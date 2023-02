Develia zamierza w 2023 roku zwiększyć udział w rynku mieszkaniowym, realizując nowe projekty m.in. w ramach spółek typu joint venture. Firmę interesuje współpraca z innymi deweloperami, a także właścicielami gruntów w największych miastach Polski.

Develia chce mocniej rozwijać działalność w ramach projektów realizowanych w formule joint venture. Pozwoli to na szybsze zwiększenie udziału w krajowym rynku mieszkaniowym. Spółka poszukuje w szczególności podmiotów dysponujących działkami z wydanym już pozwoleniem na budowę, na których można w szybkim tempie zrealizować inwestycję mieszkaniową.

- Mamy rozbudowany bank ziemi - na posiadanych gruntach możemy wybudować ok. 8 tys. mieszkań. Chcemy powiększać nasz udział w rynku, a szybszą ekspansję może nam umożliwić m.in. współpraca joint venture. Nie ograniczamy się tylko do miast, w których prowadzimy działalność deweloperską, ale preferujemy duże aglomeracje. Naszymi partnerami w JV mogą być wszystkie rodzaje podmiotów - firmy deweloperskie, spółdzielnie, ale także osoby fizyczne. Interesują nas zarówno mniejsze spółki z rozpoczętymi procedurami inwestycyjnymi, które do ich dokończenia potrzebują kapitału i equity partnera, właściciele działek, ale także duże firmy, szukające wsparcia finansowego - mówi Andrzej Oślizło, prezes zarządu Develia.

Władze Develii deklarują elastyczne podejście do potencjalnych partnerów i konkretnych form współpracy w formule JV.

- Jesteśmy otwarci na wszystkie role - możemy być dostawcą kapitału, ale także pełnić funkcję aktywnego dewelopera i w porozumieniu z właścicielem gruntu przeprowadzić cały proces inwestycyjny, łącznie z komercjalizacją. Oferujemy transparentne warunki współpracy, dające pełną kontrolę i wgląd w proces realizacji na każdym jego etapie. Stawiamy na partnerską współpracę, czego dowodem są obecnie prowadzone projekty w formule JV - komentuje Karol Dzięcioł, doradca ds. rozwoju biznesu Develia.

Lizbońska - wspólna inwestycja Develii oraz Grupo Lar Polska na bazie współpracy joint venture

Przykładem udanej kooperacji w modelu joint venture jest wspólne przedsięwzięcie Develii z deweloperem Grupo Lar Polska. W ramach spółki JV obie firmy zrealizują 3 inwestycje mieszkaniowe w Warszawie.

Budowa osiedla Lizbońska na Saskiej Kępie oraz Ursynów #22 przy ul. Ciszewskiego już się rozpoczęły, w planach jest trzeci projekt na Białołęce. Łącznie ma powstać ponad 600 lokali. Łączne zaangażowanie kapitałowe Develii oraz Grupo Lar Polska wyniesie 125 mln zł (kolejno 80 i 20 proc.). Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy o kolejne inwestycje deweloperskie w Warszawie.

Develia, która w ubiegłym roku obchodziła 15-lecie działalności, to jeden z największych deweloperów w Polsce. Firma zrealizowała 41 osiedli, składających się w sumie ze 119 etapów inwestycyjnych – to ponad 16,5 tys. mieszkań o powierzchni przeszło 860 tys. mkw.

