Deweloperzy mieszkaniowi emitują papiery dłużne skierowane do szerokiego grona inwestorów. Taki ruch w ostatnim czasie ogłosił Archicom czy Marvipol. Na ile to skuteczny sposób na pozyskanie środków na zakup gruntów i finansowanie działalności?

Archicom wyemitował obligacje kuponowe serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62 mln zł.

Dom Development wróci na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne.

Marvipol rozważa emisję obligacji. W październiku 2020 r. spółka ustanowiła program emisji obligacji do kwoty 200 mln zł.

Develia zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej, na podstawie którego podwyższona została kwota programu emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł.

Deweloperzy decydują się na emisję obligacji. W ostatnim czasie o tym kroku informowało kilka dużych spółek. Papiery przez nich wypuszczane często kierowane są do szerokiego grona odbiorców. Zmienne oprocentowanie, oparte na stawkach WIBOR, wypuszczanych papierów powoduje, że w obecnych realiach oferowane kupony sięgają nawet dwucyfrowych wartości.

Przez długi czas przedstawiciele branży deweloperskiej nie mieli większych problemów ze sprzedażą obligacji, a popyt często przekraczał podaż oferowanych papierów. W ostatnim czasie zapotrzebowanie na ich dług nieco jednak przygasło.

Rzeczpospolita podała, że w 2022 roku wartość notowanych na Catalyst papierów budowniczych nieruchomości, pomijając emisje w euro, sięgnęła ponad 6,8 mld zł, z czego 2,85 mld zł przypada na deweloperów czysto mieszkaniowych, a 2,32 mld zł na mieszkaniowo-komercyjnych.

W tym tygodniu o decyzjach odnośnie emisji obligacji informowało kilka, dużych spółek

Archicom podał, że wyemitowane zostały obligacje kuponowe serii M7/2023 o łącznej wartości nominalnej 62mln zł. Emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 2 lata. Obligacje będą wprowadzone w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyłącznym Organizatorem i Dealerem emisji był mBank.

Jak informuje spółka, kapitał zgromadzony w wyniku emisji, umożliwi wrocławskiemu deweloperowi finansowanie kolejnych inwestycji, a także utrzymanie tempa rozwoju w okresie niepewnych okoliczności gospodarczych. Emisja niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, o dwuletnim okresie zapadalności, zapewni spółce także utrzymanie stabilnego poziomu finansowania obligacyjnego, a także dywersyfikację źródeł finansowania – dla już realizowanych, jak i potencjalnych inwestycji.

- Pozyskanie finansowania zewnętrznego poprzez wprowadzenie do obrotu tego rodzaju papierów wartościowych to optymalne rozwiązanie w aktualnych realiach ekonomicznych, również wobec przypadającej na 2 kwartał roku konieczności wykupu obligacji serii M4/2019. Dzięki pozyskanym na tej drodze środkom finansowym będziemy odpowiednio przygotowani na pojawiające się na rynku możliwości inwestycyjne w zakresie zwiększania banku ziemi, nie rezygnując tym samym z rozwoju w niepewnym okresie cyklu koniunkturalnego. Cieszy nas również fakt, że liczba potencjalnych inwestorów przerosła nasze oczekiwania, co jednoznacznie potwierdza, że jako spółka jesteśmy postrzegani przez interesariuszy za stabilną finansowo organizację, której w ramach inwestycji warto powierzyć zgromadzony kapitał - skomentowała Agata Skowrońska-Domańska, członek zarządu Archicom.

Po 3 kwartałach 2022 r. firma miała do dyspozycji blisko 291 mln zł.

Dzień wykupu obligacji został wyznaczony na 17 marca 2025 roku.

Emisję rozważa Marvipol

Emisję obligacji rozważa także Marvipol. W październiku 2020 r. spółka informowała o ustanowieniu programu emisji obligacji do kwoty 200 mln zł. Emisja dotyczy niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej, o okresie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata.

Dom Development obserwuje rynek

Dom Development zadeklarował z kolei, że wróci na rynek obligacji, jeśli marże będą atrakcyjne, ale obecnie nie widzi dużych potrzeb, które by wymagały takiego zaangażowania kapitałowego. Leszek Stankiewicz, wiceprezes i dyrektor finansowy Dom Development zaznaczył, że cały czas trwa obserwacja rynku.

- Widzimy pierwsze emisje w naszej branży (...). Wrócimy na rynek z pewnością, jeśli marże na nim będą dla nas atrakcyjne. Nie wychodzimy z tego rynku całościowo. Nie mamy na dziś większych potrzeb, mamy duże limity kredytowe - prawie 400 mln zł dzisiaj, które mamy dostępne, a też nie widzę takich transakcji, które by wymagały takiego zaangażowania kapitałowego w naszych negocjacjach - powiedział Leszek Stankiewicz.

Develia podwyższa poprzeczkę

Develia natomiast zawarła z mBankiem aneks do umowy programowej, na podstawie którego podwyższona została kwota programu emisji obligacji z 400 mln zł do 600 mln zł. Program wielokrotnych emisji obligacji o wartości do 400 mln zł został ustanowiony w październiku 2018 r. Przypomnijmy, że Develia informowała na początku marca 2023 r., że rozważa emisję obligacji w ramach programu już istniejącego. Termin zapadalności obligacji ma wynosić do 3 lat. Spółka podała także, że szczegółowe parametry ewentualnej emisji będą ustalane w procesie rozmów z inwestorami i budowania popytu.

BBI Development skupuje akcje własne

BBI Development, 15 lutego 2023 r. podjął natomiast uchwałę w sprawie emisji nowych obligacji serii BBD0225 . Spółka podała, że wyemitowanych zostanie nie mniej niż 25 tys. sztuk obligacji, o łącznej wartości nie mniejszej niż 25 mln zł. Jednostkowa wartość nominalną obligacji wyceniono na 1 tys. zł.

Spółka BBI Development rozpoczęła także proces skupu akcji własnych. Jak poinformowała firma w dniach od 27 lutego do 2 marca na rachunek spółki nabyto łącznie 1 661 akcji. Łączna wartość transakcji wyniosła 7 058,68 zł. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 4,25 złotych za jedną akcję. Nabyte akcje w powyższych transakcjach, o wartości nominalnej 5 zł każda, stanowią 0,02 proc. w kapitale zakładowym BBI Development.

