieszkania. Z kolei przy ul. Mińskiej na Pradze-Południe wprowadzonych do oferty zostanie 170 mieszkań. Łącznie do końca 2023 roku Heimstaden będzie mieć 947 mieszkań w Warszawie i Krakowie w ofercie stabilnego, długoterminowego najmu instytucjonalnego.

