Firma Dekpol Budownictwo dołączyła do grona partnerów drużyny koszykarskiej Trefla.

Dekpol Budownictwo został partnerem klubu Trefl Sopot.

Dekpol Budownictwo realizuje obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe i użyteczności publicznej.

Firma wspiera także inne kluby oraz nietypowe inicjatywy sportowe.

- Z przyjemnością zostaliśmy partnerem Trefla Sopot. W naszej firmie wierzymy, że ambicja, dbałość o rozwój oraz dobra praca zespołowa to podstawy sukcesu - zarówno w biznesie, jak i w sporcie. Trzymamy kciuki za całą drużynę Trefla i życzymy jej wiele sukcesów w nadchodzącym sezonie koszykarskich rozgrywek. - mówi Adam Olżyński, dyrektor ds. handlowych w Dekpol Budownictwo.

W sezonie 2023/2024 sopocki klub będzie wspierany przez spółkę Dekpol Budownictwo, realizującą obiekty przemysłowe, logistyczne, handlowe i użyteczności publicznej. Firma miała także swój wkład w budowie Polskiej Stacji Antarktycznej im. Henryka Arctowskiego.

Dołączenie Dekpol Budownictwo do grona Partnerów Trefla Sopot to wspaniała wiadomość - mówi Marek Wierzbicki, prezes klubu. - Cieszymy się, że postanowiła wzmocnić żółto-czarną drużynę. Mam nadzieję, że to początek wieloletniej współpracy, w czasie której będziemy cieszyć się z wielu sukcesów zarówno Dekpol Budownictwo, jak i Trefla Sopot.

Warto dodać, że to nie jedyny sponsoring sportowy, który realizuje Dekpol Budownictwo. Firma wspiera także inne kluby oraz nietypowe inicjatywy sportowe organizowane na rzecz młodych fanów sportu.

Zawodnicy Trefla Sopot mają za sobą dobry sezon. Na początku tego roku już po raz siódmy w historii sięgnęli po Puchar Polski. Przed podopiecznymi Żana Tabaka kolejny sezon zaciętych rozgrywek, a przed kibicami kolejne sportowe emocje.

