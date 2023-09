Po obniżce stóp procentowych wciąż aktualne jest rozważanie przez rząd możliwości wydłużenia wakacji kredytowych na początek 2024 r. - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Decyzja może być ogłoszona w najbliższych dniach.

Rząd nadal rozważa przedłużenie wakacji kredytowych.

Decyzja nie koliduje z niedawną obniżką stóp procentowych.

Stopy procentowe zostały obniżone o 75 punktów bazowych.

Obniżenie stóp procentowych będzie miało przełożenie realnie na raty kredytowe za kilka, kilkanaście miesięcy.

- To też będzie pewnego rodzaju ulga częściowa, bo obniżka nawet o 0,75 pkt. proc. to jest cały czas poziom 6 proc. (stopy referencyjnej - PAP), co powoduje, że rata jest nadal najczęściej znacząco wyższa w stosunku do tego, kiedy zawieraliśmy umowę kredytową. (...) Zakładamy, że nadal pozostaje aktualność naszej propozycji - rozważenie przedłużenia wakacji kredytowych. Decyzja w rękach pana premiera. Myślę, że w najbliższych dniach będzie ogłoszona - powiedział Buda na konferencji prasowej.

Dodał, że obniżka stóp jest korzystna i że to dobry kierunek i nie wyklucza naszego myślenia o przedłużeniu wakacji na początek 2024 roku.

W trakcie wakacji przedstawiciele rządu informowali, że rozważane jest wydłużenie wakacji kredytowych, z kryterium dochodowym, na pierwszą połowę 2024 r.

