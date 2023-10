Deer Design i Develia nawiązały współpracę w zakresie wykończenia wnętrz dla krakowskich inwestycji dewelopera. Klienci Develii mogą skorzystać z umowy, obejmującej doradztwo wraz z kompleksowym wykończeniem mieszkania oraz 2-letnią gwarancję.

Pracownia Architektury Wnętrz Deer Design i Develia rozpoczęły wspołpracę w zakresie usług wykończenia wnętrz dla krakowskich projektów.

Umowa obejmuje doradztwo, projekt wnętrza, materiały i prace wykończeniowe, logistykę, nadzór budowlany oraz 2-letnią gwarancję.

W lipcu b.r. Develia sfinalizowała umowę dotyczącą nabycia 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej, za 100 mln euro (ok. 443 mln zł), dzięki czemu zwiększyła liczbę mieszkań w budowie o ok. 1 400 oraz bank ziemi o ok. 2 200 lokali w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Naturalną konsekwencją tej decyzji jest współpraca z Pracownią Architektury Wnętrz Deer Design, odpowiedzialną za ponad 3 tys. kompleksowo zrealizowanych projektów, polecaną przez blisko 100 deweloperów.

Deer Design w swoim portfolio posiada zarówno projekty wykończenia „pod klucz”, które z powodzeniem realizuje we współpracy z firmami deweloperskimi, jak również projekt indywidualny Be Individual. Usługa, z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością wśród klientów, którzy wybierają zindywidualizowany model współpracy. Firma współpracuje z architektami i wykonawcami, a także posiada własną Pracownię Stolarską Deer Wood.

We wrześniu 2023 dzięki strategicznej współpracy z Develią, Pracownia Architektury Wnętrz Deer Design, została głównym partnerem dewelopera na rynku krakowskim, oferując kompleksowe usługi projektowania i wykańczania wnętrz w pięciu inwestycjach Develii: Centralna Park, Grzegórzecka 77, Bochenka Vita, Słoneczna Miasteczko oraz Przy Mogilskiej.

Współpraca dewelopera z Deer Design wpisuje się w strategię rozwoju firmy.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię na lata 2021-2025, uważnie obserwujemy rynek, dostosowujemy podaż do zainteresowania i możliwości zakupowych klientów oraz szukamy szans rozwojowych. Niewątpliwie jedną z nich jest współpraca z Pracownią Architektury Wnętrz Deer Design. Pragniemy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych inwestorów, których myśl o samodzielnym wykańczaniu nowo nabytego lokum często przyprawia o ból głowy. Niejednokrotnie spotykamy się z opinią, że to najtrudniejsza część procesu. Chcemy ją usprawnić i „oswoić - wyjaśnia Paweł Niedziela, kierownik działu sprzedaży w Develii.

Dla Deer Design to intensywny rok. Pracownia z sukcesem wdraża plan rozwoju na krakowskim rynku.

Przed nami pięć wyjątkowych inwestycji Develii, w których wnętrza zaprojektują nasi doświadczeni architekci. Powód do radości? Na pewno, lecz również dowód zaufania, którym Deer Design obdarzyła Develia. Współpraca zapowiada się znakomicie. Nasi architekci są do dyspozycji klientów Develii w zakresie wykończenia wnętrz już na etapie wyboru mieszkania - mówi prezeska Pracowni Architektury Wnętrz Deer Design, Karolina Karwowska-Gajżewska.

Klienci Develii mogą skorzystać z usług Deer Design we wszystkich inwestycjach dewelopera w Krakowie. Bezpłatne konsultacje z ekspertem wykończenia wnętrz są dostępne także podczas Dni Otwartych Develii. Najbliższy odbędzie się 14 października w inwestycji Grzegórzecka 77.

