Dekpol na ten rok planuje kroki ukierunkowane na jakość usługi. - Chcemy realizować plan sprzedaży poprzez aktywne działanie. Planujemy wzmacnianie działań prospectingowych i poszerzanie koszyka rekomendacji - powiedziała Aleksandra Klimek, Dekpol.

Dekpol ukierunkowuje działania na aktywną sprzedaż i budowanie długotrwałych relacji z klientami.

Deweloper weryfikuje zadowolenie klientów poprzez wskaźnik NPS.

W Dekpol poziom sprzedaży utrzymuje się na dobrym poziomie.

Aleksandra Klimek, kierownik działu sprzedaży i wsparcia sprzedaży w Dekpol mówi, że Polsce aktualnie występuje spora luka mieszkaniowa, a zainteresowanie zakupem mieszkań jest duże. Zauważa też, że klienci decydują się na kupno w przeciągu 1-2 miesięcy od momentu zgłoszenia zainteresowania zakupem. Obecna sytuacja gospodarcza, która przekłada się na możliwości nabywcze, powoduje, że dokonywane zakupy w zdecydowanej większości są transakcjami gotówkowymi. Lokale sprzedawane są zarówno ze względu na własne potrzeby mieszkaniowe, jak i pod inwestycje.

- W Dekpol poziom sprzedaży utrzymuje się na dobrym poziomie, co bardzo nas cieszy. Wynika to z faktu, że posiadamy zdywersyfikowaną ofertę, która trafia do różnych grup odbiorców. Ponadto stale podnosimy jakość naszej obsługi i weryfikujemy zadowolenie klientów poprzez wskaźnik NPS - powiedziała Aleksandra Klimek.

Pytana o plany Dekpol na najbliższe miesiące mówi, że firma ma założonych wiele różnych celów. Chce realizować plan sprzedaży poprzez aktywne działanie i budowanie długotrwałych relacji z klientami.

- Ważne jest też dla nas ukierunkowanie na wysoką jakość obsługi oraz badanie zadowolenia klientów wskaźnikiem NPS. Planujemy także wzmacnianie działań prospectingowych i poszerzanie koszyka rekomendacji oraz dostosowywanie contentu marketingowo-sprzedażowego do zmieniających się trendów i wyprzedzanie ich - mówi Aleksandra Klimek.

Dodaje, że Dekpol posiada szeroko rozbudowaną ofertę, a każdą nową inwestycję dostosowujemy do bieżących potrzeb rynku. Deweloper ma w przygotowaniu kilka projektów, jednak aktualnie nie udziela szczegółowych informacji na ten temat.

Wyjaśnia, że sektor mieszkaniowy aktualnie potrzebuje działań ukierunkowanych na pobudzanie popytu i zwiększanie możliwości nabywczych.

- Nie należy zapominać o pobudzaniu podaży. W jaki sposób? Chociażby poprzez zwiększenie dostępu do gruntów dla deweloperów (np. tereny po niszczejących obiektach), co mogłoby się przełożyć na wzrost dostępności mieszkań i w konsekwencji w dłuższej perspektywie również na stabilizację cen - podsumowała Klimek.

