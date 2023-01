Dekpol poinformował o celach sprzedażowych w 2023 roku. Deweloper, w segmencie deweloperskim, zamierza osiągnąć zyski na poziomie około 308 mln zł.

Dekpol określił cel sprzedażowy na 2023 rok na około 308 mln zł.

Aby osiągnąć ten wynik deweloper zamierza sprzedać blisko 480 mieszkań.

Dekpol w 2022 roku sprzedał 341 lokali.

Zarząd Dekpol poinformował, że planem w segmencie deweloperskim jest osiągnięcie w 2023 roku przychodów na poziomie około 308 mln zł. Deweloper zamierza sprzedać ok. 480 lokali mieszkaniowych. Dodatkowo, planowany cel w odniesieniu do sprzedaży lokali na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych to 430 lokali.



- Żadne z twierdzeń odnoszących się do przyszłości nie może być rozumiane ani interpretowane jako udzielenie jakiejkolwiek gwarancji lub zapewnienia, że takie zdarzenia wystąpią, i że określone powyżej cele sprzedażowe zostaną osiągnięte - zaznaczyła spółka w komunikacie.

Dekpol w 2022 roku sprzedał 341 mieszkań, wobec 490 lokali przed rokiem. Grupa rozpozna w wyniku finansowym za ubiegły rok 380 lokali wobec 406 lokali przed rokiem.

Szacunkowa wartość mieszkań sprzedanych w 2022 roku na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych wynosi 148 mln zł, natomiast szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym grupy w 2022 roku wyniesie około 187 mln zł.

Na koniec grudnia 2022 r. w ofercie Dekpol dostępnych było 667 lokali.

